Aktivisti přepískli kampaň, poslanci se ozvali. A začala mela

Tisíce dětí a rodin čekají na rovné manželství. Zákonodárci, jednejte! Iniciativa Jsme fér naštvala některé poslance spuštěním kampaně volající po přijetí změny občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství i párům stejného pohlaví. Iniciativa po kritice zákonodárců začala část kampaně rychle stahovat. Mezitím se ale na sociální sítích spustila mezi novináři a politiky velká hádka. Poslanci dnes navrhli, že svazek pro stejnopohlavní páry by mohl být partnerstvím, nikoli manželstvím.

Iniciativa Jsme fér bojující dlouhodobě za stejná práva pro LGBT+ komunitu měla svou kampaní cíl přimět poslance, aby zvedli ruku pro to, aby manželství směly uzavírat i páry stejného pohlaví. Rozjela proto kampaň s názvem Děti čekají, v níž apeluje, aby poslanci dali zelenou manželství pro všechny páry.

Některé plakáty i billboardy se sloganem „Tisíce děti a rodin čekají. Zákonodárci, jednejte. Prosíme, dejte jim manželství pro všechny páry“ rozmístila i blízko kanceláří některých poslanců, aby apel nemohli přehlédnout.

„V současné chvíli probíhá celostátní kampaň, která má za cíl upozornit zákonodárce na novou webovou stránku www.deticekaji.cz, která shrnuje příběhy rodin a dětí společně s odbornými stanovisky. Malá část z reklamních ploch je umístěna v blízkosti poslaneckých kanceláří (jejich adresy jsou veřejné a jsou určeny k setkávání s veřejností a příjmením oslovují poslance a poslankyně, aby podpořili ve Sněmovně přijetí manželství pro všechny páry. Cílem a úmyslem kampaně nebylo kritizovat, ale pozitivně zaujmout pozornost jednotlivých poslanců a poslankyň a informovat je o nerovném postavení rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi,“ vysvětlují zástupci iniciativy svůj záměr na sociální síti X.

Ta se zároveň podělila o to, že na svou kampaň obdržela ze strany některých poslanců stížnosti, a je proto nucena ji pomalu stahovat. „Velmi nás mrzí, že se náš úmysl minul účinkem a některých poslanců a poslankyň se kampaň dotkla. Vnímáme jejich zpětnou vazbu a pracujeme na co nejrychlejším odstranění adresné části kampaně,“ uvedla iniciativa ve svém vyjádření.

Vyjádření iniciativy Jsme fér ke kampani https://t.co/8xMpayXaGt. pic.twitter.com/DLPKx6z4UT — Jsme fér (@JsmeFer) February 7, 2024

Rychlou reakci iniciativy ocenil poslanec Jan Berki, člen a místopředseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj, podle nějž byla kampaň přehnaná. „Situace je citlivá. Jsem rád, že iniciativa Jsme fér umí reagovat na zpětnou vazbu. Přeťápli to, ale snaží se to napravit. Účel prostředky NEsvětí. Bohužel se tím neřídí jiní,“ podotkl.

Naopak diskutéři se pod příspěvkem často vyjadřovali ve smyslu, že iniciativa neměla na kritiku zákonodárců brát zřetel.

„Nesouhlasím s tím, že byste se měli omlouvat. Poslanci jsou placeni za to, že rozhodují, a za svými rozhodnutími by si měli stát,“ zazněl názor jednoho uživatele Honzi.

„Nic urážlivého a ponižujícího na plakátech není, na rozdíl od jejich vyblitků na nás při rozpravách... že je tam jejich jméno? Je jim to nepříjemné? No a? Jsou to veřejně činné osoby, majíc, bohužel někteří rozhodovat o našich životech – právech...,“ přidal svůj názor Jakub Jeřábek.

„Aby se někteří poslanci neposr...,“ dodala Petra Hudečková.

