Babiš: Zrušit sankce a začít obchodovat s Ruskem. To je potřeba

Babiš se také vyjádřil k případné obchodní válce Spojených států s Čínou. Jak by nás zasáhla? „Důležité je, jestli Spojené státy zavedou clo na automobily. To bude rozhodující. Pokud by zavedly clo, tak samozřejmě to by mohl být velký problém, protože my jsme velký výrobce automobilů, vyvážíme i díly do automobilů. Každá desátá část německého auta je česká. Takže to může mít vliv,“ řekl a dodal, že obchodní válka je špatně, neboť to vždycky prohrají všichni.

Fotogalerie: - Debata o rusofobii

Anketa Komu teď budete fandit na mistrovství světa ve fotbale? Chorvatsku 16% Francii 3% Belgii 8% Anglii 3% Nikomu 70% hlasovalo: 124 lidí

Původní text ZDE.

„Čína je obrovský trh a myslím, že uvidíme, co se stane na jednání mezi Trumpem a Putinem. Hlasy, které volají v Evropě po ukončení sankcí, jsou stále větší, tak uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Ale dnes je to tak, že automobilky nestíhají vyrábět. Mluvil jsem s nimi, oni chtějí rozšiřovat výrobu. Otázka je, jestli je to teď namístě, jestli není lepší chvilku počkat. Ale to je samozřejmě na nich,“ poznamenal pak následně k trhu Babiš. Dodal také to, že jsme připraveni otevírat mimoevropské trhy, především v Indii či Číně.

Závěrem se pak vyjádřil i ke zrušení sankcí s Ruskem. Na tuto otázku neumí podle svých slov odpovědět. „Máme problém s obsazením Krymu a s těmi dohodami a samozřejmě ty sankce nic moc nepřinesly a poškozuje to všechno, takže by bylo dobré to politicky vyřešit a znovu začít s Ruskem obchodovat,“ řekl pouze. Česká republika je podle něj atraktivní, stabilní ekonomikou, jež má relativně nízké daně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komentátor Pečinka varuje: Pane Babiši, nic neroste do nebe. Nálada lidí už se mění Ivo Fencl: Protektorátní činnost Jaroslava Foglara podle knihy Zdeňka Bauera Němci se čím dál více staví proti Merkelové. Teď už by ani „velká koalice“ neměla většinu Okamura promluvil k přímé volbě starostů a hejtmanů. Odpovídá všem, kteří namítají, že to nemůže fungovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef