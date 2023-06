Babiš: „Zaslechl jsem, jak se Fialovi říkalo.“ Pro premiéra nepříjemné, ale asi nic neřekne

reklama

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6650 lidí

Obvinil současného předseda vlády z neustálých lží. „Pan premiér je nejprolhanější premiér v historii této země. Nejprolhanější. A tato vláda má politiku lží, oni stále lžou a k tomu jim pomáhají provládní média. Každý ten majitel těch médií něco chce,“ pokračoval šéf nejsilnějšího opozičního hnutí.

Věnovat se chtěl znovu postojům Česka k reformě migračních pravidel EU, kterou označil za skandální a mířící proti bezpečnosti Česka. „Navrhuji bod jako minule, aby nám pan premiér podal zprávu z Evropské rady, pokud nezmění dnes stanovisko a nepřidá se na stranu Morawieckého a Orbána. Není pravda, že ta Evropská rada to nemůže zvrátit. A aby zkrátka ten ostudný nebezpečný pakt, migrační pakt proti občanům zvrátil,“ řekl expremiér Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Babiše premiér Petr Fiala (ODS) nehájí na nynější Evropské radě české zájmy, lže a je neschopný a měl by migrační reformu blokovat po vzoru Polska a Maďarska. „Pan premiér nemá koule. Na Evropské radě nepostupuje podle principu, že je potřeba bojovat za zájmy českých občanů,“ zdůrazňoval šéf hnutí ANO.

„Takže pan premiér nebojuje za české zájmy! My jsme solidárně, dobrovolně přijali tady stovky tisíc uprchlíků a on vůbec nerozumí tomu, co se vlastně děje v té Evropě,“ dodal Babiš. „Bylo by dobré, aby pan premiér konečně pochopil, že do Bruselu se nechodí na ty snídaně a na obědy, ale že se tam chodí bojovat za zájmy jednotlivých zemí. Bohužel pan premiér to nepochopil,“ konstatoval dále.

Česká republika do závěrů nynějšího summitu Evropské unie prosadila formulaci o finanční podpoře zemí přijímajících uprchlíky z Ukrajiny, ale kvůli postoji Polska a Maďarska jsou tyto závěry v ohrožení. Před začátkem druhého dne jednání Evropské rady to v Bruselu řekl český premiér Petr Fiala. Polsko a Maďarsko tak podle něj jdou proti českým zájmům.

Opozičník Andrej Babiš naopak od řečnického sněmovního pultíku zdůraznil, že „Morawiecki s Orbánem bojují za zájmy svých občanů. No a pan premiér samozřejmě, jak jinak, jenom dělá z Babiše pitomce,“ rozčílil se. „Já jsem napsal panu premiérovi: Pane Fialo, začněte konečně hájit české zájmy jak Morawiecki hájí ty polské, odmítněte tu skandální migrační dohodu. Pan premiér mi odpověděl na twitteru – Andrej Babiš mě vyzval, ať na Evropské radě zablokuji dohodu o migraci,“ popisoval Babiš jejich vzájemnou výměnu na twitteru, v níž podle jeho slov Fiala opět šířil lži.

Vyjádření Fialy přišlo poté, co lídři sedmadvacítky dnes kolem 1.00 hodiny přerušili debatu o migrační politice, aniž by přijali společné stanovisko. Polský premiér Mateusz Morawiecki a jeho maďarský kolega Viktor Orbán podle médií zablokovali jednání požadavkem, aby se rozhodnutí v této oblasti přijímala jednomyslně. Protestovali tak proti nedávné dohodě většiny členských zemí, která by rozdělovala zátěž spojenou s přijímáním migrantů na všechny členy EU.

„Polsko a Maďarsko odmítá v tuto chvíli prakticky jakýkoliv text, který by zmiňoval migraci. Já to nepovažuju za šťastné,“ řekl novinářům Fiala před pokračováním jednání. Ti, kdo říkají, že česká vláda má v této věci spolupracovat s uvedenými dvěma zeměmi, podle Fialy „opravdu nevědí, o čem mluví“.

Zástupci vládní koalice odmítli opětovnou kritiku od bývalého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.

Ministerského předsedy se zastal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle kterého Babiš buď neví, co říká, nebo hájí cizí zájmy. Fiala podle Rakušana vyjednal to, že ČR by měla obdržet kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny další finanční podporu. „Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů blokovaly celou noc přijetí těchto závěrů,“ řekl Rakušan k Babišovu odvolávání se na záporný postoj těchto států k migračnímu paktu. „Polsko a Maďarsko na této Evropské radě jednají proti českým národním zájmům,“ zdůraznil Rakušan.

Rakušanovo vystoupení rozhořčilo Babiše i předsedu poslanců SPD Radima Fialu, který ministrův projev označil za katastrofu. Obvinil ministra vnitra z toho, že pozval do Evropy pašeráky lidí a muslimy. „Jste viník. Styďte se,“ vzkázal Radim Fiala Rakušanovi. Fiala si pak vyžádal dvouhodinou přestávku pro klub SPD, se stejným požadavkem pak přišla šéfka frakce ANO Alena Schillerová. „Co se odehrálo, je nehoráznost,“ uvedla.

Naopak předseda poslanců ODS Benda řekl, že „za hranou“ byla vystoupení Babiše a Fialy. „Fakt mám tohohle chování plné zuby,“ řekl. Jelikož udělení přestávky na jednání klubu je jen zvyklost, Benda žádal, aby se tentokrát hlasovalo. Následně spor začali řešit členové vedení dolní komory.

Psali jsme: Pašování migrantů do Evropy. Už i Češi v tom jedou Rakušan neodvolá? Asi budeme muset hlasovat o důvěře... Kvůli migraci přišla pohrůžka „Horší než teror. Napište to!“ Migranti v Evropě. Petr Pelikán a co je skryto Nárůst vražd v ČR. Bartošovo tajemství. Okamura odhalil zlé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama