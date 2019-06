Babiš a Soros? Sešli se. „Šílenství,“ padlo prý v roce 2011. Zákulisní info

Konzervativně smýšlející novinářka a znalkyně Andreje Babiše (ANO) Lenka Zlámalová zavítala k Barboře Tachecí do Českého rozhlasu. Sdělila jí mimo jiné, co si myslí o poslancích hnutí ANO, co radila Babišovi, který se údajně scházel s Georgem Sorosem, když jí kdysi řekl, že uvažuje o vstupu do politiky, a nakonec popsala, kde vidí silného lídra, který by jednou mohl zahýbat politikou.

Na úvod věnovala Zlámalová pár slov středočeské hejtmance z hnutí ANO Jaroslavě Pokorné Jermanové. Na jejím úřadě zasahovala v úterý policie. Strážci zákona nebyli příliš sdílní v tom, proč na úřad přišli, ale Zlámalová se domnívá, že půjde o lokální záležitost.

„Paní Pokorná Jermanová je taková gubernátorka toho hejtmanství tam. Ona skutečně toho, co souvisí s mocí, byla zvyklá užívat. Svému manželovi, kadeřníkovi, dala k dispozici krajské auto. To jsou takové drobnosti, dalo by se skoro říct hlouposti, ale ono to něco ukazuje. To je prostě ukázka, jak ti lidé uvažují o moci. Myslím si, že paní Pokorná Jermanová neměla tak nízké příjmy, aby si nemohla dovolit koupit svůj vůz,“ kroutila hlavou ve studiu Zlámalová.

V hnutí ANO jsou podle Zlámalové často lidé, kteří bývali členy ODS či ČSSD, ale ve svých původních stranách nedostali tolik příležitosti, a pak jsou tam prý také opravdu zajímaví lidé, kteří měli dostat příležitost. Jedním z těchto lidí je podle dámy třeba poslanec hnutí ANO Karel Rais, bývalý rektor Vysokého učení technického v Brně.

Pokud jde o samotného Babiše, Zlámalová se domnívá, že zbohatl zvláštním způsobem, o který by se měla zajímat i policie, protože se teoreticky mohlo jednat i o privatizační zločin.

V roce 2011 prý Babiš komentátorce zavolal a chtěl se s ní sejít. „Sešli jsme se v hotelu Four Seasons, kde on měl předtím schůzku s Georgem Sorosem, je třeba říct,“ poznamenala se smíchem na konto jednoho z nejdražších hotelů v Praze, „a představoval mi svůj projekt. Tvrdil mi tehdy, že je pravicový člověk. A já jsem mu říkala, aby podpořil nějakou solidní pravicovou stranu. V té době se nabízela ODS. ‚To je šílenství, co chcete dělat‘,“ řekla prý tehdy Zlámalová Babišovi.

Pár slov věnovala demonstracím z Milionu chvilek pro demokracii. Zlámalová ocenila, že se občané probudili. Pravicová opozice má však podle ní problém. Pravicoví voliči totiž dělí své hlasy mezi ODS a Piráty a právě tady je podle Zlámalové problém. Je to prý problém ODS, která nechala vedle sebe Piráty vyrůst. „Buď jedna ta strana převezme voliče strany druhé, nebo nám tady bude vítězit Andrej Babiš,“ upozornila analytička a komentátorka serveru Echo24 a týdeníku Echo.

Pravice podle dámy doplácí na to, že přešlapuje na místě. Andrej Babiš podle ní fakticky zvyšuje daně, především daně z práce, a ODS mlčí. Teprve poslanec Václav Klaus mladší se svou Trikolórou bouchl do stolu a řekl, že se to bude muset řešit.

Silnou osobnost vidí spíše na levici. Má na mysli šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středulu, jehož čas podle Zlámalové ještě přijde.

