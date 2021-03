Babiš dostal od občana dotaz na Piráty a STAN. Odpověď stála za to. Nejde to prý slušně

Premiér Andrej Babiš ve svém pořadu Pojď do mě dostal od fanouška Tomáše dotaz, jak by to v České republice vypadalo, kdyby vládli Piráti. „Je to extrémní levice řízená z Bruselu a odnesou to podnikatelé. Chtějí nás zničit.“ A STAN… to prý nejde slušně. „Šli s Kalouskem, lidovci a nyní s Piráty.“ Jeho vláda má prý smůlu. Spoustu toho podle něj dokázala, ale lidi mají krátkou paměť. Volby rozhodne situace s covidem v září, myslí si.

reklama

„Pane premiére, otázka, jak to tady bude vypadat, když nevyhrajete volby a budou tady Piráti? Co si o tom myslíte?“ zeptal se narovinu fanoušek Tomáš. „Zdravím Tomáši, no víte jak to bude vypadat, když vyhrají Piráti volby? No tak zaprvé budeme tady mít ty migranty, které oni by chtěli. Tu spravedlivou migraci, kterou vidíme v západní Evropě. Já jsem byl vždycky proti ilegální migraci. A společně s Viktorem Orbánem jsme prosadili zrušení kvót.“ Pochlubil se Babiš.

„No a samozřejmě Piráti jsou řízení z Evropského parlamentu, tam jsou ti zelení fanatici, který nám chtějí zničit hospodářství a průmysl a zkrátka se to změní, no. Je to takovej trend. V Evropě jsou všude Zelení, u nás jsou Piráti. Já neříkám, že nejsou šikovní mladý lidi, ale o řízení státu nevědí vůbec nic a jejich filozofie, ta extrémní levice, to znamená vysoké daně a proti podnikatelům, to jsme už viděli. Tak to asi bude ten dopad,“ pálil Babiš.

„Ale máme tady dva antibabišovské bloky. Piráti a STAN. STAN to je taková politická… jak to mám říct slušně ani nevím. Jednou byli s Kalouskem, potom byli s KDU a teď jsou s Piráty, takže oni akorát řeší ty příjmy pro starosty, ale nereprezentují všechny starosty. No a potom tady je ten tradiční blok těch třech stran SPOLU,“ hodnotil dál premiér.

Na závěr si Babiš ještě trochu postěžoval na nevděčné postavení své vlády. „No a my samozřejmě máme smůlu, že přišel covid, lidi jsou naštvaní, nechají nám to vyžrat, i když pracujeme od rána do večera a děláme a vždycky jsme dělali maximum. Já myslím, že lidi mají krátkou paměť a my jsme v tý politice toho udělali strašně moc. Ale lidi to budou asi hodnotit podle situace v září. Nevím.“

Psali jsme: Štěpánek (Trikolóra): Protektorát Bäbisch & Hamatschek Petr Šonka: Praktičtí lékaři prostě neměli co vracet, protože nic nedostali Klausova cesta do okresu Trutnov: Bylo to zcela jinak. Bolševické manýry, absurdní kauza, zuří jeho mluvčí Lukáš Kovanda: Průmysl letos dopadá nejhůře za poslední měsíce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.