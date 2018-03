Andrej Babiš v ČT pronesl vážná slova: Opozice pomohla zvolit Ondráčka, aby se mohlo demonstrovat. Ty protesty byly údajně objednány předem

Moravec hned v úvodu připomněl, že ještě v lednu roku 1989 stál dnešní komunistický poslanec Zdeněk Ondráček proti lidem toužícím po svobodě, když hájil komunistický režim. Takřka o třicet let později jsou tu další demonstrace a znovu v nich hraje roli Zdeněk Ondráček. V pondělí se demonstrovalo nejen proti Ondráčkovi, ale také proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi a prezidentovi Miloši Zemanovi, a to hned v 11 městech Čech a Moravy.

Babiš považuje Ondráčkovu kauzu za nešťastnou. Poukázal na to, že v prosinci 2017 Ondráčka volili takřka všichni politici napříč politickým spektrem. Jako pro člena komise pro něj hlasovalo na 170 zákonodárců včetně zákonodárců z ODS a z TOP 09. A teď se tu vypráví, že sledujeme nějaký nový únor 1948. „To je samozřejmě nesmysl,“ kroutil hlavou premiér v demisi.

Zdá se mu, že opozice přispěla ke zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS, aby mohla posléze mluvit o novém Únoru a vyzývat občany k demonstracím.

„Oni k tomu přispěli, aby tady se mohlo demonstrovat. Údajně tady byly ty demonstrace objednány čtyři dny dopředu. Já to nevím. Ale na těch demonstracích se demonstrovalo proti mně. Já jsem se v neděli večer omluvil a potom jsem dostal další vlnu nenávistných SMS,“ posteskl si Babiš.

Předseda vlády nechápe, proč tu každý ukazuje na komunisty, když jsou dnes demokratickou stranou. Komunisté prošli volbami, komunisté pořádají demokratické sjezdy a ostatní demokratické strany s komunisty jednají. „Pokud někdo s tím má problém, tak jste je měli postavit mimo zákon. Já jsem tady nebyl, já jsem přijel až v roce 1991,“ řekl Babiš.

Poté znovu zopakoval, že jsou dnes komunisté využíváni jako symbol, pro který se svolávají demonstrace, ale skutečným cílem prý je oslabit hnutí ANO, jehož poslanecký klub se na otázce zvolení Zdeňka Ondráčka skutečně rozštěpil, čehož chtějí ostatní využívat. Kdyby bylo na Babišovi, přál by si, aby všechno probíhalo jinak. Už tři dny po sněmovních volbách volal po tom, aby vznikla koalice ANO a ODS se 103 hlasy. Občanským demokratům prý bylo vyhověno v tom, že se Václav Klaus mladší ocitl ve školském výboru Sněmovny a další politici ODS na dalších postech. „A pak zrazu přišel Demokratický blok a zbourali vlastně všechno,“ dodal.

Pokud jde o Ondráčka, Babiš si prý mohl víc ohlídat, jak se jeho poslanci zachovají. Uznal, že to zanedbal, a plánuje si sezvat své poslance a vyříkat si to s nimi. Třeba se svým poslancem Jiřím Bláhou, jehož vystoupení ve Sněmovně považuje Babiš za nešťastné. Není si však jist, zda jako premiér mohl udělat něco víc? „Já jsem teďka měl přijít a měl jsem je znásilnit?“ zlobil se Babiš.

Za největší problém dneška prý považuje, že se stále vracíme ke komunistické minulosti. „To je hlavně náš problém, že se vracíme třicet let nazpátek místo toho, abychom se bavili o tom, co bude a jaká je perspektiva a že bychom se měli vrátit tam, kde byla první republika,“ přál si Babiš s tím, že Češi jsou nesmírně šikovní a na špičku světa patří.

Já jsem vám odpustil, prozradil Babiš Moravcovi se smíchem

„Já jsem stále obviňován, že jsem nebezpečím pro demokracii. A přitom, co jsem já udělal špatného? My neplánujeme žádné ústavní změny v Parlamentu nebo v justici,“ ujišťoval premiér před kamerami s tím, že o ústavních změnách hovořil jen ve své knížce, kde předkládal vizi na 18 let dopředu. „Já jsem druhý po Baťovi, který sepsal konkrétní vizi. My jsme s tím vyhráli volby. Ta knížka je skvělá. A já už ve druhé kapitole říkám, že se potřebujeme vrátit tam, kde jsme byli v letech 1918 až 1938, na světovou špičku,“ zopakoval.

