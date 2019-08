Autor veřejnoprávní estrády o dezinformacích Biler dorazil do DVTV. Co tam zažil, to asi nečekal

Komentátorka webu Echo24 Lenka Zlámalová a publicista a spoluzakladatel hnutí Žít Brno Stanislav Biler z webu A2larm (v poslední době známý především jako tvůrce nové show České televize To se ví, která se má žertovnou formou zaobírat dezinformacemi) se do sebe pustili ve vysílání internetové televize DVTV přímo před zraky moderátora Martina Veselovského.

Důvod? Komentář, který Zlámalová napsala v souvislosti se zveřejněním výroční zprávy PPF za rok 2019. Vlastník PPF a nejbohatší Čech Petr Kellner si v ní totiž neodpustil prezentovat jisté politické stanovisko, kterým se přiřadil k těm, kteří zastávají spíše konzervativní hodnoty.

„Dnešní západní společnost, a zejména Evropa je ale stále více ovládaná ideologii´ individuální nárokovisti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšleni´,“ vyznal se v úvodu výroční zprávy nejbohatší Čech.

Kellnerovo stanovisko se komentátorce a „byznysové novinářce“ Zlámalové natolik zalíbilo, že o věci napsala rozsáhlý komentář s názvem Coming Out nejbohatšího Čecha.

„Velký byznys býval tradičně velmi konzervativní. Právo, řád, stabilita, důraz na výkon a osobní zodpovědnost, oceňování odvahy a rizika byly hodnoty, které měla většina lidí, již se pustili do podnikání a byli v něm úspěšní, tak zvnitřněné, že se staly součástí jejich DNA,“ pochvalně si pomlaskává v úvodu Zlámalová.

„Už ti, kdo šli studovat právo nebo ekonomii, bývali ti nejkonzervativnější ze studentů vůbec. Opět úplně přirozeně. Tyto obory lákají toho, kdo si cení pravidel, soutěže, zodpovědnosti, respektu k přirozenosti,“ pokračuje v podobném duchu, „Noblesa zavazuje,“ rozvádí další myšlenky.

Netrvalo dlouho a Zlámalové pochvalný opus na nejbohatšího Čecha vyvolal odezvu v podobě článku publicisty, sociologa a spoluzakladtele hnutí Žít Brno Stanislava Bilera na portálu A2larm. V textu s názvem Noblesa Petra Kellnera Biler připomíná těžiště Kellnerova podnikání, společnost Home Credit, poskytující nebankovní půjčky na vysoký úrok a triumfální úspěch Petra Kellnera v Číně. Biler rovněž zmiňuje významnou roli prezidentů ČR Václava Klause a Miloše Zemana pro to, aby se Čína a Rusko Kellnerově korporaci otevřely, neboli tzv. ekomickou diplomacii.

„V Echu24 si můžou Kellnerovy konzervativní kecy vylepit třeba na zeď a na poradách se jim klanět,“ tne Biler do Zlámalové na konci svého komentáře. „My ostatní bychom se měli konečně starat o to, co tento člověk a jeho velký byznys skutečně dělá s naší zemí, a zamyslet se nad tím, co všechno je nebo bude ochoten udělat, až mu v Číně poteče pořádně do bot. Vždyť Babiš je vedle něj jen takový roztomilý popleta,“ varuje Biler.

Přímo před zraky moderátora DVTV Martina Veselovského se do sebe oba komentátoři kvůli rozdílným názorům ostře pustili. Zlámalová ukázala „ostré lokty“, když odmítla, že by na úspěchu Petra Kellnera v Číně měla jakýkoliv podíl politika prezidentů ČR Václava Klause a Miloše Zemana. Neopomenula „pomyslně seknout“ i do toho, že DVTV financuje další kontroverzní český miliardář Zdeněk Bakala. Biler kontroval tím, že se Kellner věnuje ve svém politickém stanovisku problémům, které vůbec neexistují, namísto toho, aby pojmenovával ty skutečné. Zlámalová na to obvinila Bilera z toho, že ostatním vnucuje svůj úhel pohledu. Biler hovořil o tom, že se Evropa potýká s globálním oteplováním a narůstajícími ekonomickými nerovnostmi, kdežto Kellner kriticky hovoří o fiktivní hrozbě narůstajícího rovnostářství. Na to, jak celá výměna probíhala se podívejte ve videu.

