Až uvidíte nápis „čerstvé maso“... Toto vám velké obchody neřeknou, odhalil Jandejsek

reklama

Co se děje na politické scéně? A co se děje v zemědělství? O tom mluvil na setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů, člen Klubu 2019 a exprezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Prozradil také, že jeho právníci už podali trestní oznámení na premiéra Fialu. Na Alexandra Vondru, ministra Výborného, poslance Zdechovského a na prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu podají v následujícím týdnu.

Trestní oznámení na Alexandra Vondru podá podnikatel proto, že ho Vondra onačil před časem na TV Prima za kolaboranta a vytáhl přitom dopis psaný azbukou s tím, že je na něm Jandejskův podpis. Sám Vondra pak ale uznal, že neví, jestli je to fake, že nemá možnost to ověřit. Na další zmíněné pány podá Zdeněk Jandejsek trestní oznámení z důvodu dehonestace jeho osoby, kdy například premiér mluvil v souvislosti s organizátory protestní akce, která se konala 19. února v Praze, o „proruských silách“.

Psali jsme: Ajaj. Fiala má Vondrovy „kecy“ na talíři. A zamést se mu to nepovedlo

„Nejsem detektiv.“ Papír Saši Vondry na Jandejska tvrdě rozsouzen. Toto má zaznít

„Pětidemolice“? Budou řešit Green Deal? Jen pohádka, aby dostali hlasy

V souvislosti s tím, co se děje na naší politické scéně, se Zdeněk Jandejsek vrátil k tolik diskutovanému Green Dealu. Právě odstoupení od této „politiky“ bylo jedním z požadavků, se kterým přijeli 19. února zemědělci do Prahy.

„Ta naše pětidemolice, jestli jste to zaznamenali, obrací kormidlo. Já jsem dva roky mluvil o tom, že Green Deal je slepá ulička, že je to postrach. Mluvil jsem o tom a byl jsem ten největší ruský šváb,“ připomněl Zdeněk Jandejsek a pokračoval. „Už tenkrát jsem vysvětloval, že to povede ke dvěma základním věcem – ke zbídačování lidí a k tomu, že nebude dostatek potravin, které bychom chtěli. Za to mě dehonestovali a podívejte se teď,“ pokýval hlavou a upozornil.

„Teď najednou všichni šéfové našich vládních stran, mimo Pirátů, v Bruselu vystoupili a řekli, že jdou řešit Green Deal, že to není v pořádku. Doufám, že jim nevěříte! Vzpomeňte si, jak tvrdě jsem do toho šel už před jakou dobou já, až jsem z toho měl obrovské problémy,“ připomněl.

„Najděte si, všude možně v médiích, co ta „pětidemolice“ říkala před dvěma lety. Jak nebude zvyšovat daně, jak se nebude zdražovat… A podívejte se, jaký je výsledek. Stejně tak v současné době připravuje pohádku o tom, jak bude řešit Green Deal v Bruselu. Nevěřte tomu ani z pěti procent. Je to všechno jenom hra a pohádka proto, aby dostali hlasy. O nic jiného jim nejde,“ varoval.

„Je třeba odmítnou všechny tyto manipulační praktiky „pětidemolice“, která potřebuje odkázat na smetiště dějin.“

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Češi jsou schopný národ. Ale budeme jenom vysávaní

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 2% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 50781 lidí

„Když se teď snižuje potravinová soběstačnost v celé EU, tak myslíte, že ty potraviny, které sem budou vozit z jižní Ameriky, že si to budeme organizovat my? Nejsme přece tak naivní! To zase budou organizovat ty obrovské finanční konglomeráty, které z toho ze všeho potáhnou prachy. My budeme jen platit, platit, platit. Nic jiného. Bylo by dobře, kdybychom si ujasnili, že pokud dopustíme tento globalizovaný svět, budeme jenom pořád vysávaní,“ varoval a pro příklad se vrátil o pár let zpět.

„Ukázkou toho je většinový rozprodej našeho majetku a privatizace. Kolik nás v zemědělství a v potravinářství zůstalo? A v průmyslu? V průmyslu je pár menších podniků. Neříkám, že se nezmohly, zmohlo se jich hodně. Ale to, co nás mělo živit, to všechno je pryč. Celá přidaná hodnota, která je v těchto podnicích, které tady vidíte hlavně podél dálnic, odchází do zahraničí. U nás zůstane pouze mzda a sociální a zdravotní pojištění. Jinak všechno ostatní odchází. Žádná naše vláda nedokázala říct – měli jste tady na pět let tedy daňové prázdniny, ale teď budete platit daně tak, jak platí všichni u nás,“ kroutí hlavou Zdeněk Jandejsek.