Moravec poté obrátil pozornost k České televizi a ptal se, zda chce premiér v demisi zasahovat do veřejnoprávní televize. Babiš ujišťoval, že do ČT zasahovat nebude, byť má vůči práci veřejnoprávní televize výhrady. „Vy jste taky ne vždycky to vedl korektně a já jsem vám odpustil a jsem tady,“ pravil před kamerami. „A pane premiére, mohl bych já odpustit vám, že jste nazval novináře zkorumpovanou pakáží? Byl ten výrok namístě?“ zeptal se Moravec Babiše.

Všem divákům doporučil, aby si přečetli materiál analytika Jana Schneidera, kde je údajně popsáno, proč je kauza StB neustále vytahována na světlo.

„My podporujeme přímou demokracii. To se nám líbí. A s ČSSD jsme na počátku. A nikdo jiný s námi vlastně nechce jednat,“ zlobil se premiér. Zlobil se především na ODS, která Babišovi vyčítá, že vyjednává špatně, ale když chce jednat s občanskými demokraty, tak oni jednání odmítají. Babiš je však připraven rozběhnout další kolo jednání s ODS. O případné účasti ve vládě.

V první řadě jde prý Babišovi o to, aby se v této zemi investovalo do různých staveb. „Já chci megainvestice,“ prozradil. Proto také kabinet hodlá jezdit po republice, aby lépe viděl, kde je třeba investovat. „Zkusme se bavit o tom, co ta naše vláda udělá pro lidi,“ žádal Moravce. Moderátor místo toho otevřel debatu o tom, zda dojde k nějakým personálním změnám ve vládě. Babišovi se o tom příliš mluvit nechtělo.

Nechtěl také komentovat svého druhu spor mezi Hradem a ministerstvem spravedlnosti o vydání ruského hackera Nikulina z českého vězení buď do USA, nebo do Ruska. O jeho vydání žádají obě tyto země. Pelikán upozornil, že prezident Miloš Zeman údajně žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska. Babiš to nechtěl komentovat, protože u toho nebyl a neví, zda to prezident opravdu požadoval. Konečné rozhodnutí navíc není na prezidentovi, ale na Pelikánovi.

Premiér se chtěl raději vrátit k tomu, co chce udělat pro lidi. Seniorům chce navýšit důchody. „Zkuste si žít za 12 240 korun. Zkuste si žít z 12 240 korun, když zaplatíte, byť někde – sedm nebo osm tisíc třeba byty OKD, co já vím – a zkuste si z toho žít,“ rozohňoval se před kamerami. Současně s tím je třeba udělat důchodovou reformu, která by mohla napomoct i tomu, že se zvednou důchody i ženám seniorkám.

To je skandál!

Babiš ujišťoval, že chce důchodcům přidat tolik jako žádná jiná vláda před ním, a pokud proti tomu některé strany protestují, tak ať si to řeknou nahlas. „Něch teda řeknou, že nechtějí přidat peníze našim důchodcům. To je skandál!“ zesiloval předseda vlády hlas s tím, že 25 let tu různé důchodové komise řešily důchodovou reformu a nevyřešily nic.

Důchodcům chce dát také slevu ve výši 75 procent na vlakovou a autobusovou dopravu. „A stejně to chceme i pro studenty,“ ujišťoval také Babiš s tím, že dopravci dostanou prostor k tomu, aby mohli některé spoje z této slevy vyloučit. Peníze na to vláda vezme z lepšího výběru daní a zrušením několika nesmyslných programů, např. některých programů na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Nakonec přidal pár slov k inauguračnímu projevu prezidenta Zemana. „Já rozumím panu prezidentovi, na něj byla špatná kampaň, na něj byla odporná kampaň. Byly nějaké věci o tom, že má rakovinu. O tom, že 500 tisíc jeho voličů zemře nebo nezemře. To jsou strašné věci,“ řekl Babiš.

Osobně by si dokázal představit, kdyby prezident pronesl trochu jiný projev, ale nemá pochopení pro to, že někteří poslanci odešli. „Když oni mě urážejí, že jsem agent a já žádnej agent nejsem! A že jsem zloděj, když já žádnej zloděj nejsem, tak já tam sedím. Dřív jsem zuřil, ale teď už tam jen sedím,“ prozradil Babiš s tím, že poslanci si měli „odsedět“ Zemanův projev a neodcházet.

Než se rozloučil s diváky, zaútočil na ředitele GIBS Michala Murína. „Pan Murín je skutečné ohrožení demokracie v této zemi, a když se s tím seznámí ti poslanci, co napsal vrchní státní zástupce v Olomouci, tak to uvidí. A proto jsem řekl, že nemá moji důvěru. Co je v tom materiálu, to je skandál,“ uzavřel Babiš své vystoupení.

