Babiš: Sputnik do fabrik. Ať je koupí lidem. Výroba vakcíny u nás, domluvím v Izraeli

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce letos ulevit všem studentům, kteří mají skládat maturitu. Prosazuje myšlenku, aby se složení „zkoušky z dospělosti“ úředně přikleplo naprosto všem a to na základě známek, jaké získávali během studia. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga však s nápadem nesouhlasí. Babiš však ještě doufá, že ho přiměje změnit názor. Vidí to tak, že žáci se nemohli řádně vzdělávat kvůli viru, ale přitom sami nemohou za to, že se koronavirus objevil.

„Dostal jsem stovky e-mailů od studentů a hlavně příběhy studentů ze zdravotních oborů mě přesvědčily, že jsem se vžil do jejich situace, která je velmi obtížná. Na Slovensku už to udělali minulý rok. A když to vezmu podle statistik, tak studenti ve školním roce 2020/2021 strávili na prezenční výuce k 1. březnu jen 26 dní. Patnáct až dvacet procent studentů pak nebylo plnohodnotně zapojeno do distanční výuky, 98 tisíc jich má přitom letos dělat závěrečnou zkoušku,“ vysvětloval svůj nápad Babiš s tím, že studenti zdravotnických škol chodili vypomáhat v obtížné covidové situaci jako dobrovolníci a neměli tolik času na studium.

Pozornost věnoval i průmyslovým podnikům. K jejich zavření podle Babiše nikdy nedojde, protože kdyby se to stalo, podniky by přišly o spoustu zakázek, což by poškodilo je i českou ekonomiku jako celek.

„Uzavření podniků by narušilo dodavatelské vztahy a místo našich firem v dodavatelských řetězcích by obsadila konkurence. A kritickou infrastrukturu bychom stejně nemohli uzavřít, takže představa o totálním lockdownu je nereálná. Tím bychom ekonomiku dorazili. Lidi by přišli o práci a dramaticky by stoupla nezaměstnanost,“ varoval premiér.

Za důležité považuje, aby se ve všech firmách pravidelně testovalo.

V Izraeli se prý snaží domluvit nákup licence na výrobu vakcíny přímo v Česku.

„V nejbližších dnech se termín dozvíte. A ano, jedním ze záměrů naší cesty je snaha získat případnou licenci na výrobu vakcíny. S Izraelem máme skvělé vztahy,“ pravil Babiš.

A pokud jde o hojně diskutovanou ruskou vakcínu Sputnik, která dosud nebyla prověřena Evropskou lékovou agenturou, protože Rusko o registraci své vakcíny dosud nepožádalo, Babiš by ji rád využil právě ve firmách.

„Pokud bychom vakcínu Sputnik dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná,“ řekl premiér.

Podle svých vlastních slov premiér hledá cesty, jak pomoct matkám samoživitelkám.

„Paní redaktorko, samozřejmě to budu řešit. Mluvil jsem s předsedou Potravinové banky, která nám dala návrh, jak celou otázku řešit. Většina ze samoživitelek pracovala na DPP nebo DPČ a teď nemají ani žádné náhrady. Když navíc ještě dostanou nějaký dar, další měsíc přijdou o náhrady, tak mnohé nemají po zaplacení bydlení ani na ty nejzákladnější potraviny nebo další nutné věci. Přes potravinovou sbírku jsme sice těm nejchudším dávali respirátory a roušky, ale to nestačí. Chtěli bychom pro ně připravit ve spolupráci s potravinovými bankami také nějaké podpůrné balíčky, které by obsahovaly potraviny a hygienické potřeby,“ řekl Babiš.

Prý také osobně řeší dodávky různých léků do nemocnic, např. ivermektin, který je jinak součástí léčiv pro koně. Ukázalo se však, že lidem může pomoci ve zvládnutí nemoci covid-19. Podle Babiše není nutné, aby se do využití ivermektinu zapojoval i Jan Hamáček (ČSSD).

„Není potřeba tlačit. Řeším to osobně. Ivermektin se stal hitem po tom, co na Slovensku vyšlo najevo, že primářka oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny Andrea Letanovská z bratislavského Národního onkologického ústavu ho používá a má výsledky,“ vysvětloval Babiš.

