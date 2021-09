Babiš má proč fňukat, má katastrofické výsledky, říká Stanjura. Pravice má plán, jak z toho ven

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, jedna z hlavních tváří koalice SPOLU, to je koalice ODS, lidovců a TOP 09, má za to, že rozpočet, připravený ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou, je naprostá katastrofa. Pravicová koalice má však podle něj plán, jak z této katastrofy postupně vybřednout. A to není jediná věc, kterou koalice SPOLU Babišovi vyčítá. „On má proč fňukat, má za sebou katastrofické výsledky v oblasti covidu, jsme čtvrtí nejhorší na světě v počtu mrtvých,“ vypálil Stanjura.

Koalice SPOLU má plán, jak postavit české veřejné finance znovu na nohy. Podle Stanjury je třeba na prvním místě osekat neinvestiční dotace pro soukromé firmy určené na provoz podnikům, na které stát vydal na 100 miliard.

„Podle mě by tam měla být nula, to je naprosto evidentní. Já od dubna jezdím a navštěvuji podnikatele. Mám těch návštěv za sebou skoro osm desítek. Kladu jim několik otázek a jedna z nich je, co očekávají od příští vlády. Nejčastější odpověď je: ‚Zrušte dotace, není to spravedlivé, velmi často je dostávají ti největší, kteří to nepotřebují, a my malí se skládáme na dotace pro ty velké‘,“ popsal situaci Stanjura v rozhovoru pro Echo24.cz.

Na ostatních provozních výdajích státu lze podle Stanjury ušetřit dalších 80 až 100 miliard. Má prý na mysli např. elektronizaci státní správy, díky které bude moct dojít k poklesu počtu úředníků.

V tuto chvíli ale považuje za zásadní jinou věc.

„Chtěl bych, abychom vyhráli volby, chtěl bych, aby premiérem byl Petr Fiala. A to všechno ostatní je pak otázka na budoucího premiéra. Já na to vůbec nemyslím. Myslím na to, abychom za těch pět týdnů, kdy budou volby, uspěli. Abychom vyhráli, měli šanci sestavovat vládu a měli dobrého premiéra, kterým bezesporu bude Petr Fiala,“ pravil Stanjura.

Debaty o složení nové vlády považuje za předčasné. Bude na premiérovi, jaký tým si zvolí. Je rád, že koalice SPOLU roste, na rozdíl od koalice Pirátů a STAN, která podle průzkumů kráčí po sestupné dráze.

Trval však na tom, že kdyby vznikla vláda ANO, SPD a komunistů, byla by to jednoznačně hrozba pro Českou republiku.

„Podle mě je to hrozba pro úspěšný rozvoj České republiky, kdyby se vytvořila koalice ANO, SPD a komunisté. Komunisté už vládu podporují čtyři roky a víte sám, že premiér Babiš odmítl jasnou odpověď na otázku, kterou dostal v těchto dnech, zda je připraven uzavřít koalici s SPD. Řekl vyhýbavě, že se koalice dělají až po volbách. Má to tedy určitě v hlavě, je to jedna z variant, o které bezesporu v hnutí ANO přemýšlejí,“ upozornil Stanjura.

Toto varování ale tvoří jen zlomek kampaně SPOLU. Pravicová koalice hodlá představovat svůj program, a nebude fňukat jako šéf hnutí ANO Babiš.

„On má proč fňukat, má za sebou katastrofické výsledky v oblasti covidu, jsme čtvrtí nejhorší na světě v počtu mrtvých, bohužel. A dnes znovu říká, že jsme ‚best in covid‘. Já vůbec nechápu, jak si premiér může něco takového dovolit říct, jako by zapomněl na ty desítky tisíc mrtvých a zapomněl na ty rodiny,“ vypálil Stanjura.

