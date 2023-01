Babiš děkoval. Ale pak přišla ta, kterou vůbec nechce vidět

reklama

„Mám hlavně radost kvůli mojí rodině, kvůli nejbližším spolupracovníkům, kvůli lidem, kteří mi fandili – a já myslím, že je to dobrá zpráva pro celou Českou republiku, pro všechny občany České republiky, že žijeme v právním státě a že máme nezávislou justici a že máme soud, který nezávisle rozhodl o tom, že paní Nagyová a já jsme zproštěni viny. Pro moji rodinu a pro mě to samozřejmě bylo obrovské trauma, my jsme vlastně šest let museli bojovat s nepravdou a s různými informacemi, které nebyly pravdivé, takže já jsem rád, že soud uznal argumenty mojí obhajoby,“ poznamenal Babiš, jenž neskrýval radost.

„Opakovaně jsem tvrdil, že jsem nikdy nic nespáchal nezákonného, jsem neporušil zákon a že tato kauza samozřejmě byla vždycky využita v rámci různých voleb. Všichni si vzpomínáme, že to začlo těsně před sněmovními volbami v roce 2017. Mám obrovskou radost, děkuji hlavně rodině, děkuji Monice, že to, i celá rodina a děti, se mnou prožívaly, paní Nagyové děkuji, protože je to statečná žena, která měla tu smůlu, že Babiš šel do politiky, takže taky si užila své, v rámci rodiny, skutečně děkuji všem, rodině paní Nagyové a všem lidem, kteří mi píšou od rána,“ dodal Babiš s tím, že není schopen v této chvíli odpovědět, protože jsou to stovky esemesek.

Následně odpovídal na otázky novinářů, kdy mimo jiné zazněla otázka na Babišova slova, která pronesl před několika měsíci, kdy řekl, že jde o politický proces.

„Je pravda, že jsem se jednou špatně vyjádřil a že jsem mluvil v nějaké situaci, v nějaké emoci o procesu, za to se omlouvám, tak jsem to nemyslel, ale trvám na tom, že to bylo politické trestní stíhání, protože pan státní zástupce to zastavil už v roce 2019 a bylo to prodlouženo na základě vymyšlených argumentů nejvyššího státního zástupce, co je politický nominant vlády. Takže ano, proces to nebyl, já jsem věřil v nezávislý soud, v nezávislou justici. A jsem rád... A je to pravda, že jednou jsem to řekl, za to se tedy omlouvám,“ podotkl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po dotazu, zda – když se stane rozsudek pravomocným – tak zda bude požadovat nějakou satisfakci nebo odškodnění, odvětil:

„Satisfakce pro mě je, že jsem tady šest let byl vláčen dezinformacemi, že to opozice zneužívala a vůbec nechci dneska mluvit o tom, jak zneužili mého syna. V tomto směru bych nepřemýšlel,“ dodal Babiš, že pro něj to tímto končí.

Za čtyři dny jsou tady prezidentské volby, bude se Babiš snažit tento rozsudek využít ve svůj prospěch v kampani?

„Tak já určitě se to nebudu snažit využít. Já jsem se díval včera na debatu v České televizi a byl jsem tam vyzván, abych nekandidoval, tak doufejme, že už ti další kandidáti nebudou v podstatě se takhle vyjadřovat. Měli bychom samozřejmě ctít rozhodnutí soudu, to proběhlo, a já jsem tomu rád a snad už se k tomu teď nikdo nebude vracet v rámci debaty prezidentských kandidátů,“ řekl Babiš.

„Můžu jenom říct, že pokud bych se stal prezidentem, tak samozřejmě budu lidem k dispozici, abych je vyslechl, pokud měli nějaké zkušenosti z hlediska nějakých věcí, ale znovu opakuji, že to je hlavně skvělá zpráva pro celou Českou republiku, pro všechny občany, a to je všechno,“ dodal Babiš.

Zdůvodnil i to, proč se nezúčastnil vyslovení rozsudku. Objevovaly se spekulace, že kdyby to náhodou nevyšlo, chtěl se vyhnout kamerám. Jaký byl opravdový důvod? „Ten důvod, zkrátka jsem tam nechtěl být, protože po šesti letech, když bojujete za pravdu, tak máte nějaké emoce. A já jsem si je vyřídil ve své ložnici,“ řekl Babiš.

Odvolacího soudu se neobává. „Nezazněly tam zkrátka žádné důkazy, že bychom něco s paní Nagyovou udělali. A sám pan státní zástupce, jsem ve své závěrečné řeči četl jeho rozhovor, když to zastavil 30. 8. 2019. Takže on sám to zastavil a dal za pravdu obhajobě. A potom to stíhání bylo prodlouženo rozhodnutím politického nominanta, nejvyššího státního zástupce (Pavla) Zemana,“ dodal Babiš.

Prezident Miloš Zeman Babiše podpořil v nadcházíjících volbách hlavy státu. „Pan prezident mě hned ráno volal, po tom rozsudku, takže mi poblahopřál a mluvili jsme spolu krátce. Samozřejmě si toho vážím, je to dobré povzbuzení pro mě,“ řekl Babiš.

Hovořil pak i o nadcházejícím programu.

„Za dvě hodiny odjíždím do Brna, tam máme vlastně talk show. Z Brna letím do Paříže, kde zítra si najde na mě čas, 30 minut, Emmanuel Macron, budu přijat v Elysejském paláci, protože my jsme spolu v jedné frakci, a Emmanuel Macron, jak je známo, je můj přítel, já jsem ho navštívil již v roce 2015. Je to lídr Evropy, a určitě mě budou zajímat jeho názory, jak vidí ten problém války na Ukrajině a Evropy, takže si to považuji, že nejenom, když byl v Praze, tak si na mě našel čas, ale i zítra budu mít tu čest s ním mluvit jako s kolegou z politické frakce v Evropském parlamentu,“ sdělil Babiš.

Dnešní rozhodnutí soudu neovlivní Babišovo rozhodnutí neúčastni se předvolebních debat. Přijde jen ve čtvrtek do TV Nova. „Tu včerejší debatu nechci ani komentovat. Já jsem zapomněl počítat, kolikrát jméno Babiš bylo vzpomenuto,“ sdělil Babiš.

Andrej Babiš na tiskové konferenci. Reprofoto: ČT24

„Rozhodnutí pana Středuly mě velice překvapilo, protože my jsme byli ve vládě se sociální demokracií, pan Středula byl de facto součástí sociální demokracie, myslím si, že jsme byli úspěšná vláda, která tady pro lidi udělala strašně moc, navyšovali jsme důchody, platy a tak dále, skutečně jsme byli vláda pro občany, pro lidi, měli jsme smůlu, dva roky covidu. Včera pan Středula šokoval, protože... On moc dobře ví, že sice na tripartitě jsme spolu nějak bojovali, ale vždy jsme našli řešení pro lidi. Včera šokoval všechny, protože vyjádřil podporu de facto pravicové kandidátce, která v rozhovoru říká, že si přeje zdravotnictví a školství pro bohaté – a ten zbytek pro ostatní lidi. Vůbec tomu nerozumím, proč to udělal, já myslím, že zklamal i své podporovatele a příznivce. A hlavně odboráři, nevím, jak se k tomu postaví,“ dodal Babiš.

Závěrem tiskové konference pak vystoupila reportérka Kristina Ciroková ze serveru Seznam Zprávy. Ptala se Babiše na to, že když on stále říká, že kdyby nebyl v politice, tak by nebyl stíhán... Soudce Šott však dnes řekl, že vůbec nebyl stíhán v souvislosti s politickou aktivitou – a že když vstoupil do politiky, že musel počítat s tím, že se bude zkoumat jeho minulost.

„Co říkáte na slova soudce, přehodnotíte své výroky?“ tázala se Ciroková.

„Určitě ne, nemám k tomu důvod. Protože obžaloba tvrdila, že jsme něco spáchali v roce 2007 nebo 8, a samozřejmě ta dotace byla kontrolována, všechno bylo tranparentní, dokonce i paní Nagyová vyzývala vlastně ty lidi, kteří přidělili tu dotaci. A jedna z těch paní z toho regionálního odboru Středočeského kraje na policii výslovně řekla: „Dali jsme stovky dotací, ale tady jsem, protože Babiš.‘ Jasně, že to bylo o Babišovi. Protože někdo si vzpomněl po 9 letech, že je nějaký problém. Já s tím zásadně nesouhlasím – a sám pan státní zástupce Šaroch to zastavil. A prodloužil to politický nominant, nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman, velice kontroverzní člověk, který zneužíval svou funkci, který byl dosazen panem Pospíšilem, ODS, TOP 09. A já nevím, proč se k tomu vracíte, když dobře víte, že kdybych nešel do politiky, tak bych nikdy před tím soudem nestál. A všechny ty kauzy... Včera pan Řezníček zase účelově mluvil o StB, tak znovu opakuji, že jsem třikrát vyhrál soud, tak nevím proč... A já vím proč, tak samozřejmě, je to věc, která se opakuje a tak dále, nevím proč včera Česká televize četla návrh obžaloby a tyhle věci. Bylo to nechutné a já už se k tomu ani nechci vracet. To divadlo, já nejsem povinen chodit do vašich debat. Já budu chodit tam, kam já chci. Já lidmi nepohrdám, já jsem tady pro lidi, já jsem to opakovaně dokázal. Takže těch nějakých 30 sekund ticha, a nevím, co všechno... A zase to bylo o Babišovi, tak já si myslím, že to není korektní a nebudu se tady vracet k různým pořadům České televize. A Seznam Zprávy vůbec ani nechci komentovat,“ dodal Babiš závěrem.

Psali jsme: Senátor Láska: Pojďme teď svobodně a demokraticky vynést nad Babišem rozsudek my sami Žatec: Regionální muzeum představuje Žatecký poklad Poučení z Čapího hnízda. Blažek jasně ČMKB: 1. týden na trhu pohonných hmot

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama