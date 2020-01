Ajejej. SPD udeřila na Noru Fridrichovou. Ano, kvůli Betlému

„Česká televize se svým pořadem 168 se pěkně ztrapnila a šíří dezinformace. Chtěla být rádoby vtipná a dala na Facebook betlém bez lidí s tím, že prý na něm nejsou Židé, Arabové, Afričané a svobodné matky – což je totálně mimo a je to šíření fake news. Maria nebyla svobodná matka, ale právoplatná manželka Josefa. Josef, Maria a Ježíš nebyli na útěku, ale byli v Betlémě de facto na ‚sčítání lidu‘. Mudrci z východu (tři králové) nebyli černoši ani Arabové,“ poznamenal Radim Fiala ve své zprávě.

„Jak upozornil katolický publicista David Petrla, dnes se má za to, že první arabské kmeny se v kraji, kde se nachází Betlém, objevily kolem třetího století po Kristu a byly na nižší sociální úrovni než tehdejší Židé, takže není pravděpodobné, že by mudrci z východu pocházeli z jejich řad. Mudrcové by mohli být těžko z Afriky, protože Afrika není na východ od Betléma. Pokud jde o tři krále, tak Petrla uvádí, že ‚tradice kladla jejich původ do Persie. Lidová slovesnost z nich časem udělala tři mudrce, pak krále a někdy ve 12. století začal být Balthazar – který není biblickou postavou – zobrazován jako Afričan‘. V den Kristova narození nebyli Maria a Josef uprchlíci. Podle nařízení císaře Augusta se vydali do města, odkud pocházel Josef, ke sčítání lidu. Josef tedy podle této logiky ‚uprchl‘ domů. Po Ježíšově narození vydal šílený král Herodes příkaz k zavraždění Krista a Svatá rodina se skutečně stala uprchlíky. Uprchli do Egypta – před touto velmi konkrétní hrozbou. Egypt byl součástí Římské říše, stejně jako Judea a Galilea. Josef tam pracoval a živil rodinu. Po Herodově smrti se ihned vrátili do Nazareta,“ popsal Fiala.

„Dnes bývá módní mezi sluníčkáři a některými křesťanskými modernisty přirovnávat nelegální imigranty právě ke Svaté rodině. Je zde ale zásadní rozdíl. Ježíš, Josef a Maria nešířili nenávistné náboženství a nešířili teror. Nevraždili, nekradli, neznásilňovali a nebrali sociální dávky a nebyli příživníky. A hned když nebezpečí pominulo, vrátili se domů. Takže Česká televize bude někoho obviňovat ze šíření dezinformací a hoaxů? Přejeme Vám, ať se Tři králové zastaví i u Vašich dveří a přinesou Vám Radostnou zvěst bez hoaxů České televize,“ poznamenal Fiala s úsměvem.

„Pořád lžou a snaží se nás vychovávat. Přitom nemají ani základní znalost o tom, co komentují. Vřele doporučuji přečíst si reakce na tuto pitomost,“ uvedl k přání, které níže předkládáme, také jeden z facebookových glosátorů. Je třeba dodat, že se jednalo o několik let starý obrázek, který správce Facebooku televizní show Nory Fridrichové pouze převzal.

Screen: Facebook 168 hodin

Lidé se pozastavovali zejména nad výčtem chybějících skupin, které se ve skutečnosti neobjevují ani v kompletním betlému. „Já teda nevím, jaký vzdělání má kolektiv 168 hodin, ale Marie nebyla svobodná matka, s Josefem nikam neprchali a tři králové byli babylonští kněží z Persie. O Arabech nebo Afričanech se Matoušovo evangelium nezmiňuje. Ale jinak je obrázek samozřejmě údernej...“ nechal se slyšet Jan Paluska.

„Jeden z pěti dobře. A pak se ČT diví, že jim lidi nevěří a politici nechtějí schválit výroční zprávy. Zařadí to soudruh Biler do příštího dílu pořadu o fake news?“ dodal další. „Vcelku pochopitelný obrázek. Zcela v duchu vašeho vidění světa... Zcela mimo realitu Popis naprosto mimo dochované historické skutečnosti. Doporučil bych aspoň dětskou verzi bible, ale zřejmě to nemá smysl,“ dodal další.

