Babiš třísknul dveřmi, posadil se a začal. Hodnocení voleb za zavřenými dveřmi. Pouze na PL

Andrej Babiš se často neovládne. Z jeho okolí redakce nejednou slyšela, jak ostrý umí být. S tím se ostatně setkala i řada politiků mimo hnutí. Babiš ale umí být konkrétní. Věcný, přesný, byť nepříjemný. Ačkoli výsledky voleb několikrát zhodnotil veřejně, za zavřenými dveřmi šel ještě o krok dál.

„Teď vám ukážu ty výsledky, protože samozřejmě v médiích, která si dala záležet na tom, aby mě porazila, stále čtete drtivé vítězství. Takže toto jsou hlasy. Toto jsou výsledky, počet hlasů. To je hnutí ANO, tady Starostové, ODS, SPD, KDU-ČSL a Piráti. To je podle hlasů. Tady máte počet mandátů. My jsme vyhráli na mandáty, byli bychom vyhráli ty volby, kdyby tenhle podvod na voličích nebyl pečlivě připravený. A tady máte procenta. Podle jednotlivých stran. Starostové byli druzí, ODS, Piráti 1,68.

A ten podvod na vás, na voličích, byl připravován hned po našem vítězství v roce 2017. Tehdy 21 opozičních senátorů podalo stížnost k Ústavnímu soudu, a tam pan předseda Rychetský a jeho blízká velká kamarádka paní Wagnerová upekli ten nový volební zákon. Tři roky nic nedělali. A v únoru 2021 přišli s tím novým zákonem, který zásadně změnil ty poměry v možnosti se dostat do Sněmovny podle koalic. Předtím bylo potřeba například pro SPOLU 15 procent, v tom novém jenom 11 procent. Takže samozřejmě to bylo pečlivě připravováno," uvedl v rámci pravidelného video-reportu známého jako Čau lidi.

ParlamentníListy.cz však znají i neoficiální verzi. Sdělily nám ji hned tři zdroje.

„Co jsem slyšel, tak nejvíc to schytal Faltýnek," uvedl první z nich.

Druhý šel o krok dál. „Problém byl Faltýnek a potom Jarka Jermanová, těm se měl Babiš věnovat nejvíc, že to posrali," uvedl tento druhý zdroj.

Nejednotné informace redakce ověřovala ještě u dalších zástupců hnutí ANO. Potvrdili, že premiér a předseda hnutí byl jako vždy ostrý, trefný, místy vulgární. Prý to k němu ale patří. „Kurva, nasranej, a tak, to říkal normálně, ale že by někomu řekl, že je kokot, debil, idiot, to ne, mluvil obecně," podotkli.

Interpretace rokování předsednictva hnutí vypadala následovně.

Klíčovým regionem byl Středočeský kraj, kde ANO v krajských volbách propadlo a kde se měl ministr Havlíček pokusit o zázrak a získat více jak 20 procent hlasů. „On řekl, že ve Středočeském kraji dosáhlo ANO velmi dobrého výsledku 25 procent, že hnutí dokonce porazilo jednoznačného favorita Rakušana o pět procent, ale problém byl podle jeho slov v Jarce Jermanové. Ta prý, kdyby nebyla na třetím místě, tak to mohlo dopadnout ještě líp a na cílové pásce by to celé vypadalo jinak," uzavřel tento zdroj.

Anketa Kdo bude nejhorším ministrem, pokud v kabinetu zasedne? Vít Rakušan 5% Ivan Bartoš 12% Petr Fiala 5% Jana Černochová 7% Olga Richterová 15% Markéta Pekarová Adamová 56% hlasovalo: 36815 lidí 23 tisíc kroužků, dvakrát víc než druhý v pořadí Julius Špičák a trojka Jaroslava Pokorná Jermanová dohromady. Všem tak dokázal, že ANO může získat pozice i v regionech, které mu nejsou nakloněné. Osm mandátů pro ANO že středních Čech je asi největší krajské překvapení.

Stranou pozornosti podle prvních dvou oslovených nebyl ani někdejší předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

„Prý Babiš říkal, že to posral, že média proti němu šla. S tím určitě souvisí změna Faltýnka za Alenku Schillerovou v čele poslaneckého klubu," dodaly svorně hlasy ještě vládního hnutí.

Toto však přímí účastníci jednání vyvrátili s tím, že jde o spekulace některých poslanců ANO. „Proti Jaroslavu Faltýnkovi tam nezaznělo nic," řekl jeden z aktérů.

Jaroslav Faltýnek totiž řečí čísel žádnou ostudu neudělal.

Olomoucký kraj, za který kandidoval na druhém místě, přinesl ANO téměř 30 procent, o pět víc než koalici SPOLU. Ta měla v čele poslance Mariana Jurečku (KDU-ČSL), o němž se v kuloárech čím dál hlasitěji hovoří v souvislosti s nemístným chováním k některým ženám. Tato nepříjemná zjištění redakce ověřuje.

Babiš prý taky na uzavřeném jednání poděkoval všem aktérům a slíbil, že ANO bude silná opozice.

Spekulacím o své možné kandidatuře na prezidenta se nevěnoval, uvedli všichni dotázaní.

