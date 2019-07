Babiš promluvil v ČT: Hamáček si to samozřejmě jako nepřeje

Babiš před kamerami České televize prozradil, co by mohl udělat s Ministerstvem kultury.

Předseda vlády zopakoval, že Antonín Staněk (ČSSD) měl na Ministerstvu kultury skončit 30. května, a jak je všeobecně známo, nakonec na tomto postu opravdu skončí, byť s dvouměsíčním zpožděním. Z Babišových úst také zaznělo, že se prezident v půli srpna vyjádří, zda vedením resortu pověří Michala Šmardu, jak to požaduje ČSSD.

Uznal, že kdyby prezident Zeman jmenoval Staňkova nástupce hned 1. srpna, politická krize, která ale podle Babiše v podstatě neexistuje, by se definitivně vyřešila.

Osobně prý se Staňkem neměl problém a na vládě s ním spolupracoval.

Zato s jinými ministry ČSSD je prý složité se domluvit na tom, že je nutné peníze do rozpočtu nejprve získat a pak teprve se dá rozdávat. „Všude se navyšuje, ale zároveň ti ministři musejí myslet na to, že mají snižovat provozní náklady, a to zatím ČSSD ne úplně dobře vnímá,“ rýpl si Babiš.

Nakonec varoval, že pokud se ANO a ČSSD nedokážou definitivně dohodnout na rozpočtu na příští rok, byl by to v podstatě důvod pro konec koaliční vlády, protože státní rozpočet je nejdůležitějším zákonem roku.

autor: mp