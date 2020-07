Babiš přijel do města, vedení města nic neřekli. Řvali na něj na nádraží. A teď to má ostrou dohru

Babiš, Sudeťáci, Havel a Pinocchio – ti zjevně mohou za názorový kvas, který koncem července bublá v příhraničním Chebu. Premiérova „tajná“ návštěva se řeší z mnoha úhlů ještě několik dní poté, co na něj řvali odpůrci na nádraží. Některé obyvatele zarazil protimluv místních politiků o policii, kterou tam nepustili asistovat. Na internet se dostalo video ječících aktivistů – podívejte se, našli jsme ho. A do toho ještě Havel!

Premiér, co se bojí lidí

„Návštěvu Andreje Babiše v Chebu zřejmě měla na starost tajná služba, neb na radnici žádné oficiální oznámení o návštěvě předsedy vlády nedorazilo. Já osobně jsem se o ní dozvěděl (…) z radniční šuškandy. Do Chebu měl přitom premiér přijet už v červnu, kdy se měla řešit budoucnost ekonomické fakulty. ‚Zarazil‘ se tehdy na Sokolovsku a do Chebu už nezavítal,“ napsal po návštěvě na sociální síti starosta Chebu Antonín Jalovec, který se do čela západočeského města dostal za hnutí Volba pro město Cheb, které kandidovalo s podporou hnutí STAN.

K průběhu dopsal: „Premiér si v doprovodu ministra dopravy (a lecčeho dalšího) Havlíčka prohlédl nádraží a po cca 20 minutách naše město opustil. Škoda, i během této doby mohla přijít řeč na některé zajímavé záležitosti, např. příslib pana Babiše z minulého volebního období, že stát finančně podpoří dostavbu naší knihovny. Tak snad někdy příště a už oficiálně...“

„Premiér, co se bojí lidí,“ okomentoval to poslanec Jan Farský, místopředseda hnutí STAN a bývalý starosta Semil. V souvislosti s návštěvou–nenávštěvou Chebu si směrem k vládním představitelům posteskl i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN): „U nás zase včera profrčela krajem paní ministryně financí. Ale pro mě nemá termín už od února. Ale nevadí, jednou bude ministrem někdo, kdo si na hejtmana kraje čas udělá.“

Za vyučenou chtěli předsedovi vlády očividně dát v pohraničním regionu hlavně pendleři.

Z profilu starosty Chebu:

Za to, co tady svými rozhodnutími udělal za posledního půl roku, jsem rád, že tu byli neoficiálně. Protože kdyby to bylo oficiálně, prohlásil by nás za Texas a prodal by nás... nebo který že to stát byl tenkrát v Americe na prodej?... Jedno... hněv a zhnusení lidí by jen podpořilo jeho štvací kampaň proti pendlerům... (Jan Joker Chladek)

Také stav nádraží, které na skok navštívil, ve skutečnosti není tak skvělý, jak se při tak velké investici očekává. Vypovídají o tom například tyto popisy na facebookové stránce starosty Chebu:

Škoda, že nepršelo. Aby viděli kvalitu nového nádraží, jak protéká novou střechou. A divím se, že nezakopl na peronech, jak je zámková dlažba křivá. Horší nádraží jsem neviděl. (Pavel Hyčka)

Jak je to s dostavbou nádraží? Strabag zmizel ve chvíli, kdy se objevila voda ve výtahu. Od té doby stavba stojí a nabírá zpoždění. Jaké jsou sankce za nedodržení termínu dokončení? Kdo stavbu kontroluje? Mezinárodní ostuda! Chodí se přes koleje na dřevěném mostě. (Radomír Voznica)

Mnozí se nezájmem premiéra o setkání s chebskými politiky vůbec dotčeni necítí, naopak. Například chebský výtvarník Miroslav Horník po ironickém výlevu starosty napsal: „Ví se, že Cheb má zvláštní kouzlo neporazitelnosti a taky se ví, že (jsme) tu odprovodili Valdštejna.“

„Hanba ho nefackuje, bohužel.“

Mnozí se ale cítí uraženi tím, že se Andrej Babiš takto chová nejen k místním politiků, ale i veřejnosti, s níž se nepokusil vůbec setkat.

Na sociální síti se posléze objevilo video od aktivistů, kteří se o návštěvě dozvěděli a byli na premiéra na chebském nádraží připraveni i s transparenty. Jednou z nich byla živnostnice Lenka Novotná: „Bylo nás tam šest, kteří jsme mu od plic řekli, co si o něm myslíme.“

Je slyšitelný křik aktivistek proti „estébákovi“, které si pomohly i několika transparenty. „Hanba ho nefackuje, bohužel,“ zaznívá na závěr.

Redakci se podařilo zpětně dohledat komunikaci ve skupině, kde se antibabišovci z „Nebudeme mlčet“ domlouvali, jak premiéra na nádraží překvapí. V diskusním vláknu reagoval i starosta (najdete pod článkem).

Snímky šesti odvážlivců pořídil fotograf v důchodu Jiří Dytrych a umístil je do veřejné skupiny „Nebudeme mlčet“. Sám k tomu mimo jiné uvedl: „Babiš se opět projevil jako buran. Přijede do města a jeho vedení, včetně starosty, oficiálně nic neví, musí se to dozvědět z internetu. První s kým by se měl ve městě přivítat, je starosta. Jenže ten chebský není z Babišovy sekty. Babiš tím vyjádřil krajní neúctu k celému městu Cheb. Jen proto, že u nás není ‚Babišovo‘. To se nezapomíná. Spočítejme mu to u voleb!“

(Ne)přehání to starosta? Kdo je tady Pinocchio?