Zemědělství dopadne jako průmysl. Farmy končí

Růžově prý rozhodně nevidí ani budoucnost českého zemědělství. „Zemědělství dopadne tak, jak dopadl průmysl. Pokud takto budeme pokračovat dál. Vláda dělá všechny kroky k tomu, aby to zemědělství rozbila. Jestliže nebudeme podporovat ty, kteří to umí vyrobit lacině a budeme rozdávat peníze těm, kteří nic nevyrábějí, no tak tady nebude nic. To si musíme uvědomit. Já teď mám tolik nabídek na to, abych koupil různé farmy… Že si můžu vybírat. Oni končí. Protože na co by pokračovali? Jestli někdo nemá pokračovatele a je mu třeba 65 let, tak říká – co já se budu trápit? Já tady blbnu a dělám všechno pro to, aby to bylo k něčemu a oni z nás pořád, trvale dělají osly,“ pokýval neradostně Jandejsek a hned navrhl řešení.

„Musíme poslat do Evropského parlamentu lidi, kteří chtějí řešit hospodářskou politiku. Kteří tomu rozumí. My tam nemůžeme posílat politology, kteří jsou v bublině a nemají vůbec představu, co se děje dole,“ nebral si servítky.

Psali jsme: Doplnit doma zásoby. Válka s Ruskem? Tvrdá zpráva Čechům. I o Fialovi Klaus: Barikády, revoluce, jiná cesta z Green Dealu není. A Zeman? „Deb*lní český trh. Ovládají nás, za prachy cokoliv.“ Ekonomka o cizině a číslech v ČR Pravda o Rohlik.cz a Vondrovi. Jandejsek řekl vše

Skončíme jako v roce 1620

Vyjádřil obavy, co se stane s českou půdou. „Teď některé ty podniky, které mají 2, 3, 4 tisíce hektarů, skupují u nás ti, kteří nadělali peníze na energetice, hutnictví… na řadě podobných činností. To znamená na těch velkých oborech. Ukládají tam peníze, aby o ně nepřišli. Protože pokud dojde k průšvihu v Americe, tak EU končí. Protože měna EU je vázaná na dolar. Takže se to sesype. Kupují, i za nesmyslné peníze, třeba za 2 – 3 tisíce hektarů zaplatí 500 – 600 milionů,“ popsal a vysvětlil.

„No a co se stane, až se ta situace uklidní? Tak tento majetek vezmou a prodají ho. A kdo to koupí? My, kteří budeme ožebračení, kteří děláme z ruky do huby? O mě napíšou, že jsem dostal 2 miliardy dotací. Ale to je za 34 let! A ne za jeden rok, jak píší. Takže kdo to koupí? Ti, kteří dělají dobře svou profesi? To těžko, ti na to nebudou mít. Koupí to zase zahraniční kapitál. Skončíme jako v roce 1620. Pamatujme si to. V těchto podnicích je 30 až 35 procent půdy. Takže ta půda pak přijde do rukou zahraničních finančních skupin. To je potřeba si uvědomit. Já bych moc rád, aby se to nestalo. Takže je potřeba, aby se to za ty necelé dva měsíce, kdy budou ty volby, obrátilo,“ doufá.

Fotogalerie: - Lex Národní divadlo

Za kilo višní dostane tři koruny? A kolik pak stojí v obchodě?

V souvislosti s neradostnou situací v českém zemědělství zmínil hned na začátku „obrovský pokles produkce ovoce“. A hned dal konkrétní příklad. „Minulý týden jsem byl na jižní Moravě, kde nám také nabídli velké hospodářství. Ruší tam všechno. Zeleninu už zrušili, teď vyklučí sady. Pan předseda vám řekne – copak jsem se zbláznil, abych prodával za tři koruny višně? Takhle to funguje. V obchodě pak stojí ty višně kilo 120, někde až 140 korun kilo. Oni mu nabízejí tři koruny! No tak to raději všechno vyklučí,“ popisuje Jandejsek s tím, že pokud bude i daň na víno, zlikvidují prý ve zmíněném podniku i vinice.

