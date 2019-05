Au. Tohle Pospíšil řekl o Kalouskovi. A kníže prozradil, jak to bylo těsně po volbách

Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 91% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2456 lidí

Výsledky měly pro Pospíšila hořkosladkou chuť. Strana zvyklá v poslední době na zisky těsně nad pětiprocentní hranicí získala v koalici 11 procent a tři křesla. Jedno z nich on sám. Jenže nejúspěšnějším kandidátem, který díky preferenčním kroužkům přeskákal všechny, byl Luděk Niedermaier, který jednoznačně patří do „Kalouskovy“ frakce.

V pondělí spor propukl naplno, když Kalousek novinářům řekl, že „není možné skloubit pozici europoslance a předsedy strany“. Pospíšil přejíždí mezi Bruselem, Štrasburkem a Prahou, kde je navíc členem zastupitelstva a účastníkem koaličních porad. Kromě toho se nevzdal svých aktivit v Muzeu Kampa.

Pospíšil však kritiku odmítá: „Říká se tomu syndrom bývalých předsedů, kteří neunesou, že už nejsou předsedy,“ vzkázal Kalouskovi. Jak poznamenala MF DNES, tato výměna může být výkopem předvolební kampaně na předsedu strany, Topka má totiž letos volební sjezd, kde bude Pospíšil svou funkci obhajovat.

Lidé z vedení strany, Pospíšilovi spojenci, stojí dle očekávání spíše na jeho straně. Pro Kalouska prý měli spíše slova shovívavosti a soucitu. Tedy navenek.

V rámci stranických orgánů se prý oficiální cestou řeší, proč oba bývalí předsedové strany nebyli přítomni ve volebním štábu. Karel Schwarzenberg prostě vzkázal, že dal přednost soukromé akci a že během večera Miroslav Kalousek na Twitteru čile ostřeloval Pospíšilovo vedení prý netuší.

Kalousek mimo jiné publikoval gratulaci Luďku Niedermaierovi, ve které ocenil, že „voliči (na rozdíl od stranickým orgánů) dávají přednost kompetenci a pracovitosti“. Pospíšila rozčílila hlavně zmínka o pracovitosti a začal se ohánět statistikou, že on byl třetí nejčastěji vystupující poslanec a účast na hlasování měl 85 procent.

A nakonec se pochválil, že když stranu od Kalouska přebíral, měla preference těsně nad pěti procenty, zatímco teď udělala téměř dvanáct.

Na svou podporu zmobilizoval i STAN, který za Kalouska vypověděl dosavadní spolupráci, a teď má prý s Pospíšilovým vedením dobré vztahy. Europoslanec STAN Stanislav Polčák vzkázal, že „Miroslav Kalousek by měl taktně mlčet. On akorát uměl všechny partnery odehnat“.

autor: jav