Aktivisté z Den(n)íku N

reklama

Původní „mateřská platfoma Deníku N vznikla na Slovensku koncem roku 2014, kdy někteří novináři, kteří nesouhlasili se vstupem finanční skupiny Penta do vlastnické struktury vydavatelství Petit Press (vydavatel deníku SME), odešli ze SME a přišli s Denníkem N, původně jako platformě ryze webové, později i tištěné.

Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 1% Nevadí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6121 lidí Zajímavé je podívat se na ekonomiku Denníku N. Od počátku roku 2015 až do půli roku 2017 vykazují ztrátu (až ve stovkách tisíc Eur). Vedle toho se pyšní tím, že Denník N získal grant za projekt vzdělávacích příruček pro středné školy a dalších několik grantů od Googlu opět v řádu stovek tisíc Eur. Omluvte drobnou ironii: Tomu se tedy říká nezávislá žurnalistika.

V roce 2018 byla vytvořena česká obdoba, Deník N. Deník N je vlastněn ze dvou třetin českou nadací Independent Press a z jedné třetiny slovenským Denníkem N, resp. jeho vydávající společností Denník N a.s. Většinový podíl 66,6 % akcií společnosti N media, která vydává toto médium, drží prostřednictvím společnosti Independent Press osm investorů. Vedle majitelů nakladatelské skupiny Albatros manželů Silke a Jaroslava Horákových jde o podnikatele Martina Vohánku, finančníky Libora Winklera, Jana Žůrka, Ondřeje Fryce a byznysmany Martina Hájka a Libora Malého. Ke každému z těch jmen najdeme ve veřejných zdrojích zajímavé informace. Příkladně Jan Žůrek byl řadu let ve vedení KPMG Česká republika. Je prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (kde stojí v řadě se zástupci takových firem jako Innogy – RWE, Škoda Auto, ČEZ atd.). Zbývající třetina patří prostřednictvím slovenského Denníku N většinově zakladatelům tamní antivirové společnosti ESET.

Fotogalerie: - Společně pro demokracii

K firmě Independent Press (IČ 07253737) je zajímavé dodat, že předmět její činnosti je v OR definován jako „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. To „Nadace Independent Press“ (IČ 09721291), navázaná na stejnojmennou a.s. už má zajímavější definici činnosti: „Účelem Nadace je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných názorově rozkročených informací sehrávající roli kontrolního mechanismu demokracie a přispívat tak ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti.“ (Obě informace lze ověřit na Obchodním rejstříku).

Redakce je složena z padesáti tvůrců obsahu (editorů, novinářů, grafiků). Šéfredaktorem je Pavel Tomášek (dříve ve stejné pozici na Aktuálně.cz). Provozní ředitelka je Eva Romancovová , dříve známa jako „rozjížděčka“ Centra proti terorismu a hybridním hrozbám na Ministerstvu vnitra, známého to dozorčího orgánu. Najdeme zde i mnohá další známá jména, třeba Petru Procházkovou, známou „kremlobijku“ (už v období války v Čečně se profilovala jako významná advokátka muslimů – za jednoho se také vdala). Další rusofob Jan Moláček (dříve např. ČT) musel z Ruské federace neslavně odjet poté, co mu tamní ministerstvo zahraničí odmítlo prodloužit akreditaci. Taková věc se nestává každý den. Zpravidla jde o případy, kdy se daná osoba dopustila neprofesionálního činu, který překračoval rámec práce zpravodaje a vyvstalo podezření, že by se ze zpravodaje mohl stát zpravodajec. Nebo byl prostě nachytán na švestkách, když vědomě neinformoval podle pravdy.

Zajímavou postavou Deníku N je nepochybně redaktor Jakub Zelenka, který s kolegou Lukášem Prchalem obdržel Novinářskou v roce 2018 za webový speciál o dezinformacích publikovaný na Aktuálně.cz. Šlo o jakousi příručku, jak bojovat s „dezinformacemi“ , tedy s ideovým nepřítelem (tj. tím, kdo si dovolí hlásat jiné myšlenky, než ty, které mu aktivističtí žurnalisté typu Deníku N předpisují.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.