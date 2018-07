Babiš: Merkelová mě šokovala

„Jsem rád, že německá kancléřka Angela Merkelová dneska přiznala, že se mnou ani s ostatními premiéry z visegrádské čtyřky nedohodla nic o navracení migrantů do zemí EU, kde jsou registrovaní. Nevím, proč to psala, trochu mě to šokovalo, asi vnitropolitický boj, ale zase se ukázala síla V4,“ seznámil Babiš na svém facebookovém profilu se svým stanoviskem.

„Okamžitě a důrazně jsme její tvrzení odmítli. A stejně jednotní jsme byli na summitu v Bruselu, kdy jsme, jak už jste asi četli v průběhu týdne, dosáhli velkého úspěchu. Dejte si taky video, protože v něm uvidíte, že ty dva dny byly opravdu náročné,“ připojil Babiš, aby seznámil se svou prací.

autor: vef