Podnikatel Zdeněk Bambousek se dostal do polemiky se samotným starostou, když vyjádřil názor, že mu některé příspěvky připomínají reakci fanatických fotbalových fandů domácího týmu, proti kterému rozhodčí minutu před koncem odpískal penaltu. „Stejně tak hloupé, jako zbytečné. A tak by pravděpodobně vypadala i premiérova návštěva, kdyby byla řádně ohlášena...“ míní. To nehodlal starosta Antonín Jalovec nechat bez odezvy, a tak mu odepsal: „A to vám připadá normální, že se premiér musí skrývat před reakcemi veřejnosti?“ Zdeněk Bambousek odpověděl: „No, jistě to normální není. Jde o to, zda je nenormální premiér nebo tzv. ‚veřejnost‘...“

Přehnané se pomlouvání Babiše zdálo například i uživateli pod nickem Josef Limča Brotánek: „Ne že bych byl fanoušek, ale proč oficiálně? Aby tam zametli?“ „Protože je slušnost návštěvu ohlásit,“ opakoval starosta Jalovec. Na pomoc mu s vysvětlováním přišel i místostarosta Jiří Černý: „Věřte, že návštěva premiéra nebo prezidenta, není nikdy přepadovka. Bezpečnostní opatření před návštěvou těchto osob obnáší mnoho práce mnoha lidí. Když pominu to, že pár hodin před příjezdem přijelo do Chebu několik členů ochranky (zajistit místo), tak od rána byl drážními hasiči a pracovníky drah prováděn velice důkladný a nestandardní úklid nádraží. Pro hladký průběh návštěvy opravdu bývá zvykem, že vedení města o tom minimálně ví. Už jen z důvodu součinnosti při zajištění bezpečnosti s městskou policií, která je řízena městem. Není standardní, aby o návštěvě premiéra republiky starosta města nevěděl.“

Na to konto si přisadila Kateřina Endyšová žijící v New Yorku: „Nejsem Chebačka, a to, že bude pan Babiš na chebském nádraží, se ke mně doneslo už minulý týden. Tak nevím, kde je chyba…“ Jaroslav Kovařík se také podivoval: „Je ale zajímavé, že Městská policie Cheb měla nahlášen jeho příjezd.“ To vyvrátil místostarosta Černý: „Omlouvám se, ale nemáte dostatek informací. Neměla. Vzhledem k tomu, že jsem součástí vedení městské policie, můžete mi věřit… Městská policie tam byla v rámci běžného výkonu. Nic nadstandardního. A já se o návštěvě premiéra dozvěděl od pracovníků drah.“

„Řádí nám v Chebu Pinocchio,“ napsal Pavel Cheníček s poukazem na to, že starosta v jiné diskusi zmínil, že o návštěvě věděl, protože dokonce asistenci strážníků zamítl:

Na Jalovce se pak sesypali další, dokonce i starosta jiného města Karlovarského kraje. Vložil se totiž i starosta Ostrova Jan Bureš (ODS): „A vy jste ho, pane starosto, pozval? Nějak jsem nepochopil, proč by se každá návštěva měla hlásit na radnici?“ Jalovec odpověděl: „Tak to jste jako starosta překvapil. Vy jste zažil, že by do Ostrova přijel člen vlády a vy jste o tom nebyl informován, natož abyste nedostal možnost ho přivítat a promluvit s ním? Já tedy ne. Ale chápu, že v rámci koalice musíte být loajální.“

Bureš tvrdí, že to zažil a ne jednou: „Dokonce přijel premiér Špidla a já jsem se to dozvěděl, až když byl ve městě. Co by mi na tom vadilo? Jako starosta jsem primus inter pares, ne svrchovaný vládce města. A koalici na kraji do toho netahejte, stejný názor mám, když půjde o jakéhokoli premiéra, ministra či dalšího ústavního činitele, ať už má jakýkoli dres.“

Háklivost ohledně Sudet. A Havel v Chebu

Do varu se místní dostávají také kvůli „Sudeťákům“ a Havlovi. „Je dobře, že tu byl na tajňáka. V Chebu je pořád dost lidí, co by mu rádi vlezli do prdele. Politiky nevyjímaje. Aspoň jsme ušetřeni estrády, jako když zase jiná parta lezla do řiti Posseltovi,“ zmínil Radek Hykel nedávnou návštěvu Bernda Posselta, který v Německu zastupuje vysídlené Čechy, takzvané „Sudeťáky“.

Na obvinění z vlezdoprdelkovství „Sudeťákům“ a také zesnulému Havlovi zněla starostova reakce takto: „Zvláštní je v tom případě náš masochismus. Z hrbení se před Babišem bychom totiž (snad) nějaký benefit mít mohli, z hrbení před zemřelým panem Havlem a představiteli Panevropské unie (nikoliv „Sudeťáky“) ale nic nekouká. Jen urážky a napadání od lidí vašeho typu.“

Havel je mimochodem na pořadu tohoto týdne. V Chebu totiž právě odhalili další Lavičku Václava Havla, u čehož byl starosta Jalovec přítomen. „Lavička přispěje k tomu, že se tady budou cítit doma další lidé,“ řekl při příležitosti, kvůli které na západ Čech dorazil i Michal Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla. Ten u místa, které je tvořeno dvěma samostatnými židlemi, uvedl, že si na ně mohou sednout klidně lidé z různými názory. „Mohou si povídat, proč mají názory takové, jaké mají. Lidé spolu přestávají mluvit, mluví spolu jen ti, co spolu souhlasí. To dělá pak problémy,“ řekl Žantovský tento týden v Chebu.

Z komunikace ve skupině, kde se antibabišovci z „Nebudeme mlčet“ domlouvali na premiéra:

