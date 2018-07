Babiš: Největší úspěch naší vlády. Žádní migranti. A takto jednám s Macronem

Co si člověk nepochválí sám, to prostě nemá. Andrej Babiš zveřejnil svou reakci na summit členů EU, dohodu o migračních centrech a setkání s Emmanuelem Macronem na síti Facebook. Popisuje náročné jednání a své úspěchy.

Jako první Babiš píše, jak byl summit vyčerpávající. „To, že jednání trvalo o PĚT HODIN déle, než mělo, vám asi napoví, že se tady fakt lámal chleba. Bylo to tvrdé, ale já jsem zvyklej vyjednávat. Vypadalo to, že se mezi sebou absolutně nedohodneme. Kouknul jsem se na hodinky. Byly čtyři ráno,“ napsal Babiš.

Následně přináší dobré zprávy: „KVÓTY NEBUDOU. Nikdo nám nebude vnucovat migranty. Relokace budou DOBROVOLNÉ, nikdo nás nebude žalovat za to, že ilegální migranty nechceme. A konečně i jsme prosadili, že nové uprchlické tábory budou MIMO EVROPU. A Evropa bude aktivně bojovat proti pašerákům. A Itálie a Malta zavřely přístavy pro lodě neziskovek, které z toho mají dobrý byznys.“

To označuje Babiš za největší úspěch od prosince 2017 a chválí své partnery z Visegrádské čtyřky. A jako další cíl si klade vyjednávání s americkým prezidentem. „Je důležité, abychom intenzivně vyjednávali s Donaldem Trumpem, aby nezavedl clo na auta. Vždyť v německých autech je desetina našich součástek,“ varuje Babiš.

Nezapomíná se pochválit za svůj přínos k dohodě: „Na každém jednání a každému politikovi, který má v Evropě nějaké slovo, jsem opakoval, že kvóty NEJSOU řešení. Tvrdě jsme na tom pracovali. Všechna ta setkání v Davosu, všechny ty zahraniční návštěvy jsem využíval k tomu, abych předešel situaci, že nás zase přehlasují.“ A Babiš se chválil dál: „V Evropské radě jsem jediný český premiér, co něco prosadil. Vlastně tedy, promiňte, po Nečasovi, ten tam prosadil... zákaz kouření.“

Babiš odmítl, že by byl populistou, který jen vyvolává strach z migrantů. „My musíme bojovat proti pašerákům, taky ale nesmíme dát prostor politikům, kteří se snaží na strachu vybudovat kariéru,“ mířil Babiš na jiné české strany. A citoval ze svého interview: „My přece nejsme rasisti. Pro nás je důležité zachovat si identitu. Doteď mám spoustu přátel v Maroku, kde jsem několik let pracoval. Samozřejmě, že jsem tam nejedl vepřové a když byl ramadán, moji ženu ani nenapadlo nosit krátké tričko.“ Naznačuje tím, že když někdo chce přijet do Česka, musí respektovat naše zvyklosti.

A Babiš zmínil i své setkání s francouzským prezidentem Macronem. „V Elysejském paláci mě přijal francouzský prezident Emmanuel Macron. Celý den jsem mluvil francouzsky i v Darney a v Bataville, potřebovali jsme probrat spoustu témat: od spolupráce na obraně, boje proti migraci, přes brexit, NATO až po můj projekt reverse charge, který už několik let v Evropě prosazuju,“ popsal svou pracovní sobotu Andrej Babiš.

