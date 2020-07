Babiš připomněl, jak zásadně změnil poměry v této zemi. Mnoha lidem prý šlápl na kuří oko, tak si teď platí různé servery

reklama

Úvodem rozhovoru Babiš apeloval na občany, aby kvůli koronavirové pandemii byli zodpovědní.

„Mám pocit, že tak jak jsme na začátku byli strašně disciplinovaní, nosili jsme roušky, tak teď jdeme do druhého extrému, kdy si kdekdo myslí, že je už všechno za námi. To není pravda a my musíme pořád v prvé řadě chránit starší osoby a nemocné, kteří jsou ohrožení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní připravuje semafor podle krajů, který bude na každý týden stanovovat opatření v příslušném kraji, nošení roušek, omezení počtu lidí na hromadných akcích a další,“ poznamenal Babiš, s tím, že se rozhodně nebude dělat žádné plošné opatření ekonomického charakteru.

Následně přišla řeč na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a na to, že často zní apel, aby odstoupil, protože nezvládá situaci. Sám Babiš ho odvolat nehodlá.

„Ministr se koronaviru věnuje, ale je v těžké pozici, protože všechny krajské hygieny jsou kvazi nezávislé, mají třeba i vlastní IT, právníka. Každá hygiena si jede po svém a historicky je to špatně nastaveno. Hlavní hygienička je taky nezávislá. Takže ministr má sice politickou odpovědnost, ale přitom nemůže nějak zásadně rozhodovat. To je špatně, a proto by se měl urychleně udělat zákon, kde se to sjednotí a řídil by to hlavní hygienik,“ sdělil Babiš.

A samozřejmě se hovořilo i o tom, jak si na sociálních sítích dělají lidé legraci z toho, že Babiš ani jeho vicepremiér Havlíček skoro podle svých slov nepotřebují spát.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Samozřejmě že potřebujeme spát. Víte, sleduji s pobavením, jak někdo říká, že jsem nějaký marketingový produkt. Já si ale myslím, že už mám vcelku dobrý cit na to, o čem budou lidi mluvit, když něco udělám a zveřejním to na sociálních sítích. Ono to funguje, ti lidé o tom pak mluví, až se divím, jak je to vždycky dokáže vyhecovat a jak se předhánějí v reakcích. Faktem ale je, že pan Havlíček je extrémně pracovitý člověk a vstává dřív než já. A s tím spaním to je prostě nadsázka,“ uvedl.

Závěrem pak Babiš hovořil o tom, proč šel do politiky a co jej v ní drží.

„Do politiky jsem šel, abych změnil poměry v naší zemi, a ty jsem zásadně změnil. Takže mě to nestraší,“ sdělil Babiš, s tím, že v politice být nemusí. „Je tady ale skupina, která nesnáší Babiše, servery, které stále hledají nějakou senzaci nebo problém. Platí je moji nepřátelé a lidi, kterým jsem šlápnul na kuří oko, protože jsem hájil zájmy státu. Já se k tomu ani nemám jak vyjádřit. Když jsem ale šel do politiky, tak všichni věděli, že mám nějaké firmy. Potom jsem se vzdal jejich vedení. To jim vadilo, tak přijali zákon lex Babiš, a tak jsem je vložil do fondů,“ sdělil s tím, že rozhodně nevnímá jako strašák před volbami spor ohledně jeho svěřenských fondů, který stále není dořešen.

Psali jsme: „Uklízečka dostala pokyn zamknout ho na haj*zlu..." Hrůzostrašné historky o ministrovi zdravotnictví. Vše z první ruky Premiér Babiš: Myslím, že to významně zlepší životní podmínky obyvatel Od Babiše nikdy. Rodina zemřelého zpravodajce odmítla cenu Premiér Babiš: Budeme zde schopni vytvořit skutečně nové centrum kultury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.