Babiš oprášil staré téma. „70 000 migrantů!“ Pak šel po Fialovi s Rakušanem

MONITORING SÍTÍ Do Itálie letos dorazilo už 70 000 ilegálních uprchlíků, ostrov Lampedusa se hroutí. To jsou slova někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) k situaci kolem migrace. Připomněl mimo jiné také uprchlické nepokoje ve francouzských ulicích. „To je důsledek i vaší politiky, pane Fialo a Rakušane,“ tvrdí Babiš.

„Takže ten ostrov je přeplněný, kolabuje a teď ty lidi, místo toho, aby je odvezli nazpátek tak, jak to dělá Austrálie, tak je převážejí na Sicílii a samozřejmě odtud poputují do Evropy. A nemyslete si, že Českou republiku obejdou. Ne. Zatím je to tranzit. Ale když Německo bude plné, tak co se stane? Samozřejmě, zůstanou u nás. Drzé neziskovky, které jsou někdy i součástí tohoto organizovaného zločinu, žalují italskou vládu, že ty ilegálné uprchlíky vozí loděmi daleko. Já říkám: Nemají vyplout,“ zdůraznil Babiš.

„Evropa není nafukovací, máme se postarat o ty lidi tam, odkud přišli. V Sýrii, v Libyi, v Tunisku, a tak dále. Za to jsme bojovali, za to jsme dali peníze, ale zkrátka Evropa selhává a je to kvóta. 30 tisíc je kvóta. Takže pokud za tento rok jenom do Itálie přišlo 70 tisíc a minulý rok to bylo celkem do Evropy 846 tisíc, tak klidně to může být milion. Tak jsem potom zvědav na pana premiéra a pana Rakušana, co budou říkat,“ zakončil.

