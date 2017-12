Babiš bude na Slovensku probírat oslavy výročí i aktuální témata

Fico v Bruselu připomněl, že osobně měl skvělé vztahy s Mirkem Topolánkem, Jiřím Paroubkem, Petrem Nečasem, Janem Fischerem i Bohuslavem Sobotkou. „Bože, to jsem jich tolik přežil, to je hrozné,“ žertoval. Myslí si, že i spolupráce s Babišem bude bez problémů.

Cesta na Slovensko má podle ministerstva symbolický význam, protože Česko s jeho sousedem pojí mimořádné vazby. Rozhovoru premiérů ohledně historických připomínek by mělo dominovat především 100. výročí vzniku Československa. „Stranou rozhovoru nezůstanou ani aktuální zahraničněpolitická témata, včetně otázek regionální spolupráce,“ stojí v materiálu.

Babiš se chystá také do Bulharska, kam by měl zamířit 22. ledna. Minulý pátek po jednání vlády to zdůvodnil tím, že Bulharsko bude od Nového roku předsedat Evropské unii, a bude tak podle něj mít zásadní vliv na evropskou agendu. Diplomacie chystá i schůzku s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem či zástupci Rakouska, které předsednictví v červenci převezme od Bulharska.