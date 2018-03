Babiš nám má co vysvětlovat, zlobil se Dolejš v rozhlase kvůli Ondráčkovi

Na pondělní večer je nahlášeno jedenáct demonstrací napříč celou republikou proti Zdeňku Ondráčkovi. Dolejš nevidí k protestům důvod, protože Ondráček je jen předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS, což neznamená, že by tuto komisi absolutisticky ovládal.

„To jsem pochopitelně četl a moc tomu nerozumím, protože při všech těch minulých volbách museli kolegové hnutí ANO hlasovat k tomu, jak se k tomu postaví,“ podotkl místopředseda KSČM, že Babišovo hnutí hlasovalo pravděpodobně pro Ondráčka i v minulosti. „Ten obrat je zajímavý a věřím, že si ho předsedové obou stran – Andrej Babiš a Vojtěch Filip – vysvětlí,“ dodal Dolejš.

„Pokud ty lidi přesvědčujete, aby Ondráčka volili, a pak je přesvědčujete, aby ho odvolali, tak je to zvláštní,“ pokračoval host v rádiu. Jedním dechem dodal, že u Andreje Babiše nemusí večer platit to, co říkal ráno. Babiš by proto měl vysvětlit, co se to v klubu děje. „Kdyby řekl, partneři sice jsme, ale ve svém klubu nejsem schopen přesvědčit kolegy, aby Ondráčka zvolili. Tomu bych rozuměl, to se v politice občas stává. Ale pokud napřed zvolíte a pak chcete odvolávat, tak tomu nerozumím,“ uvedl Dolejš.

Ve vysílání důrazně odmítl, že by existovala nějaká tichá koalice ANO, SPD a KSČM. Určitá dohoda prý existovala jen v otázkách uvedení Sněmovny do provozu, ale žádné další dohody neexistují. A mezi komunisty a ANO prý na koaliční úrovni ani existovat nebudou, protože KSČM Babiše vnímá jako pravicového politika, který si s sebou vleče trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Komunisté prý jen využívají toho, že je v tuto chvíli pravice rozpolcená na babišovskou a antibabišovskou pravici.

Komunisté jsou si vědomi toho, že nejsou součástí vlády, a proto také nesmějí vznášet personální požadavky. Oceňují však, že Andrej Babiš vede s komunisty konzultace o personálních otázkách.

autor: mp