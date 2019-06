Babiš ještě před Letnou promluvil. A na Mináře a demonstranty má pár otázek

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se politoval ve svých vlastních stranických novinách. Na titulní straně politických novin hnutí ANO doslova píše: „Nemám to teď jednoduché, ale dám to.“ Premiérova lamentace se dostala k celé řadě voličů, protože politické provolání bylo součástí pražského deníku Metro, jenž je v hlavním městě k dostání zdarma ráno co ráno.

Andrej Babiš rád opakuje, že vyhrál už šestery volby, ale po celou dobu je nucen čelit útokům. Tento argument zopakoval i ve stranických novinách hnutí ANO přiložených u Metra, které spadá pod vydavatelství Mafra. Toto vydavatelství před pár lety Babiš koupil a dnes je spolu s dalšími jeho firmami dočasně odloženo ve svěřenském fondu. Poukázal na to, že lidé velmi dobře vědí, koho volí, a už šestkrát mu dali důvěru. A Babiš jim to prý vrací tím, že jim dává víc peněz do jejich peněženek.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 11% Pro setrvání Babišovy vlády 88% Zdržel(a) bych se 1% hlasovalo: 13423 lidí

Zdůraznil také, že rozhodně nechce zasahovat do nezávislé justice, z čehož ho podezřívají demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii. „Ctím nezávislost justice. Nikoho neodvolám. Do ničeho nezasahuju. Přesto si někdo založil živnost na tom, že svolává lidi, a oni pak demonstrují,“ kroutil Babiš hlavou ve svých novinách s tím, že část společnosti jistě může být nespokojená, ale to ještě není důvod svrhávat demokratickou vládu.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Důvod ke svrhnutí vády Babiš nevidí ani ve svém možném střetu zájmů, neboť je přesvědčen, že žádný střet zájmů nemá. Převedl holding Agrofert do svěřenského fondu, jak mu to ukládá česká legislativa, a tím je pro něj celá věc vyřešená. Zákon prý splnil do puntíku a hotovo.

„I v těch předběžných auditech bylo napsáno, že neexistuje žádný důkaz, že bych do něčeho zasahoval. Nejsem blázen. Tak proč pořád někdo spekuluje a lže o mně? Proč mě na těch náměstích lidé sprostě urážejí?“ rád by věděl šéf hnutí ANO.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Uznávám, že to teď není jednoduché, protože se proti tomu může člověk jen těžko bránit. Ale dám to, normálně pracuju. Pořád to moje tempo,“ ujišťoval spoluobčany premiér. „Chápu, že toho o mně lidi čtou denně hodně, hlavně negativní články. Můžou mít na mě názor jaký chtějí. Neovlivním to. Vysvětlení stejně většinou nechtějí slyšet,“ dodal ještě premiér s tím že podle průzkumů víc než polovina Čechů považuje svou úroveň za dobrou.

Psali jsme: Hamáček si koleduje o průšvih. Docent Kroh komentuje souhru okolností kolem Milionu chvilek, Letné a Semína Havel byl agent Rusů. Kalousek má pravdu, Klaus je v KGB, kontroloval jsem to. Petr Cibulka málem zavařil siderické kyvadlo Velké demonstrace se organizují podobně dnes jako před 30 lety Milion chvilek: Jakl udeřil. Co mi provedli? A demokracie po jejich

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp