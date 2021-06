Ať se stydí! Babiš vytáhl článek a huboval

Je tu neděle a spolu s ní tradiční informační pořad premiéra Andreje Babiše „Čau lidi“. A bylo o čem mluvit. Nově budeme mít ústavní právo bránit svůj život se zbraní. Pandemie se prý vyvíjí příznivě, ale musíme být obezřetní. „Bacha na Deltu!“ Premiér se také zastal hygieniků, protože na ně prý útočí kyperská firma Seznam Zprávy. Strašně se mu to nelíbí a někdo by se měl stydět! A hněvu neutekly ani tradiční strany.

reklama

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 9767 lidí

V úvodu premiér zavzpomínal na své mladé, kdy v roce 1976 sledoval fotbalové mistrovství Evropy, které tehdejší český tým vyhrál. Babiš také uvedl, že bude našemu týmu držet palce, abychom postoupili do dalšího kola. Pak už se přešlo k politice. Za úspěch premiér označil schválení nového ústavního práva na obranu sebe i jiných se zbraní. „V Listině základních práv a svobod bude odteď věta: Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Takže skvělá zpráva. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli a kteří tuto iniciativu podporovali. Já jsem samozřejmě byl velice aktivní,“ prohlásil Babiš.

Politik se zmínil i o současné pandemické situaci. Vývoj je prý velice příznivý, klesá počet hospitalizací i počty nakažených. „Nesmíme ale propadnout euforii. Musíme být maximálně opatrní. A to jednak proto, že máme zkušenost z minulého roku, kdy euforie z podobného poklesu vedla k podcenění viru, poklesu ostražitosti a v konečných důsledcích i k další vlně pandemie,“ děl starostlivě premiér s tím, že ve Velké Británii se nyní údajně šíří jakási mutace Delta, což je pouze přejmenovaná původní indická mutace. Ta je podle Babiše nebezpečnější a nakažlivější.

Premiér také vyjádřil podporu a poděkování všem hygienikům a nelíbí se mu prý, když jsou pomlouváni v médiích. Takového pomlouvání se ve svých článcích podle Babiše dopustil třeba server Seznam Zprávy. „Já musím ještě říct jednu věc. Strašně se mně nelíbí, když tady zase kyperská firma Seznam Zprávy pomlouvá naše zdravotníky. Údajně Česko prohrálo s covidem i se západním zdravotnictvím. Za to by se měl někdo stydět, není to pravda. Naši zdravotníci jsou skvělí, máme jim být vděční,“ burácel nespokojeně Babiš.

Rovněž očkování prý postupuje a stále zrychluje. Od prvního července se prý také mohou nechat očkovat děti od 12 do 15 let. K vakcinaci je v takovém případě potřebná přítomnost zákonného zástupce. V červenci bude vláda údajně chtít do očkování zapojit i zaměstnavatele. „Kdy budeme přemýšlet, jak se s očkováním k vám dostat blíže,“ řekl. Babiš také poprosil praktické lékaře o spolupráci a požádal je, aby se snažili doočkovat nejohroženější populaci a přesvědčovali mladé lidi k vakcinaci.

Psali jsme: Karma za Kúdelu? Okamura o poklekávání, škodlivosti EU i pravé tváři Andreje Babiše

Integrovaný centrální řídicí tým má podle premiéra ohledně vakcinace pro české občany několik vzkazů. „Takže ty vzkazy pro vás jsou: očkujte se proti covidu-19 i po prodělaném covidu-19, budete lépe a déle chránění. Očkujte se, i pokud jste mladí a zdraví – chráníte nejen sebe, ale také své starší a nemocné blízké členy rodiny – čím více nás bude naočkovaných, tím rychleji a těsněji zavřeme dveře proti šíření viru v populaci a vrátíme se k normálnímu životu. My se k němu vracíme, ale ještě nemáme vyhráno. Nepodceňujme to. Mutace koronaviru mohou prorazit i bariéru očkování, ale nezpůsobí tak těžký průběh nemoci jako bez očkování. Takže my tady máme tu Deltu. Je stále důležitá ochrana úst a nosu, dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfekce a vyhýbání se kontaktu na méně než dva metry. A pokud máte příznaky nemoci nebo jste pozitivní na covid-19, okamžitě volejte lékaře. Zodpovědný přístup vám umožní krásné léto a zmírní případný návrat covidu-19 na podzim,“ přečetl Babiš pečlivě.

Babiš se také krátce vyjádřil k ekonomickým záležitostem státu. Připomněl, že za jeho vlády se na rozdíl od vlád ODS a ČSSD snižovaly daně. „Dobře víte, že od mého vstupu do politiky jsme vždycky daně snižovali. Na rozdíl od např. ODS nebo ČSSD a dalších tradičních demokratických stran – vždycky chtěly daně navyšovat. My to nechceme. Jsme přesvědčení, že náš rozpočet zvládneme i při snižování daní. To se samozřejmě ukáže po volbách, koho si tam navolíte,“ prohlásil Babiš závěrem.

Psali jsme: Nechceme, aby Čechům k obraně zbyly jen holé ruce. Senátor Červíček varoval před zákazy v rámci EU Radek Augustin a Jiří Rusnok: Národohospodář profesor Karel Engliš Staněk (ODS): Současný stav neprospívá nikomu Přemysl Votava: Slovenská agrese po boku Německa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.