Ať si Babišovi ministři sbalí kufry a nechají padnout vládu, volá výše postavený Pirát z Bruselu

Marcel Kolaja (Piráti) je jedním ze čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu. Druhou českou zástupkyní v užším vedení tohoto orgánu je europoslankyně zvolená za vládní hnutí ANO Dita Charanzová.

Podle Kolaji by si teď měla Česká republika zlepšit obraz v EU. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz prohlásil, že by toho dosáhla tím, kdyby si současní ministři sbalili kufry a nechali padnout Babišův kabinet, protože předseda současné vlády se ukázal jako člověk, který umí věc zablokovat, ale s pozitivním vyjednáním nějakého bodu už je to horší. Oslabují ho totiž jeho kauzy.

„Co se týče vlády, tak základním problémem je premiér Andrej Babiš (ANO). Podle zatím všech nezávislých a dostupných analýz je premiér ve střetu zájmů (kvůli čerpání evropských dotací pro firmy z holdingu Agrofert, které premiér vložil do svěřenských fondů, pozn. red.). To je pro nás absolutně nepřijatelné, takže co by česká vláda ke vztahu k EU měla udělat je, že by měla odstoupit,“ uvedl europoslanec.

Kolaja však svou pozornost nezaměřoval jen na Babiše. V Evropském parlamentu by rád zarazil šmírování.

„Prostupuje tu takový nešvar, kdy se schvalují zákony, které zavádějí plošné šmírování. Například mobilním operátorům nařizují plošně uchovávat data o komunikaci zákazníků. Máme signály, že Komise chce v tomto postupovat dál, a my to chceme zastavit. Všechno je to ale teprve ve vyjednávání,“ uvedl.

V tuto chvíli prý neví, zda do čela Evropské komise podpoří stávající německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Bude mu záležet na tom, jak se postaví k tématům, která považuje za důležitá, jako je onen boj proti šmírování, transparentnost jednání v EU a tak podobně.

Pár slov věnoval i otázce migrace. Jak by se k ní měla EU stavět?

„Je k tomu potřeba přistupovat konstruktivně. Jakékoliv rozhodnutí typu ‚uzavřeme hranice členských států‘ je pro nás nepřípustné, protože omezuje svobodu pohybu uvnitř EU. Evropa by měla směřovat k lepšímu zabezpečení vnějších hranic, tam je velký potenciál pro agenturu Frontex. Současně bychom měli působit v místech konfliktu a zřizovat i kontaktní místa, aby nedocházelo k tomu, že přes moře, pouště nebo oblasti, kde vládne nějaký diktátorský režim, musí přecházet lidé, kteří se pak ocitají na evropských hranicích,“ uvedl Kolaja.

Stejně tak je podle místopředsedy Evropského parlamentu nutné chránit životní prostředí, protože zhoršující se životní podmínky na některých místech planety motivují k migraci desítky tisíc lidí.

autor: mp