Babiš už dneska není normální člověk, upozornil podnikatel podporující Milion chvilek

Do Dvaceti minut Radiožurnálu zavítal podnikatel a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka, který plně podporuje demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, protože Babiš musí vidět, že některé lidi opravdu štve. Svou politiku totiž staví na tom, že se snaží veřejnosti zalíbit, a musí vidět, že mu to všichni nebaští, obrazně řečeno. Babiš podle něj nejedná jako normální člověk, a kdyby se mohl zachránit tím, že zapálí Česko, tak to podle Hlavenky udělá.

„Já si myslím, že rozhodně, protože tím dáváte najevo svou zlost či rozhořčení nad tím, že je zde něco špatně. Například si myslím, že mu to ukazuje, že ta společnost už je hodně nažhavená, a to mu nedovoluje dál utahovat šrouby v justici a podobně. Je přece vidět, že on všechny své akce dělá proto, aby se zaslíbil, a když vidí nespokojenost, tak ty jeho kyselé obličeje, ta řeč těla mluví za vše.

Hostu se v podstatě zdá, že Babiš bezostyšně bije Českou republiku po hlavě.

„On už tu zemi neřídí, on už řeší své problémy, které jsou kriminálního rázu. To už jsou problémy, které nejsou jen politické. Já jsem toho názoru, že i kdyby měla Česká republika zahořet plamenem, tak kdyby to mělo Babiše zachránit, tak on to udělá, on už dneska není normální člověk,“ vyjádřil svůj názor na českého předsedu vlády Hlavenka.

Toto oslabené vládnutí podle Hlavenky nahrává určitým vlivovým skupinám, ruským, čínským, ale i jiným k tomu, aby posilovaly svou moc.

Chápe však, že jisté skupině voličů to nevadí, že jí nezáleží ani tak na demokracii, jako spíše na klidném životě ve své obci a na růstu penzí. Ale růst penzí je prý tím posledním, co by Hlavenka Babišovi vyčítal, protože má za to, že v této oblasti předchozí vlády zaspaly a je třeba to postupně napravit.

Stejně tak je třeba pomoct lidem v exekuci a obecněji i těm českým a moravským regionům, které mají vleklé problémy. Podle Hlavenky potřebujeme cosi jako Marshallův plán pro regiony.

