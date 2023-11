Babiše pustili na Fialu s Nutellou. Našel ale jiný důvod, proč je v Česku draho

Expremiér Andrej Babiš (ANO) se domnívá, že jsme nikdy neměli tak katastrofální vládu, jako je ta Petra Fialy (ODS). Předseda vlády je podle něj mimoň, který tomu nerozumí. I to padlo v pořadu K věci na CNN Prima News. Ale Babiš se zejména věnoval cestě premiéra do Německa. A našel jiný důvod, proč je v Česku draho, než jsou řetězce.

Premiér Petr Fiala (ODS) byl na srovnávacích nákupech v Německu, za což ho stihla kritika. Co na nákup českého předsedy vlády říká Andrej Babiš, který byl v minulosti na nákupech v Polsku?

„V Česku máme nejvyšší DPH na potraviny v Evropě, 15 procent. Máme největší koncentraci řetězců,“ poznamenal Babiš a dodal, že premiérův nákup v Německu vůbec nepochopil. „Pokud mezi základní potraviny patří kečup a Coca-Cola nebo Nutella, tak netuším, proč tam pan premiér šel, když jeho poradce dlouhodobě radí, aby Češi nakupovali v zahraničí, což považuji za absurdní záležitost,“ řekl Babiš.

Odmítl i to, že by premiér měl stejný nákup v košíku z Německa i z Česka. „V košíku měl mléko od Madety. Madeta ani žádný český výrobce potraviny do Německa neprodává. Pan premiér porovnával neporovnatelné věci. A když se propočte rozdíl DPH, protože v Německu je sedm procent, tak nevím, proč tam byl,“ sdělil dále Babiš.

„Bylo by dobré, kdyby pan premiér zjistil, že ta elektřina je potřeba na všechno, i na výrobu veškerého zboží, i potravin. A tu my máme jednu z nejdražších v Evropě. A tam je příčina inflace a drahoty,“ poznamenal dále Babiš a uvedl, že premiér je dezorientován.

Andrej Babiš ANO 2011



Na vině drahých potravin je podle Babiše vláda. „Inflace jim zkrátka vyhovuje. Jejich příznivci, výrobci elektřiny, podle Forbesu mají +350 miliard. My všichni, občané, živnostníci, jsme zaplatili vysokou cenu elektřiny. Řešením bylo zastropování ceny elektřiny u výrobců,“ míní Babiš, že se měl také vykoupit ČEZ.

Když se moderátorka pořadu K věci dále ptala na to, zda mohl Agrofert zlevnit své potraviny, Babiš se rozhořčil, že ona tomu vůbec nerozumí a klade nesmyslné otázky. „Vy byste měla ocenit, že Agrofert podniká v České republice, že to není na Kypru, jako Seznam Zprávy. Kdyby nebylo Agrofertu, Olma je po bankrotu, Kostelecké uzeniny by zbankrotovaly, Lovochemie zbankrotovala, všichni zbankrotovali,“ rozčílil se Babiš.

Ve vysílání CNN Prima pak také Babiš vzpomínal na zesnulého Karla Schwarzenberga. „Onehdy, když pan Schwarzenberg kandidoval na prezidenta, požádal mě o podporu David Černý. Napsal jsem sloupek na jeho podporu. Nikdy jsem mu nebyl představen, nikdy jsem s ním nemluvil. Znám ho, byl významný evropský politik už před revolucí. Nikdy jsem s ním ale nemluvil, na rozdíl od Václava Havla, se kterým jsem byl na obědě, tak ho vlastně neznám. Nemám na něj žádnou vzpomínku,“ sdělil Babiš.

Závěrem se pak ještě vrátil k vládě Petra Fialy (ODS), podle něj jsme nikdy takto katastrofální vládu neměli.

