Babiš u Masaryka, Fiala v Ústeckém kraji. Děčín není Praha, vyslechl si

Potvrdilo se to i u hodonínského kostela sv. Vavřince, kde byl pokřtěn i nejvýznamnější československý politik T. G. Masaryk.
„My jediní vám říkáme pravdu,“ hřímal Babiš k davu. „Programu Spolu nikdo nerozumí, to jsou fantasmagorie,“ pokračoval ve slovní kanonádě, o které informovala CNN Prima News. „Co máme dnes ve vládě, to je něco tak hrozného a asociálního, co tady ještě nikdy nebylo,“ nešetřil dál Babiš kritikou.
Naproti tomu premiér Petr Fiala, který nejdřív jezdil po mítincích s herečkou Ivou Pazderkovou a teď se objevuje na akcích i bez ní. Na sociální sítě dává příspěvky, kde je vidět, že při setkáních s lidmi je obklopen opravdu velkým množstvím voličů.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Poradce premiéra František Cerha poznamenal, že v Děčíně nechyběla ani láska, ani nenávist. Dnešní Děčín s Petrem Fialou. „Bylo tam všechno – láska, nenávist, křik i potlesk. Nenudili jsme se,“ poznamenal.
Dnešní Děčín s @P_Fiala . Bylo tam všechno - láska, nenávist, křik i potlesk. Nenudili jsme se?? pic.twitter.com/mFesRuCqb1— Frantisek Cerha (@Cerha) August 28, 2025
A na sociálních sítích skutečně kolují videa, která ukazují, jak část lidí na Fialu pískala a ostře pokřikovala.
„Pane Fialo, proč jen fotky? Dejte i video. Jo aha. Děčín se na video moc nehodil...“ zaznělo na sítích ze strany Jana Jirkala. Příznivce SPD.
Pane Fialo, proč jen fotky? Dejte i video. Jo aha. Děčín se na video moc nehodil... ?????? pic.twitter.com/mcoeTOsLP7— Jan Jirkal ???? (@jan_jirkal) August 28, 2025
„Škoda, že Děčín není Praha. Sice tu máme 3. nejméně dostupné bydlení v Evropě, přesto tu pořád převažují idioti, kteří by pro neoliberální fialový ksindl klidně i krváceli. Páč je to v místních kavárnách IN,“ padlo také na sítích.
Škoda, že Děčín není Praha. Sice tu máme 3. nejméně dostupné bydlení v Evropě, přesto tu pořád převažují idioti, kteří by pro neoliberální fialový ksindl klidně i krváceli. Páč je to v místních kavárnách IN.?? https://t.co/7WkDL7Bh5i— Vladimír Třídní Boj (@vladatup1) August 28, 2025
autor: Miloš Polák