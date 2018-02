Babiš se chystá navrhnout v Bruselu něco, co se tam možná nebude líbit

Nový předseda Evropské komise by měl být vybrán premiéry a prezidenty zemí EU z týmu 27 členů budoucí komise, myslí si český premiér Andrej Babiš. Praha podle něj odmítá, aby se v roce 2019 o nástupci Jeana-Claudea Junckera rozhodovalo prostřednictvím systému ‚vedoucích kandidátů‘ na kandidátních listinách pro volby do europarlamentu. Informovala ČTK.

Babiš to ráno uvedl v Praze před odletem na neformální summit EU do Bruselu, kde bude otázka způsobu výběru šéfa komise, pro který se vžil německý termín „spitzenkandidat“, jedním z témat diskusí. Způsob, kdy kandidáty vybírají evropské politické strany, byl poprvé použit v roce 2014.

Politická uskupení v europarlamentu, který návrh Evropské rady potvrzuje v hlasování, tehdy dala dopředu najevo, že jejich podporu nezíská nikdo jiný než „vedoucí kandidát‘, kterým byl tehdy Juncker. Premiéři a prezidenti ustoupili a Junckera do parlamentu skutečně navrhli, proti byli tehdy jen zástupci Británie a Maďarska.

Podobný postup v jeho nynější variantně označil Babiš před novináři za „podivnou formu“ výběru. „Logické by bylo, že 27 členských zemí má své komisaře a z nich vyberou nejlepšího premiéři či prezidenti,“ poznamenal předseda české vlády v demisi. Diskuse podle něj dnes nebude uzavřena, zástupci zemí jen seznámí kolegy se svým pohledem na věc.

Kromě institucionálních otázek bude tématem summitu také debata o příštím víceletém rozpočtu EU v letech 2021 až 2027. Česko, které bude i nadále více dostávat než odvádět, v diskusích odmítne podmíněnost čerpání peněz podmínkami jako je kvalita právního státu a justičního systému, či spolupráce v migrační problematice. „K tomu se stavím skepticky. Evropská komise by měla být odpolitizovaná, podle mého názoru by neměla mluvit do takových věcí,“ poznamenal Babiš. Komise chce první návrh podoby budoucího víceletého rozpočtu představit na počátku května.

Babiš dnes den v Bruselu začne snídaní s osmi dalšími premiéry zemí EU, kteří patří do evropské liberální politické skupiny ALDE. Na konferenci k podpoře zemí na jih od Sahary pak oznámí, že vláda nyní nabízí milion eur (asi 25 milionů korun) jako příspěvek k podpoře boje proti pašerákům migrantů. V letošním roce chce ČR do příslušného svěřeneckého fondu pro Afriku poskytnou celkem čtyři miliony eur (cca 100 milionů korun).

autor: mp