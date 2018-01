Americký tisk: Zeman je nepřítel migrantů a populista

Svůj „nezaujatý“ postoj vůči českému prezidentovi dávají význačná světová média najevo už ve svých titulcích. Například americký deník The New York Times označuje Zemana za „populistu a nepřítele migrantů“. V úvodu svého textu deník cituje analytika Aspen Institute Michala Korana, podle kterého výsledek českých voleb přivátá především Rusko. „Výsledek voleb ovlivnila rozdělenost české společnosti a schopnost Zemana přiživovat obavy obyvatel země.“

Prostor pro vyjádření však dostala také Eliška Hašková-Coolidge, která pracovala přímo v Bílém domě pro několik amerických prezidentů a k Zemanovi je mnohem shovívavější. „Podobné obavy jsou skutečně přehnané. Český prezident určitě neusiluje o to, aby se z České republiky stal vazal Ruska. Nelíbí se mi jeho vulgarity, ale byla jsem ochotna je přehlédnout. Je důležité mít v čele státu zkušeného politika, který se mnohokrát setkal s jinými světovými lídry.“

Rovnou k meritu věci jde ve svém titulku i britská mutace německé rozhlasové stanice Deutsche Welle, která Zemana označuje jako „prorusky orientovaného“. „Zeman zvítězil díky chudým a venkovským voličům,“ cituje Deutsche Welle bruselského analytika Vojtěcha Němce a tvrdí, že proruské a pročínské postoje českého prezidenta rozdělují celou zemi. „Vedle toho Zeman kritizuje migrační politiku EU. Jeho antiimigrační politika mu získala mnoho hlasů.“

V obdobném stylu popisuje Miloše Zemana také internetový server Rádia Svobodná Evropa, pro kterou je český prezident „populista a přítel Ruska“. Server zmiňuje, že Zemanovi poblahopřál k opětovnému zvolení jeho ruský protějšek Vladimir Putin a cituje také zavilého kritika Miloše Zemana i jeho předchůdce Václav Klause Jiřího Peheho, který úzce spolupracoval s Václavem Havlem.

„Zemanovo těsné vítězství ukazuje, že česká společnost je rozdělena téměř přesně napůl. Jeho voliči jsou většinou starší lidé z menších vesnic, kteří se obávají současných velkých výzev, jako je globalizace či imigrace. K vítězství mu pomohla i jeho zkušenost a odhad, že směřování k Rusku a Číně většina společnosti nesdílí. Proto v závěrečné kampani hovořil o vstupu do NATO, ke kterému došlo v době, kdy stál v čele české vlády,“ řekl Pehe.

Internetový server Politico Zemana ve svém titulku pejorativně líčí jako „evropského Trumpa“. „Obyvatelé z velkých měst a liberální elity jej nenávidí a obviňují z pošlapávání hodnot, které vyznávají,“ konstatuje server a cituje dále rovněž Jiřího Peheho, podle jehož názoru Jiří Drahoš odešel poražený především kvůli svému nejistému vystoupení v televizních debatách. „Drahoš vypadal nejistě a poněkud akademicky.“

Politico cituje šéfa SPD Tomia Okamuru, který prezidentovo znovuzvolení přivítal. „Miloš Zeman podporuje zavedení přímé demokracie, staví se proti migrantům a je to vlastenec,“ uvedl Okamura s tím, že voliči ukázali, že přemýšlí vlastní hlavou. Naopak někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek neskrýval své zklamání. „Moje naděje na změnu je pryč. Ale nějak to budeme muset přežít. O to delší potom bude náprava toho všeho.“

autor: Josef Provazník