Armáda otevřela nová náborová centra

Podle Šmerdové dosud armáda ve Zlíně, Hradci Králové a Karlových Varech neměla stálý náborový personál, ale do měst personalisti dojížděli. Nyní bude kancelář otevřená každý pracovní den. Sloužit bude pro nábor profesionálních vojáků, pro uchazeče o studium, ale i pro zájemce o vstup do aktivních záloh nebo o dobrovolná cvičení. „Cílem je zvýšit počet přijatých vojáků ve všech kategoriích,“ řekla Šmerdová.

Armáda v posledních letech každoročně nabírá kolem 2 000 nových vojáků, zároveň z ní odchází přibližně 800 profesionálních vojáků. I letos si vedení českého vojska stanovilo cíl rekrutace na 2 000 nováčků, z toho 730 mělo zamířit na Univerzitu obrany a na tělovýchovnou fakultu Univerzity Karlovy. „V rámci přímého náboru se cíl podařilo výrazně překročit. Přijali jsme 1 566 nových vojáků z povolání,“ poznamenala Šmerdová.

Nižší byl ale oproti očekávání zájem o studium. Oproti plánovaným 730 studentům jich bylo přijato jen 411. Celkem tak letos do armády nastoupilo 1 977 nováčků. Poslední kurz základní přípravy, kterým každý z nich musí projít, začal dnes.

Šmerdová nedostatek zájemců o studium zdůvodňuje tím, že ze škol nevychází dostatek žáků, kteří by chtěli pokračovat v požadovaných technických oborech. „Mnohdy dělají přijímačky na více technických škol a ve finále zvolí tu z jejich pohledu jednodušší,“ podotkla.

Případné uchazeče o studium vojenských oborů budou nově přesvědčovat úspěšní absolventi Univerzity obrany, kteří již v armádě slouží. Mladí lidé podle Šmerdové chtějí slyšet od těch, kteří již nastoupili k útvarům, co to obnáší a jaké nároky na ně byly kladeny. Armáda proto sestavila náborové týmy z čerstvých absolventů.

Podle Šmerdové se nemění profese, které by armáda potřebovala nejvíce obsadit. Nedostatek je řidičů s řidičským oprávněním C, elektromechaniků, techniků, leteckých mechaniků nebo kuchařů. „Přivítali bychom i větší zájem ze strany IT specialistů,“ řekla. Na příští rok si armáda stanovila cíl rekrutace na 2 200 lidí, studentů z nich by mělo být 750.

