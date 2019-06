Babiš i demonstranti jsou mimo realitu, soudí Ondřej Neff

Publicista Ondřej Neff má za to, že jak demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii, tak předseda vlády Andrej Babiš žijí v podstatě mimo realitu. Demonstranti prý nemohou čekat, že s nimi bude Babiš rokovat. A předseda vlády si prý nemůže myslet, že si vystačí s tvrzením, že je to kampaň a že EU útočí na celé Česko.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii vyzval premiéra Andreje Babiše k televiznímu duelu. Ondřej Neff má za to, že to je požadavek, který stojí mimo realitu, protože Babiš vlastně nemá s demonstranty o čem rokovat. Oni chtějí jeho demisi, on odmítá odstoupit. Představa, že by se mezi těmito dvěma póly našla nějaká zlatá střední cesta, není podle Neffa příliš reálná.

A kdyby Babiš přece jen odstoupil, hlavní roli začne hrát prezident Miloš Zeman, který dal opakovaně najevo, že sestavováním vlády hodlá pověřovat právě Andreje Babiše. Za Babišem totiž v tuto chvíli stojí většina hlasů ve Sněmovně, do které lze podle publicisty počítat ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Představa, že by se moci chopil někdo jiný než Babiš, se teď Neffovi zdá být mimo realitu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Situace se prý může změnit až v dalších volbách, které mohou nově rozdat sněmovní karty.

„Ovšem mimo realitu je i Andrej Babiš svým ustavičným opakováním, že všechno je spiknutí a lež. Tuhle vojnu vyhrát nemůže. Peníze mu dává Brusel a ten je zjevně rozhodnutý mu kohoutek zavřít a udělá to, i kdyby chodil po uších. Přirozeně, že to bude mít dalekosáhlé důsledky. Na dotace jsou vázány desetitisíce pracovních míst a uzavření penězovodu vyvolá bouři nevole v Babišově impériu. Tuhle bouři nebude moci přehlížet tak ledabyle, jako to dělá s demonstracemi na Václaváku,“ napsal Neff v komentáři pro Neviditelného psa.

Psali jsme: Od českých europoslanců nelze čekat, že odhlasují něco ve prospěch Česka, tvrdí Neff Aktivista Peszynski „onálepkoval“ Markétu Šichtařovou. Ekonomka mu to takto drsně vrátila Že je tam sucho, takže se přestěhují k nám? Ondřej Neff k migrační dohodě z Marrákeše „A jak dlouho může tato opičárna trvat?“ Ondřej Neff se pozastavil nad posledním prohlášením policie ke kauze Čapí hnízdo. A navrhuje zákon

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp