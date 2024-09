Babiš okomentoval vládní krizi obrázkem

Dění kolem dosluhujícího šéfa Pirátů Ivana Bartoše komentoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura s tím, že odpovědnost za nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení nese celá vláda. „Kvůli Fialově vládě je paralyzováno stavební řízení a je zabrzděna obnova po povodních. Za obrovské škody zfušované digitalizace nesou odpovědnost nejenom Piráti, ale celá pětikoalice. Je sice hezké, že premiér Fiala (ODS) odvolá Ivana Bartoše (Piráti) z postu ministra pro místní rozvoj, ale problémy kvůli zfušované digitalizaci stavebního řízení nadále zůstávají. Za současný stav nesou odpovědnost nejenom Piráti, ale celá pětikoalice, která dopustila, aby to nekompetentní ministr Bartoš přivedl do současného stavu,“ uvedl Okamura na svém Facebooku.



Svaz měst a obcí ČR (SMO), Hospodářská komora (HK) a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apelují na vládu, aby neprodleně došlo k přípravě a schválení novely stavebního zákona. Pokud se tak nestane, mohou podle Okamury nastat problémy při obnově míst poničených povodněmi.

„Situace je vážná a je třeba ji řešit v řádu dnů,“ řekli minulý týden ve čtvrtek na tiskové konferenci výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, prezident HK Zdeněk Zajíček a předseda sdružení tajemníků Jan Holický. Podle nich znamená současný stav stavebního zákona paralýzu stavebního řízení a vzniká nezákonný stav. MMR podle nich sice vydalo metodiku, že lze vydávat určitá rozhodnutí dočasně mimo systém nový nebo alternativními způsoby. To ale podle nich nestačí. Informovalo o tom Echo24,“ dodal šéf hnutí SPD.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil pomocí obrázku, v němž ukazuje, že se u nečekaných zvratů ve vládní pětikoalici dobře baví a dnešní dění sleduje u televize s popcornem.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan míní, že by Piráti a STAN jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší ho, že Piráti zvažují odchod z kabinetu. STAN má v úmyslu dál prosazovat své priority. „Podle mého názoru bychom jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší mě, že Piráti zvažují odchod z vlády. Ztotožňuji se spíš s tím, co ještě dnes ráno říkali oni sami, že voliči chtějí řešení důležitých problémů. Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává. My, Starostové, máme v úmyslu dál prosazovat to, co jsme voličům slíbili a co od nás očekávají,“ uvedl Rakušan ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí hnutí Sára Beránková.

Ještě před dnešním Fialovým vyjádřením na dnešní tiskové konferenci Pirátské strany krok premiéra, který oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci, označil za podraz. SPOLU podle něj začalo cestu ke složení vlády s ANO Andreje Babiše.

O chvíli později předseda vlády Petr Fiala na Bartošovo vyjádření zareagoval odmítavě na tiskové konferenci koalice SPOLU slovy: „Před chvílí proběhla tisková konference Pirátské strany. Nechci jitřit emoce, tak nebudu reagovat na jednotlivé nepravdivé informace a obvinění, které na té tiskové konferenci zazněly. Chci jasně zdůraznit, že Piráty z vlády nikdo nevyhodil a nevyhazuje,“ řekl premiér.