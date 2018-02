Babiš vyzval alternativní přepravce, aby dodržovali zákon

Kabinet podle něj podporuje moderní technologie, nicméně záleží podle něj na tom, jak se aplikují. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zopakoval, že se pokusí zrychleně ve Sněmovně prosadit předpisy, které by měly všechny přepravce zrovnoprávnit.

Babiš po jednání vlády kritizoval formu protestů. Taxikáři od minulého týdne několikrát pomalou jízdou blokovali pražské ulice. „To není způsob, jak to řešit,“ uvedl Babiš. Ministerstvo průmyslu podle něj mohlo řešit záležitost už dříve, ale věc odkládalo s odkazem na to, že čeká na rozhodnutí evropského soudu.

Premiér v demisi vyzval Uber a Taxify, které jsou nejvýraznějšími zástupci alternativních přepravních služeb, aby dodržovaly zákony. „Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře,“ uvedl. Řidičům taxi vadí, že jejich konkurenti ze společnosti Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby, nemají taxametry a nesplňují zákonné požadavky pro taxikáře. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Ťok dnes avizoval poslaneckou novelu, která by měla umožnit všem taxikářům místo taxametrů používat aplikace. Měla by rovněž uzákonit, že zprostředkování v taxislužbě je vázanou živností. „Podle naší novely by bylo možné zprostředkovat taxislužbu jenom těm, kdo na to mají oprávnění,“ uvedl Ťok. Legislativní proces chce zkrátit tím, že nepůjde o vládní novelu, ale také navržením schválení normy v prvním čtení ve Sněmovně. Na příští týden chce k tomu svolat jednání zástupců všech parlamentních stran. „Asi o tom (poslanci) budou chtít diskutovat, ale ten pokus bych učinil,“ řekl.

Všichni provozovatelé taxislužby budou muset mít živnostenské oprávnění, zaevidované vozidlo a na něm mít nalepenou identifikační nálepku. Dosavadní svítilna Taxi bude výsadou pro ty, kteří budou chtít přepravovat i cestující mimo aplikaci takzvaně „z ulice“. „Všichni řidiči budou nadále muset plnit podmínku spolehlivosti a mít vydané oprávnění řidiče taxislužby. To znamená, že nesmějí spáchat vyjmenované trestné činy, taxikářské přestupky a řídit pod vlivem alkoholu,“ dodal Ťok.

Ministerstvo dopravy koncem loňského roku zaslalo společnostem Uber a Taxify dopis, že ve shodě s rozhodnutím Soudního dvora EU se nic nemění na tom, že dopravní služby na území ČR zprostředkované jejich mobilními aplikacemi spadají pod vymezení taxislužby. Uber a Taxify dostaly také upozornění, že dopravní činnost, při níž nabízejí dopravní služby dopravci nebo řidiči bez příslušných oprávnění pro taxislužbu, je i nadále v rozporu s českým právním řádem.

Návrh novely zákona o silniční dopravě se projednával na šesti jednáních pracovní skupiny v loňském roce. Jednání se účastnili zástupci jednotlivých taxislužeb a dispečinků. Další setkání této pracovní skupiny je plánované na 23. února.

Taxikáři proti jednání společnosti Uber protestovali také loni v říjnu před sněmovními volbami. Setkal se s nimi tehdy ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Uvedl tehdy, že jeho úřad připravil právní analýzu tohoto problému a další resorty analyzují legislativu ve své působnosti. Návrh regulace nicméně vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nepředložila.

