Americká opozice našla další klacek na Trumpa: Jeho Twitter prý dokazuje, že není duševně v pořádku

Od chvíle, kdy bylo jasné, že Donald Trump porazil kandidátku demokratů Hillary Clintonovou, nemohou politici této strany přijít Trumpovi na jméno a jako správní opoziční zákonodárci nenechávají na šéfovi Bílého domu nit suchou. Pravidelně poukazují např. na to, že tým Donalda Trumpa je podezřelý z nepřípustných kontaktů s Rusy, kteří se údajně snažili ovlivnit prezidentské volby v USA.

Sobotní MF Dnes však připomíná, že prověřování této kauzy zatím podezření nepotvrdilo a demokraté se rozhlížejí po další zbrani proti Donaldu Trumpovi. A jednu našli. Psychiatrička Bandy Leeová z Yaleovy univerzity dala dohromady knihu, ve které se vyjádřilo k prezidentu Tumpovi 27 odborníků, kteří dospěli k jednoznačnému závěru – Trump není duševně zdráv.

Je to provokace, říkají prý pozorovatelé

„Knihu dala v říjnu dohromady psychiatrička Bandy Leeová z Yaleovy univerzity a teď vyšlo najevo, že si ji koncem roku pozvali demokratičtí kongresmani, aby pro ně prezidenta osobně diagnostikovala. Trvalo to dva dny. Její varování znělo: ‚Jeho osobnost se rozpadá, vidíme příznaky.‘ A dodala, že to je nebezpečné a bude se to zhoršovat. Není to od ní překvapivé. Že se Trump rozpadl, říká už rok a půl,“ píše deník.

Někteří demokratičtí zákonodárci se proto rozhodli předložit zákon, podle něhož bude napříště možné odvolat prezidenta z funkce, pokud po fyzické či psychické stránce nebude schopen zastávat svůj úřad. O prezidentově způsobilosti by podle představ demokratů měla rozhodovat jedenáctičlenná komise tvořená především lékaři a psychiatry. Dvě místa by však byla vyhrazena také bývalým prezidentům či viceprezidentům USA, neboť právě oni vědí, kolik povinností s sebou nese nejvyšší politický úřad v USA.

Sluší se připomenout, že v České republice mají zákonodárci také možnost odvolat prezidenta, pokud usoudí, že mu zdravotní stav již nedovoluje vykonávat povinnosti spojené s úřadem. Zákon byl využit jen jednou. Proti prezidentovi Ludvíku Svobodovi.

„Zákon nemá šanci projít, pozorovatelé ho brali spíš jako provokaci, ale faktem je, že pro demokraty se Trumpovo duševní zdraví rychle stává nejnovější posedlostí. Jeden ze senátorů, který se semináře s Leeovou zúčastnil, prohlásil, že na žádnou schůzi se za jedenáct let ve funkci tak netěšil. V Leeové našli demokraté dychtivého spojence. Ta se netají tím, že dokonce na Yale – a americké univerzity jsou vysloveně demokratické bašty – se na ni kolegové dívají kvůli jejímu aktivismu skrz prsty. Své tažení zahájila už během prezidentské kampaně s vervou, z níž byl cítit pocit historického poslání. Leeová tvrdí, že jako lékařka musí varovat Ameriku,“ pokračuje deník.

Mnozí kolegové Leeovou kritizují, že nejedná správně, když na dálku hodnotí duševní stav člověka, aniž by ho viděla osobně a měla možnost ho vyšetřit. Psychiatrička kritiku smetla ze stolu tvrzením, že v krizové situaci není třeba se na tato pravidla ohlížet.

