Ať jdou do p*dele! Každý má právo si opatřit drogy. Pavel Novotný z ODS brání uživatele drog a pustil se do policie

Desetitíce milovníků elektronické taneční hudby opět vyrazily na jednu z nejoblíbenějších letních akcí v tuzemsku, kterou je festival Mácháč u Doks na Českolipsku. Policie byla v pohotovosti, jako každým rokem odhalila zdrogované lidi za volantem a obchodníky s drogami. To, že byl příjezd lidí na festival pod přísným dohledem policistů, ostře kritizuje starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). „V Řeporyjích budu prosazovat k uživatelům drog mimořádně liberální přístup,“ dodává rozezleně. „Počkej si na své děti, posereš se strachy,“ přišla ledová sprcha jako reakce.

Festival Mácháč 2019 se konal od pátečního podvečera na pláži Klůček u Máchova jezera. Opatření policie spojená s tímto festivalem bývají každoročně nejrozsáhlejší z pravidelných kulturních akcí, které se v Libereckém kraji konají. Nasazeno bylo zhruba 240 policistů a celníků, mezi nim bylo i 40 kriminalistů. Extázi, pervitin, marihuanu nebo kokain nalezli u 65 lidí, v osmi případech šlo o trestný čin.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) zavzpomínal také na svá mladá léta, kdy by se mu tato „buzerace“ vůbec nelíbila. „Tohle mi přijde špatně. Zlatý devadesátý,“ lkal ve svém facebookovém příspěvku odkazujícím na zprávu o policejních kontrolách spojených s tímto festivalem. „Pár boulí, papíra a běhali jsme dva dny po fesťáku, cestou tam by mi ve snu nenapadlo, že by mi někdo šacoval,“ neváhal dát na odiv své zalíbení v omamných látkách.

Následně policii neváhal poslat do patřičných mezí. Je totiž toho názoru, že pokud je kontrolovaný řidič bez známek použití drog, nejsou taková opatření třeba. „Buzerace a teror,“ popsal stručně policejní akci. Každý má mít podle Novotného právo v klidu opatřit si drogy a „jet se vystřelit na festival“. „Dealery kosit, beru. Ale tohle? V pražských Řeporyjích budu prosazovat k uživatelům drog mimořádně liberální přístup,“ dodal s tím, že dokud tito lidé nikoho neobtěžují, či neprovozují velkoobchod, nevadí tu.

Za pravdu mu v diskusi dala uživatelka Len Ka, která je toho názoru, že tyto kontroly jsou nemilý pozůstatek po Jiřím Paroubkovi. Toho označila za „totálně vypatlaného kreténa, která cvičí jógu“. Závěrem podotkla, že i když na podobných akcích drogy sama užívala, neskončila v ústavu ani na ulici. Naopak prý dává státu víc, než si zaslouží.

Helena Hanzlová starostovi připomněla, že jeho pohled na tuto problematiku se změní, až bude mít sám děti. „Pavle, počkej na své děti, jak se posereš strachy, až takhle někam pojedou,“ vzkázala. „Až ti přijde domů zfetlá jedna z tvých holčiček, budes mluvit jinak,“ je si jistý i Karel Kopeček.

Reagující Tomáš Hrubý vidí v Novotného vyjádření jistý paradox. A sice že hovoří o toleranci k víkendovému „vyjetí“, ale chce „kosit“ dealery a velkovýrobce. Novotný si však stojí za tím, že to smysl dává. Nelze zkrátka někoho terorizovat za to, že má v kapse fet pro svou potřebu.