„Takže ta situace je velice vážná. Zelenina? U té se pokles teď trošku zastavil, ale jsme někde na 25 až 27 procentech soběstačnosti. Jinak nám všechno vozí. Drobné ovoce jako angrešt, rybíz… To je úplně pryč. Broskve? V podstatě totálně zlikvidované. To děláme někde mezi 10 a 15 procenty z toho, co spotřebujeme. To je řízení hospodářství? To je likvidace!“ chytá se za hlavu Zdeněk Jandejsek a zmiňuje, jak to funguje například v Polsku.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35795 lidí

Mluví o velkém snížení dotací pro zemědělce v ČR i o tom, jak je dnes pro ně ztrátové produkovat obilí. „Podobný stav bude u řepky. Ta, pokud nebude cena alespoň 14 tisíc za tunu, zatím to vypadá tak na 11 tisíc za tunu, no tak bude také ztrátová. Mimochodem, řepka je obrovsky medonosná plodina. Každý dobrý včelař vám řekne, že kdyby nebyla řepka, tak musí sundat stavy včelstev na padesát procent, protože by se neuživily. A pyl z řepky je těžký a padá na zem. Z toho alergie nejsou, to je mýlka,“ uvádí a dodává, že další problém, který zemědělce tlačí, jsou maloobchody. „Ty nás při každé příležitosti vezmou a utáhnou šroub,“ říká a zmiňuje, jak musí řada podniků šetřit i na místech, kde by šetřit rozhodně neměly.

„Co dělají podniky? Omezují nákup průmyslových hnojiv. Omezují nákup chemických prostředků. Takže co bude? Ještě nižší výroba a tlak z maloobchodu. To přece nechceme. Přece to jídlo si musíme vyrobit doma. Aby bylo pod kontrolou. Abychom věděli, že je v pořádku,“ vysvětluje.

Pokles produkce vepřového i drůbežího. A čerstvé maso?

Dostal se i k živočišné výrobě. „Máme tady další pokles produkce vepřového masa. U nás už máme soběstačnost 32 procent, zbytek dovážíme. Je nám to jedno, co dovážíme. Když se půjdeme spolu podívat do velkých obchodů, tak budete vidět na těch igelitech napsáno – čerstvé maso. Ale je to všechno mražené, rozmražené a dál prodávané. Ano, cena je příznivá. Proč by nebyla? Jestliže to jde všechno ze Španělska, které má dvacetkrát větší produkci, než máme my. Takže si to mohou dovolit. A jak tady s nimi tedy můžeme bojovat?“ ptá se a přikládá neradostná čísla. „Pokles za loňský rok u české produkce vepřového byl o 8 až 9 procent. Což je obrovské množství. A to nejen u nás, ale v celé Evropě. To je ještě o víc, o nějakých deset až 11 procent. Tak si představte, kam se dostaneme. Budeme to vozit z Argentiny, Brazílie…. A budeme tam mít antibiotika, hormony z hormonálních kastrací, GMO….,“ obává se a dodává.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 13% Neškodí 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40537 lidí

„U drůbeže je pokles produkce asi 4,5 procenta. Soběstační jsme asi na 57 až 60 procent. A přitom, co se týče krmiva, tak jako republika vyvážíme téměř 50 procent obilovin. I s kukuřicí produkujeme asi 8 milionů tun, spotřebováváme asi 4,2 milionů tun obilí. Jak na jídlo, tak na krmiva. A my nejsme schopní udělat pár hal na drůbež? To je přece tak jednoduchá výroba. Ne! My to všechno budeme dusit a vozit z Ukrajiny, z Litvy, z Brazílie, Thajska…. Mražené a budeme si šmakovat na tom, co oni nám tam udělají. A s jakými standardy? Co mi tady všechno musíme dodržovat, co oni ne? Já souhlasím s tím, co musíme dodržovat, ale jak potom konkurovat těmto dovozům?“ ptá se.

Jedinou radostnější zprávu pak přináší v souvislosti s mlékem. „Mléko, to jsme velice úspěšná země. Jsme čtvrtí na světě s užitkovostí na krávu. Ale hlavně máme kvalitní mléko, celý ten proces je sledovaný, řízený. Aby ty krávy měly co nejlepší krmení. Všechno je přesně dané. Dnes už máme na krávu za den i 35 až 39 litrů,“ říká s tím, že špatně na tom nejsme ani co se týče produkce hovězího. „Tam ovšem není až tak velká spotřeba u nás, takže to vyvážíme,“ vysvětluje a na závěr znovu zmiňuje Green Deal.

„Takže toto všechno, co se tady děje v zemědělství, ty poklesy produkce, je vliv zeleného údělu, Green Dealu. Protože je přesně nastaveno, že se musí snižovat výroba, že se musí snižovat produkční zemědělství,“ říká a opět varuje před dovozem potravin z jižní Ameriky.

Psali jsme: Snídáte špatné věci. EU vám zařídí nápravu Samá Afrika. A 50 Kč za kilo! Jarní nákup zvedá Čechům tlak Pouhým okem viděli. A BILLA má průšvih „Pokus o likvidaci.“ Vážná věc. Na Vondru i Fialu míří trestní oznámení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE