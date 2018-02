Babiš se sejde se starosty kvůli majetkovým přiznáním

Zástupci obcí tvrdí, že bez zmírnění se hlavně v malých obcích nepovede sestavit kandidátky pro komunální volby. Řadu obcí by pak museli vést správci na náklady státního rozpočtu.

Zmírnění by mělo zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrální registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL. Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení – zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti. Za přijetí změn se přimlouval také pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), podle něhož „stát by měl vzít rozum do hrsti“.

autor: nab