Své pak napsal i bývalý primátor Liberce za ANO Tibor Batthyány. „Je smutné, že na Štědrý den vylezou ti nejblbější z blbých a sdílí toto. Promeškali jedinečnou možnost mlčet a skutečně si užívat Vánoce. A každá domácnost za tohle zaplatí zhruba dva tisíce ročně na koncesionářských poplatcích za televizi,“ napsal.

Protiislámský politický aktivista Martin Konvička se pak rozhodl vánoční přání pořadu 168 hodin ještě vyšperkovat. Dovolil si doplnit červené verze, které by měly být z jesliček vyškrtnuty, pokud by se do nich pustila bojovnice za klima Greta Thunbergová. Skončili by tak i volek s oslíkem, vzhledem k dnešnímu tažení proti uhlíkové stopě zvěře.

„Jak se takhle tragicky nevzdělaní a nekulturní lidé dostanou k myšlence, že budou poučovat druhé? Jak si můžou myslet, že se v takto vzdělaném národě utají, že jsou jenom dobře placení podvodnici?“ zeptal se v reakci na obrázek jeden z facebookových diskutujících.

Novinářka Lenka Klimentová se za své kolegy z České televize stydí. „Tak trošku se mi z toho vašeho obrázku a komentáře chce zvracet a stydím se za příslušnost k cechu novinářskému,“ uvedla.

„A jeden komentátor týmu Nory Fridrichové rovnou navrhl, jak trapas zachránit: Stejně za ten prázdný betlém může určitě Putin!“ zaznělo rovněž na sociální síti. „Když Česká televize (opět) manipuluje, šíři fake news a dezinformace. Aneb lhát můžete, ale musíte být novinář z České televize. A teď pro pořádek. Jediné, co na tom obrázku je pravdivé, jsou ti židé, jinak: Nevím, kde vzali Araby, tři králové byli nejspíše Peršané, ale rozhodně ne Arabové. Pastýři a spol. byli židé. No rozhodně tam žádní Arabové nebyli... Svobodná matka je blbost, Marie byla manželkou Josefa. Kde vzali ty uprchlíky? Pokud vím, tak Marie a Josef šli na sčítání lidu. Ale chápu, že pro Českou televizi je jakákoliv lež dobrá... Afričané, no v tradici není nic o černoších u Ježíše v Betlémě, je tam jen o mudrcích z východu – asi z Persie. Takže, Česká televize chtěla provokovat a využila k tomu lži a manipulace. Jen nepočítejte s tím, že se tahle manipulace objeví v kritice na webech neziskovek, ty totiž takové manipulace a lži spíše podporují...“ dodal znalec islámu Lukáš Lhoťan.

Nejvíce to ovšem rozsekla známá komentátorka Karolína Stonjeková, kterou přítomnost vola, ovce a osla v cenzurovaném betlémě inspirovala k obrázku, který nazvala „Betlém složený z redaktorů pořadu 168 hodin“. A k vánočnímu tablu týmu Nory Fridrichové připsala: „ Česká televize se všem omlouvá za politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází vždy, když propaganda převálcuje fakta, a vzkazuje divákům, že ve skutečnosti měl být popis obrázku tento. “

K celé věci se v minulých dnech vyjádřila i Nora Fridrichová, která obrázek na facebookový profil pořadu umístila. „Na Štědrý den jsem na stránku 168 hodin pověsila vtip s prázdným betlémem a přáním krásných Vánoc všem lidem dobré vůle. Chvíli byl klid, pak se vtipu chopily dezinformační servery a věc nabrala tradiční spád,“ popsala vývoj debaty. „Strhla se národní bitva v čele se zástupy samozvaných expertů na církevní dějiny, ke vtipu se vyjádřily stovky profilů, v drtivé většině s negativními komentáři – vůči mně (blbá kráva, vyhodit), vůči 168 hodinám (stoka, odpad, lžou), vůči České televizi (kolik Židů pracuje v ČT, zrušit ČT),“ pokračovala Fridrichová. Psali jsme ZDE.

