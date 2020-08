Babiš odmítl přítomnost amerických vojáků. Není důvod, nemáme zájem

„Nevidím důvod, proč bychom tu měli mít americké vojáky. Česká strana na tom určitě nemá zájem,“ odmítl přítomnost amerických sil u nás premiér Andrej Babiš (ANO) pro deník Právo po setkání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem a s prezidentem Milošem Zemanem. Doplnil, že pro to, aby američtí vojáci pobývali v naší republice, ani nevidí důvod. Že by Pompeo přijel kvůli vyjednání přítomnosti americké armády u nás, odmítli rovněž ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Odmítl též, že by se nás týkal přesun amerických vojáků, který minulý týden oznámil americký ministr obrany Mark Esper. Spojené státy by během něj měli stáhnout až 12 tisíc svých vojáků z Německa, přičemž 5400 z nich bude přeloženo do jiných zemí Severoatlantické aliance.



„Žádný posun není, to nikdy nebylo téma pro nás a nebude to téma. Jestli se američtí vojáci vrátí do Spojených států nebo část půjde do Polska... my o to nemáme zájem, nevidíme důvod, aby u nás byli," sdělil Babiš.



Přemístění vojáků dementovali i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Ne, nejednali jsme o tom,“ odmítl Vystrčil pro server Echo24.cz.



Stažení amerických jednotek z Německa se Spojené státy snažily prezentovat jako strategický krok, kdy své jednotky přesouvají blíže ruským hranicím; prezident Donald Trump však později uveřejnil, že záměr spíše vyvíjí tlak na Německo. Tomu hodlá americká hlava státu vyjít vstříc, pouze pokud zvýší výdaje na obranu. Německo, stejně jako ostatní země NATO by měly na obranu dávat dvě procenta HDP, země to však neplní.



Mike Pompeo dnes po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) se vyjádřil mj., abychom se při dostavbě jaderné elektrárny Dukovany vyvarovali ruských a čínských státních firem. Naopak ocenění si od něho vysloužil Miloš Vystrčil (ODS) za to, že se chystá na přelomu srpna a září navštívit Tchaj-wan.

Rusko se podle Pompea v Evropě snaží podkopávat demokracii a bezpečnost pomocí dezinformačních kampaní a kybernetických útoků. Závažnější hrozbu však dle něho stále představuje Čína, jelikož využívá své nemalé ekonomické síly.

