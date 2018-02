Audience taxikářů u Babiše se zvrhla. Po skončení se porvali mezi sebou

Ve středu odpoledne se na pražském Strahově znovu sešlo několik desítek taxikářů. Řidiči ocenili, že vláda Andreje Babiše v demisi vzala jejich protesty na vědomí a snaží se narovnat podmínky mezi klasickými poskytovateli taxislužby a alternativními poskytovateli.

Zástupkyně taxikářů Karolína Venclová svým kolegům sdělila, že premiér Andrej Babiš se klasických taxikářů zastal, když jejich alternativní konkurenci vyzval, aby dodržovala zákon. „Já jsem se snažila, abysme vypadali kultivovaně, že nejsme taková svoloč, jak se o nás mluví. Myslím si, že se nás dneska zastal premiér Český republiky. Myslím si, že se to ještě nikdy nestalo. A jestli vyjedete, tak už se to nikdy nestalo. Nestane,“ opravila se Venclová.

Vyzvala své kolegy, aby upustili od protestů a nechali prostor vládě k jednání o příslušných zákonech.

Jenže pak se přihlásil o slovo mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář a ten nenechal na Babišovi nit suchou. „Premiér v demisi, lhář a podvodník,“ začal zostra, „je to podvodník a v mých očích je to lhář,“ zdůraznil. „Cos to řekl?“ rozkřikla se na něj Venclová. „A máš pocit, že není? To je můj názor, Kájo,“ trval si na svém Bednář. „To nemyslíš vážně, vůbec,“ šila do taxikáře Venclová. „Je to trestně stíhaná osoba,“ nechtěl ze svého názoru ustoupit Bednář. Na Strahově to v tu chvíli už pořádně jiskřilo.

„Náš protest pokračuje dál,“ uvedl Bednář. „Chápeš to, žes to úplně po*ral teďka,“ neudržela už své nervy na uzdě Venclová. „Budeme protestovat a budeme protestovat tvrdě,“ trval si na svém dál Bednář. A najednou mu někdo vypnul mikrofon, do kterého mluvil.

O chvíli později to jeden z demonstrujících taxikářů přišel Bednářovi vymluvit. „To jsi mohl říct nám, a ne takhle na kameru, ty vole. Co sis tím dokázal, co sis tím dokázal?“ ptal se vztekle Bednáře jeden z taxikářů. Ten však znovu ze svého názoru odmítal ustoupit a připomněl, že o Andreji Babišovi ví celý národ, že byl vydán k trestnímu stíhání.

„Jdi se zapálit sám do toho centra, magore jeden,“ křičela ještě na Bednáře Venclová. „Chci vidět těch lidí, kolik za tebou půjdou, ty cvoku,“ nebrala si dál servítky. Posléze novinářům sdělila, že se od jednání pana Bednáře jasně distancuje a chce nechat vládě onen prostor k jednání.

autor: mp