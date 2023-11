Babiš šokoval, pokud jde o jeho vlastní budoucnost

reklama

Babiš v rozhovoru pro podcast Chuť moci zopakoval, že vstup do politiky byl jeho největším životním omylem. „Pokud bych to býval věděl, co to všechno přinese, tak bych do toho nikdy nešel. Na druhou stranu jsem se snažil, nezištně, i když tomu málokdo věří, dělat maximum pro naši zemi a měli jsme i konkrétní výsledky. Ale je to pestrý život a poznal jsem, jak fungují ti mocní světa, ale opakuju, že to beru jako velkou chybu,“ prohlásil Babiš.

I proto se prý Babiš chystá navrátit k podnikání, ačkoliv zatím ho prý tato země i hnutí ANO potřebuje. „Chtěl bych se určitě někdy vrátit k podnikání, ale záleží mi na osudu naší země, a tím, že mě ta země přijala, když jsem sem přišel po rozdělení Československa a záleží mi tom, aby se tady třeba dalo podnikat, což tato vláda absolutně nedělá,“ uvedl Babiš.

„Já pokračuju, protože hnutí ANO mě potřebuje, já jsem rád, že to hnutí nezaniklo a je plné skvělých lidí, jsou tam lidé jako Karel Havlíček, Alena Schillerová, Klára Dostálová a další. Pokud zjistím, že mě to hnutí nepotřebuje, určitě se vrátím k podnikání,“ ujistil expremiér s tím, že nyní čekají republiku důležité volby.

„Teď nás čekají strašně důležité volby, evropské volby, tam se poprvé ukáže, kolik máme těch procent, já těm procentům moc nevěřím, spíš si myslím, že to někdo píše naschvál, aby vyděsil tu pětikoalici. No u těchto voleb se poprvé od sněmovních voleb ukážou opravdu ty preference,“ uvedl Babiš.

Babiš se poté vsadil s moderátorem, že v prosinci roku 2025 nebude premiérem. „Hned po volbách v roce 2025, já určitě budu kandidovat v nějakém kraji, vyjedu s tím obytňákem mezi lidi, protože já mám lidi rád, ale po volbách v roce 2025 nebudu premiér, to tak vidím. Protože Karel Havlíček bude dobrý premiér, ale lidi rozhodnou,“ uvedl Babiš, že by ale v té době mohl zůstat předsedou hnutí ANO.