Do novinářů, kteří nebyli toho názoru, že to iniciativa Jsme fér „přeťápla“, se opřela také poslankyně Barbora Urbanová (STAN). „Vy se tu zastáváte naprosto nechutného zásahu do soukromí lidí, kteří i byli pro, ale teď jim chodí hnusný e-maily, po vesnici je lidi pomlouvají, skrz prsty koukají na jejich rodiny. Rodina a domov se do politiky netahají. Toť vše, co k tomu mám, a klidně to budu křičet nahlas, ale jde mi o věc, a tak to dělat nebudu, nebudu rozdmýchávat další hádky, které můžou být použity jen jako záminka pro to, aby to fakt neprošlo. Zkuste přemýšlet, než něco po těch zřejmě podle vás robotech politicích chcete,“ reagovala na kritiku ze strany Vojtěcha Petrů.

Z pozice poslankyně? A vy když píšete, tak nepíšete z pozice novináře? Pojďme si to vyjasnit. Píšu za sebe, ne z pozice. Vy se tu zastáváte naprosto nechutného zásahu do soukromí lidí, kteří i byli pro, ale teď jim chodí hnusný maily, po vesnici je lidi pomlouvaj, skrz prsty… — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) February 7, 2024

V dalším příspěvku Urbanová označila, že je „hloupé“ se takové aktivity ze strany iniciativy Jsme fér zastávat.

„Já tu píšu mj. i z pozice novináře, protože ty role samozřejmě nejde oddělit, ale já jsem tu na rozdíl od vás od toho, abych vás politiky kritizoval. To bychom zítra taky mohli dojít k tomu, že mi budete radit, ať nekritizuju 5K, pokud nechci, aby tu byla vláda ANO a SPD,“ uvedl následně novinář Petrů.

„A já jsem tu od toho, abych vysvětlovala věci. Výše jsem vám vysvětlila, proč je dle mého hloupé se toho zastávat. Což jste udělal, zřejmě jako novinář,“ kontrovala Urbanová.

Tu potom sepsula komentátorka Apolena Rychlíková, která hovořila o aroganci. „Bez ohledu na tu debatu prohlásit ‚já jsem tu od toho, abych vysvětlovala věci‘ je naprostý vrchol arogance. Možná nechte lidi, ať si občas myslí, co chtějí, ne? To, že jste poslankyně, neznamená, že můžete každého paternalisticky poučovat,“ namířila svůj komentář vůči poslankyni.

Urbanová si ale stála za svým s následujícími slovy: „To jsem neměla v úmyslu a nedělávám to. Opravdu si myslím, že je jedna z mých rolí vysvětlovat, proč věci děláme. Stejně tak si myslím, že je fajn přemýšlet nad kroky, které děláme, a nezastávat se kravin, a když je to kravina, omluvit se. Jsme fér to udělalo a já jsem za to ráda a nechci se teď už hádat, zda to bylo dobře, rozebírat to. Protože to cíli nepomůže,“ podotkla.

Kdo naopak na rozdíl od svých stranických kolegů z hnutí STAN udělal iniciativě Jsme fér dnes ve Sněmovně radost, byla poslankyně Michaela Šebelová (STAN), ta si na dnešní jednání oblékla šaty v barvách duhy. „Svůj politický, ale zejména lidský názor dnes vyjadřuji svými šaty,“ napsala na sociální síti X před dnešním sněmovním projednáváním manželství pro všechny. Návrh na manželství pro všechny hají mimo jiné i proto, že jeden z jejích synů je gay.

Svůj politický, ale zejména lidský názor dnes vyjadřuji svými šaty.

?????????????????? https://t.co/zUdZeNGQwq — Michaela Šebelová (@SebelovaM) February 7, 2024

Poslanci se k projednávání návrhu na uzákonění možnosti uzavírání manželství i párům stejného pohlaví vrátili v Poslanecké sněmovně dnes. Nyní je návrh před závěrečným schvalováním. Ve druhém čtení dnes zákonodárci navrhli několik úprav, podle nichž by se svazek takové dvojice nazýval partnerstvím, nikoli manželstvím. Pozměňovací návrhy se liší šíří práv, která by tyto páry měly, zejména ohledně práv k dětem.

O poslanecké novele občanského zákoníku by se ve třetím čtení mohlo hlasovat koncem února. Zamítnutí předlohy nikdo ze zákonodárců neprosazoval. Nyní mají LGBT+ lidé jen možnost registrovaného partnerství.

