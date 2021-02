Babiš řádil, jako ještě nikdy: Někdo se mi stále posmívá. Všichni volali PES, PES. Techte Mechtle, lidi z Chorvatska. Nepřišli s čísly

reklama

„Já bych se stručně vrátil k 1. 3. 2020. A já v neděli mám jít do Primy mluvit k prvnímu výročí pandemie, ale tam určitě nebudu mít prostor, tak si ho dovoluji využít tady,“ začal zeširoka Babiš.

„V lednu 2020 jsme zaznamenali, už koncem 2019, že je virus v Číně. Naše hygienička nás ubezpečila, že je všechno v pořádku, dávala rozhovory. V lednu jsme ještě posílali zdravotnický materiál do Číny, abychom jim pomohli, 4,5 tuny. A tvářili jsme se, že nás se to netýká. Dne 8. 3. mi zavolal místopředseda vlády Hamáček a říkal, že je jeden pán, který by nám chtěl něco ukázat. A ten pán přišel, jmenuje se pan Řehák, a na základě čísel z Itálie, kde jsme viděli v televizi ty záběry, kde umírají lidé na chodbách, nám ukázal matematický model. A já jsem tomu nechtěl věřit. Takže každý den ráno jsem čekal na počet nakažených. A když ten model fungoval, tak jsme se totálně vystrašili a udělali jsme jako první v Evropě opatření – a já to chci připomenout – že jsme zrušili lety do Itálie, zrušili lety do Jižní Koreje, Írán. Zavřeli jsme hranice a s napětím jsme sledovali, 1. března přijela rodina z lyžovačky z Itálie do Děčína a každý den jsme sledovali počet nakažených. A potom na základě toho modelu jako první jsme de facto udělali totální lockdown, který měl skvělý efekt,“ poznamenal Babiš.

„Pokud se mi někdo stále posmívá, když jsem v srpnu na konferenci řekl 'best in covid', tak Češi byli 'best in covid'. Nikdy jsem nemluvil o nás, o naší vládě. Nikdy jsem nemluvil o sobě. Mluvil jsem o tom skvělém videu, co udělal pan Ludvík, které jsem poslal i Trumpovi a všem. A byli jsme v tom příkladem. Ano, nebyli jsme schopni nakoupit zdravotnické prostředky, nebyly, nikdo na světě nebyl. Ale Češi to zvládli. I bez nás. A skvěle! Proto Češi byli 'best in covid'. A pokud nějací novináři stále píšou, že jsem mluvil o sobě – nikdy jsem nemluvil o sobě!“ dodal Babiš.

„Ano, my jsme nesehnali; nikdo nesehnal. Protože v momentě, kdy celá planeta chtěla miliardy roušek, tak to bylo nemožné. Měli jsme ve státních hmotných rezervách 30.000 zdravotnického materiálu – 10.000 roušek a ještě potom, když jsme začali stavět Letňany, jsme zjistili, že tam máme i lůžka asi 40 let stará. A skvěle jsme to zvládli. A to byly časy, kdy lidé to akceptovali. A byly to časy, kdy vlastně, když někdo byl venku a neměl roušku, tak ti ostatní spoluobčané ho upozorňovali: Nemáš roušku! Proč nemáš roušku? A fungovalo to. Lidi to akceptovali. Ano, byli jsme totálně vystrašení tou Itálií. A zvládli jsme to. A znovu opakuji. Zvládli jsme to jako národ, jako republika. A nebyla to zásluha vlády. My jsme samozřejmě udělali maximum. Nakonec jsme ty ochranné prostředky sehnali. Takže tehdy v březnu 30.000, dneska 160 milionů zdravotnických ochranných prostředků. Máme 80 milionů roušek,“ popisoval dále Babiš.

Neopomněl ani na oslavu na Karlově mostě. „Všichni jsme slavili, že vir je pryč. Zrušili jsme roušky 1. 7. Obrovská chyba! A my jsme trasovali, ale my jsme trasovali jedině lidi se symptomy. A všichni jeli do Chorvatska. A vrátilo se 100.000 lidí z Chorvatska a my jsme je netestovali. Obrovská nálož viru! Obrovská chyba! Techtle Mechtle, obrovská chyba! Měli jsme zavřít okamžitě všechny bary. My jsme to neudělali!“ pokračoval Babiš a přiznal, že se udělalo strašně moc chyb.

„A já zásadně odmítám to, že to mělo něco společného s krajskými volbami, prosím vás. Určitě ne. Covid se stal tématem krajských voleb, ano, žádná jiná témata nebyla. V televizi se ptali jenom jak vláda, jak covid... Nikdo se neptal na krajská témata. A já zásadně odmítám, že by to mělo něco společného s těmi rozhodnutími. Nemělo. Rozhodně nemělo,“ zdůraznil Babiš.

Připomněl i změny na postu ministra. „Blížily se Vánoce. A další chyba. Všichni volali PES, PES, potřebujeme předvídatelnost. Tak jsme měli PSA a stále ho máme. Šíleně složité. Spojili jsme restaurace s obchody. Byl obrovský tlak: otevřít, otevřít. Stejně opozice, tak jak na nás tlačila v dubnu a květnu otevřít, tak stejně tak to bylo před Vánoci. Otevřeli jsme 3. 12. Velká chyba! Ty restaurace jsme neměli otvírat. Ano, můžete říct, proč jste to udělali? Jasně. Můžeme o tom debatovat, proč jsme to udělali,“ popsal Babiš.

„Potom jsme přišli s antigenními testy. Jsme říkali, ano, prosíme vás před Vánoci, nechte se otestovat. Ale to rozvolnění... A školy jsme rozvolnili. To byla taky chyba před Vánoci. Tak nám to vylítlo 23. 12. na 14 tisíc. Udělali jsme opatření, které mimochodem platí od 27. 12. A je stále stejné. A všichni se ptají, proč. A já chci jenom říct našim občanům, že ta opatření jsou úplně stejná jako v Rakousku. A proč nám to nefunguje? Takže přes Vánoce samozřejmě... my jsme prosili, aby se rodiny nesetkávaly, aby dávaly pozor. Těch příběhů samozřejmě je x. A po Vánocích jsme otevřeli. A pravděpodobně jsme neměli. Pravděpodobně ten lockdown měl být dřív. A jasně, zpětně to můžeme různě komentovat,“ uvedl dále Babiš a přiznal i to, že vláda špatně komunikovala.

„Já už jsem x-krát doporučoval ministrům, aby vůbec nekomentovali nějaká epidemiologická opatření. Ano, my nemáme dneska tvář pandemie, která stále chodí do televize, jako chodil pan Prymula. Měl by to komunikovat epidemiolog, nějaký expert. Ale těch expertů jsme tady přes léto měli tolik, že vlastně lidi ani nevěděli, co je pravda a co není pravda a jak ten vir je a není a tak dále,“ zmínil Babiš.

Závěrem se vyjádřil také k důvěře občanů, kdy vnímá, že ta tady není a že vláda asi x-krát selhala. „Ale to neznamená, že jsme do toho nedali maximum, že vlastně od toho února nebo ledna minulého roku pracujeme neustále, stále. Snažíme se, bojujeme, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. A my, co teď potřebujeme, aby ještě lidi, občané, kteří jsou frustrováni a jsou samozřejmě v těžkém psychickém stavu, a všichni by se chtěli, a my taky bychom chtěli, abychom se vrátili k normálnímu životu. My potřebujeme teď, aby lidi tři týdny se chovali jak v březnu 2020. A kdyby se nám to povedlo společně, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni to zásadně zvládnout a že nedojde ke kolapsu našeho zdravotnictví, protože ten kolaps, bohužel, už jsme na hraně. A ten vir se změnil. Je agresivní. Napadá všechny věkové kategorie. A pokud jsme měli vrchol JIPek, jednotek intenzivní péče, v druhé vlně 6. 11. pacientů 1209, tak dnes už se blížíme počtu hospitalizovaných na JIPkách 1500. A to je největší problém. A samozřejmě ten vývoj byl,“ dodal Babiš. Hovořil i o úspěchu testování i o očkování.

„Chápu, že je to těžké, ale je to nesmírně důležité, pokud nechceme totální kolaps našich nemocnic, tak to musíme udělat. Musíme to udělat společně a doufejme, že to všichni pochopí a že nám dají ještě poslední šanci, abychom to zvládli společně, abychom se vrátili do března 2020. Děkuji za pochopení," vyzval závěrem k prodloužení nouzového stavu Babiš a dočkal se potlesku od přítomných poslanců ANO.

Poslanecká sněmovna však prodloužit současný nouzový stav odmítla. Kabinet tak musel vyhlásit nouzový stav nový. Opozice totiž pokládala prodloužení současného nouzového stavu, vyhlášeného na základě žádosti hejtmanů, za právně pochybné. Vláda následně schválila vyhlášení nového nouzového stavu od 27. února na 30 dní do 28. března, sdělil ČTK premiér Babiš.

Přísnější opatření proti covidu-19 zřejmě budou v Česku platit od 1. března. Podle premiéra Babiše mají platit nejméně tři týdny. Od pondělí by mohl být kvůli covidu-19 zakázán mimo jiné pohyb mezi okresy. Výjimkou by mohly být cesty do práce či kvůli péči o blízkou osobu. Vláda podle premiéra také počítá s uzavřením školek, škol a dětských skupin. Otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek.

