Babiš navrhne Bruselu: Ať EU řídí někdo, kdo nás má rád

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil před odletem na summit zemí Evropské unie do Bruselu. Hovořil zejména o obsazení postu šéfa Evropské komise.

„Odlétám do Bruselu na velice důležité zasedání Evropské rady. Nejdůležitějším tématem je jednání o obsazení čtyř klíčových postů – předsedů Evropské komise, Evropské rady, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu. Pro nás je klíčové, aby předseda Evropské komise byl člověk, který má rád náš region, má rád V4, který nám nebude navrhovat nějaké kvóty, který nám nebude radit, kdo má žít v naší zemi, který nebude prosazovat ilegální migraci, kterou jsme opakovaně odmítli. Který nám nebude vnucovat peníze, které my tady nepotřebujeme, ale potřebujeme peníze na investice,“ podotkl Babiš úvodem.

„Ta pozice předsedy Evropské komise je velice důležitá, protože ten jeho vliv a možnost rozhodovat o portfoliu, o vlastně evropských komisařích, může i odmítnout našeho kandidáta. Tento post je pro evropské struktury klíčový. My si myslíme, že bychom měli hledat nějakou osobu, která skutečně bude měřit všem stejně, která bude vnímat i důležitost našeho regionu V4. Samozřejmě prosazujeme naše české zájmy. Takže to je nejdůležitější. Je tam strategická agenda Evropy. My jsme tam předložili naše představy, které jsou klíčové z hlediska vnitřního trhu, rozpočtu, zahraniční politiky, obchodní politiky...“ sdělil Babiš.

Dalším tématem bude podle něj klima. „Probíhá obrovský tlak na zpřísnění těch limitů, já si nemyslím, že je potřeba ty klimatické cíle ještě zpřísnit, je potřeba skutečně mluvit o konkrétních číslech, o tom, že Evropa v roce 2018 snížila emise o 20 milionů tun. Celkové emise Evropy jsou devět procent. Na druhé straně zbytek světa navýšil emise o 1020 milionů tun, to znamená 51x. A představa, že v roce 2050 nebude v Evropě žádné auto na spalovací motor, že nebudeme svářet, že tady nebudou žít žádné krávy, tak mi to připadá celkem absurdní,“ uvedl Babiš.

