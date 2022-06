Babiš jel jak dráha. O Fialovi padlo něco, co žádný politik nechce slyšet

Andrej Babiš vystoupil v internetové televizi XTV a v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým strhal premiéra Petra Fialu (ODS) za jeho nedávnou promluvu k občanům. Prohlásil, že Fiala je politolog a nerozumí energetice, ale přesto o ní mluví, aby zamaskoval „účast organizovaného zločinu ve vládě“. Šéf hnutí ANO toho však řekl ještě mnohem víc. O ODS, o ČSSD i o hnutí STAN a o tom, že by vláda nejraději nedala důchodcům nic, pokud by nemusela.

Obžalovaný šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který v září stane před soudem v kauze Čapí hnízdo, se pořádně pustil do premiéra Petra Fialy (ODS). Za jeho projev k národu.

„My jsme měli velice náročný den v Olomouckém kraji, 8 zastávek, a mě některé televize požádaly, abych to komentoval, takže na cestě domů, kdy jsme ještě tankovali v Šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat ceny, jak top udělali v Chorvatsku a v Maďarsku na 36 korun, nebo nechce, tak jsem si to vyslechl. Ano,“ začal Babiš.

„Pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi tři projevy k národu. A já si nepamatuju, že bych kritizoval nějakého opozičního politika. Naopak jsem vždycky vyzýval opozici ke spolupráci v tom covidu. To nebyl projev k národu. To byla nepovedená tiskovka, kterou četl ze čtecího zařízení. Tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl ze čtecího zařízení, ale hned první nebo druhá věta byla ‚může za to Babiš‘. A samozřejmě opakované ty lži o inflaci, o zadlužení, o norském plynu, o Dukovanech a navíc si přivlastňuje naši práci a neříká pravdu. Bylo to PR na třech televizích a dokonce jsem byl překvapenej, že i ti nejzarytější odpůrci Babiše mu dali trojku,“ pokračoval Babiš.

„A pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě. Vlastně se snažil celý ten problém nějak odklonit, “ přisadil si ještě šéf ANO.

Vymezil se proti plánu Fialovi vlády dostat pod kontrolu klíčové elektrárny na výrobu elektřiny.

„To je to, že pan premiér je politolog. On tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to popletl s tím, že ČEZ má dlouhodobý projekt, který nám prezentoval,“ zaznělo od Babiše s tím, že ČEZ se chce rozdělit, ale to podle Babiše neznamená, že je třeba kupovat nějaké elektrárny. A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl. A kdo by to platil, když ten Stanjura nechce ani vrátit slevy na jízdném pro mladé lidi a pro seniory,“ pokračoval v palbě šéf hnutí ANO.

Největší problém je podle Babiše v tom, že se český stát v minulosti zbavil kontroly nad energetickým sektorem a nad segmentem trhu s pohonnými hmotami. Některé čerpací stanice stojící v Česku vlastní dnes polské společnosti, jiné dnes např. maďarské.

„Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, možná jen jestli si vezme košili bílou nebo modrou. Proto je absurdní, že nás premiér Fiala z ODS kritizuje. My jsme nikdy neměli ten ČEZ privatizova. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. My jsme neměli prodávat firmy na plyn, ani rafinérie,“ zdůraznil Babiš.

Rozčílil se také kvůli debatě o norském plynu. Řadu let do Česka proudila až čtvrtina plynu z Norska, ale za Babiše kontrakt vypršel a nebyl obnoven. Šéf ANO v této souvislosti zdůraznil, že šlo o záležitost soukromé společnosti, která kontrakt neprodloužila. On jako premiér na to prý neměl vliv.

„Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil i zemědělství? To oni,“ pravil Babiš.

Pokud dnes vláda Petra Fialy říká, že pomůže lidem, podle Babiše to dělá pozdě. „Teď dělají aspoň to, co my jim říkáme. A teďka oni říkají, že pomáhají důchodcům, když valorizují důchody, ale to je ze zákona. Kdyby to mohla ta vláda rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic,“ vyjádřil svůj názor na Fialovu vládu Babiš.

Poté se vrátil ke kauze Petra Hlubučka a Michala Redla a konstatoval, že s hnutím STAN je propojen organizovaný zločin. Poukázal mimo jiné na kauzu Jana Farského, který vycestoval na půl roku na stáž do USA a mandátu poslance se vzdal až pod tlakem.

„Dopadá to tak, že pan premiér je kryje, místo toho, aby se od toho distancoval a aby se to nějak vyřešilo. STAN vyrostl na Kalouskovi, potom to zkusili na Bělobrádka a teď podvedli Piráty,“ nešetřil ostrými slovy Babiš.

Kdyby byl Babiš předsedou STAN, ptal by se prý např. na to, proč končící ministr školství Petr Gazdík používal šifrovaný telefon. Totéž platilo u europoslance Stanislava Polčáka. Podle Babiše to ukazuje, že tito pánové možná řešili něco, o čem nechtějí, aby se to vědělo.

Pár slov přidal i ke své kauze Čapí hnízdo, kvůli které v září stane před soudem. „Protože to ten polistopadový kartel zařídil,“ pravil Babiš s tím, že jde o řadu let starou kauzu a každý se prý může přijít na ten soud podívat.

