Arenberger: Rozvolnění? Neznamená to, že tu virus už není. Pozor

Ministr Petr Arenberger poskytl rozhovor CNN Prima News.

„Pochopil jsem, že je potřeba, aby někdo dál pokračoval ve vedení ministerstva, byl jsem osloven a jak je mým dobrým zvykem, tak jsem úplně neodmítl a už jsem tady,“ vysvětloval Arenberger na kameru, proč přijal nabídku předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a nahradil Jana Blatného.

Vyhazov svého předchůdce, o kterém Blatný nevěděl ani 24 hodin předem, považuje za standardní. „Je to na rozhodnutí pana premiéra a je to asi naprosto standardní způsob, jakým se dá udělat výměna, aniž by to nějakým způsobem drhlo. ... Dneska nemáme takový komfort, abychom ministrovi mohli nabídnout 100 dní hájení, takže já si myslím, že je to naprosto v pořádku,“ uvedl Arenberger.

Jako ministr chce pokračovat v očkování a vedle toho hodlá výrazněji bojovat proti fake news spojených s koronavirem.

V éteru létá nejrůznější balast, čili takové ty fake news. A s tím je potřeba co nejdříve pracovat, aby zbytečně neovlivňovaly veřejnost a aby se daly nějakým způsobem utlumit, aby si každý mohl udělat svůj obrázek o tom, co je a není správné.

Na ministerstvo si chce přivést několik nových spolupracovníků z různých koutů republiky. Z Východu, ze Západu i z Prahy. Ale prozatím nechtěl nikoho jmenovat, dokud si osobně s lidmi, které by rád získal na těch pár měsíců do voleb, sám nepromluví.

„Je potřeba apelovat na populaci, aby zbytečně nečekala, že jakmile dojde k rozvolnění, tak že je to signálem k tomu, že už tady virus není a že zase můžeme dělat všechno tak, jak jsme byli zvyklí třeba před více než rokem. Tak to samozřejmě není,“ zdůraznil nový ministr s tím, že lidé i nadále musí chránit sebe i své okolí a ulevit českému zdravotnictví, které by mělo postupem času dostat šanci vrátit se do nějakého běžného režimu.

Roušky bychom možná podle ministra měli nosit i v létě. V uzavřených prostorách.

„Já chci nadále spolupracovat s epidemiology, to je vlastně ten mozek, který nám dodává pohled na epidemii s nějakým výhledem do budoucna. Já v tom budu pokračovat, protože si myslím, že to je velmi optimálně nastaveno,“ pravil.

Poté vysvětlil, proč chce do Česka pustit ruskou a čínskou vakcínu.

„My chceme do České republiky dostat co nejvíce vakcín a je možná zbytečné se bránit něčemu, co by mohlo našim občanům pomoci,“ vysvětloval Arenberger s tím, že existují lidé, kteří chtějí být naočkováni za každou cenu a neřeší, zda jde o vakcínu prověřenou evropskými orgány. Takovým lidem to chce Arenberger umožnit. „A tím neříkám, že by se k tomu měl někdo nutit," pravil nový ministr.

