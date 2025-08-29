Babiš u Masaryka, Fiala v Ústeckém kraji. Děčín není Praha, vyslechl si

29.08.2025 10:17 | Monitoring

Volební kampaň je v plném proudu a šéfa hnutí ANO je všude plno. Mimo jiné z plných plic promlouval k lidem i před kostelem, kde kdysi křtili i zakladatele Československa T. G. Masaryka. „My jediní vám říkáme pravdu,“ hřímal k davu. Také premiér Petr Fiala (ODS) jezdí po Česku a mluví k voličům. Setkává se se svými příznivci i odpůrci. A na jednom místě tvrdě narazil.

Babiš u Masaryka, Fiala v Ústeckém kraji. Děčín není Praha, vyslechl si
Foto: Facebook
Popisek: Petr Fiala při setkání s občany

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
12%
7%
hlasovalo: 7638 lidí
 Když byl Babiš předsedou vlády – mezi lety 2017 až 2021, když někam dorazil, často se setkal s tím, že na něj někteří z voličů pískali a pokřikovali. Ale o 4 roky později je situace jiná. Na Andreje Babiše už se nepíská a lidé se zájmem poslouchají, co říká.

Potvrdilo se to i u hodonínského kostela sv. Vavřince, kde byl pokřtěn i nejvýznamnější československý politik T. G. Masaryk.

„My jediní vám říkáme pravdu,“ hřímal Babiš k davu. „Programu Spolu nikdo nerozumí, to jsou fantasmagorie,“ pokračoval ve slovní kanonádě, o které informovala CNN Prima News. „Co máme dnes ve vládě, to je něco tak hrozného a asociálního, co tady ještě nikdy nebylo,“ nešetřil dál Babiš kritikou.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 9239 lidí
 Lidem také bez zardění sděloval, že ODS krade, protože to přece má v DNA. A nenarážel na pískot, jemuž čelil před pár lety. Teď lidé Babišovi naslouchají a Babiš se vší naléhavostí žádá voliče, aby přišli podpořit ANO a zastavili tuhle nejhorší vládu, nejhorší od časů sametové revoluce, jak Fialův kabinet prezentuje Babiš.

Naproti tomu premiér Petr Fiala, který nejdřív jezdil po mítincích s herečkou Ivou Pazderkovou a teď se objevuje na akcích i bez ní. Na sociální sítě dává příspěvky, kde je vidět, že při setkáních s lidmi je obklopen opravdu velkým množstvím voličů.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poradce premiéra František Cerha poznamenal, že v Děčíně nechyběla ani láska, ani nenávist. Dnešní Děčín s Petrem Fialou. „Bylo tam všechno – láska, nenávist, křik i potlesk. Nenudili jsme se,“ poznamenal.

 

 

A na sociálních sítích skutečně kolují videa, která ukazují, jak část lidí na Fialu pískala a ostře pokřikovala.

„Pane Fialo, proč jen fotky? Dejte i video. Jo aha. Děčín se na video moc nehodil...“ zaznělo na sítích ze strany Jana Jirkala. Příznivce SPD.

 

 

„Škoda, že Děčín není Praha. Sice tu máme 3. nejméně dostupné bydlení v Evropě, přesto tu pořád převažují idioti, kteří by pro neoliberální fialový ksindl klidně i krváceli. Páč je to v místních kavárnách IN,“ padlo také na sítích.

 

 

Psali jsme:

Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech
Trikolora: Rozhodující je formální projev vůle při registraci
Hospodářská komora: Rychlejší povolování infrastruktury i levnější energie pro firmy
Dostál (Stačilo!): Pokus zbavit přes milion voličů ústavního práva

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/reportaz-babis-kazal-pred-chramem-kde-krtili-masaryka-a-sehral-scenku-o-fialovi-484056

https://t.co/7WkDL7Bh5i

https://t.co/mcoeTOsLP7

https://t.co/mFesRuCqb1

https://twitter.com/Cerha/status/1961093903379042642?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jan_jirkal/status/1961100630233407898?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vladatup1/status/1961107146952921540?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Děčín , demonstrace , Fiala , ODS , volby , ANO , SPOLU , kraj Ústecký

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je podle vašeho názoru Petra Fialu za co kritizovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

V čem je jiná nemocnice 21.století?

A kolik by její výstavba stála? A hlavně, podle vás jedna nemocnice nahradí ty stávající v Praze? Podle mě nenahradí, takže se dál bude muset investovat i do oprav těch stávajících. A druhá věc, nemyslíte, že problém není ani tak v nedostatku nemocnic, ale v personálu? A to nejen v nemocnicích, ale ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025 Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pivo v akci, jenže za plnou cenu. A dorazilo to vysvětlení od Prouzy

9:44 Pivo v akci, jenže za plnou cenu. A dorazilo to vysvětlení od Prouzy

Kdo určuje, za kolik se prodává plzeňské pivo v českých obchodech? Prezident Svazu obchodu a cestovn…