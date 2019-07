Babiši, chceme peníze! udeřila ČSSD. A premiér se naštval. A začal vzpomínat

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, na sociální služby či dotace obcím. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček bude vyjednávat o penězích na techniku pro hasiče a policii, celkové požadavky neupřesnil. Oba resorty jsou podle něj podfinancované. Novinářům Hamáček také řekl, že v srpnu počítá s odbornými konzultacemi, po vládních prázdninách pak s politickými jednáními.

Hamáček dnes na tiskové konferenci mimo jiné uvedl, že nynější návrh rozpočtu je likvidační pro resorty sociální demokracie. Strana ho tak nemůže podpořit. Celkem jejím pěti ministerstvům chybí asi 20 miliard korun. „Naším společným cílem je posunout Česko mezi nejvyspělejší státy Evropy a světa. Návrh rozpočtu toto však neumožňuje,“ zmínil Hamáček.

Následně se rozhovořil o bezpečnosti občanů, která podle jeho slov vždy něco stojí. „Návrh neumožňuje fungovat bezpečnostním složkám tak, jak bychom si představovali,“ dodal. „Jsme v situaci, kdy hasičský sbor je z hlediska prostředků na provoz na 60 procentech toho, co měl v roce 2010. Už je to opravdu kritická situace, o tom budeme s paní ministryní financí Alenou Schillerovou jednat,“ uvedl Hamáček. Poznamenal, že policie nemá peníze na modernizaci vozového parku a služeben. „Pokud máme zajistit bezpečnost, není možné, aby policisté jezdili v autech, která mají ujeto 400.000 kilometrů, a výšková technika u hasičů je několik desítek let stará,“ uvedl.

Jednání o nárocích ministerstev nad návrh rozpočtu podle Hamáčka úřady vedené sociálními demokraty dosud nevedly, protože ministryně financí i její náměstek měli dovolenou. V srpnu by se tak měla podle Hamáčka rozjet odborná diskuse. Ministři ČSSD pro návrh rámce státního rozpočtu nehlasovali, do konce září je ale podle Hamáčka na jeho úpravu času dost. „Jsem spokojen s tím, jak funguje programové prohlášení, ale byla by škoda, kdybychom teď zastavili,“ zmínil pak důrazně Hamáček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že sociální demokracie si úplně neuvědomuje, že je nutné také šetřit. Uvedl, že vláda výrazně zvyšuje důchody, platy nebo rodičovský příspěvek. „Všude se navyšuje, ale ministři musí myslet také na to, že by měli snížit své provozní náklady. To zatím sociální demokracie ne dobře vnímá,“ poznamenal předseda vlády. Pokud by se koaliční partneři na rozpočtu neshodli, byl by to podle Babiše zásadní problém, protože rozpočet je nejdůležitější zákon.

Na tiskové konferenci se Babiš pak obul do bývalých sociálnědemokratických premiérů. „Sociální demokracie má historicky v DNA heslo Vladimíra Špidly ‚zdroje jsou‘. A on stačil nasekat dluhy za 400 miliard korun. Je potřeba, abychom byli rozpočtově odpovědní, abychom šetřili, abychom nepřijímali na ministerstva lidi ze svých stran. Samozřejmě to vnímám a paní ministryně Schillerová je pověřena mým zastupováním," řekl rázně Babiš. „Plním koaliční smlouvu, na rozdíl od bývalého premiéra Sobotky,“ sdělil pak Babiš k časově dlouho trvajícímu odvolání ministra kultury Staňka. Podle svých slov postupuje dle Ústavy.

Schillerová upozornila, že Ministerstvo financí zveřejní ve středu novou makroekonomickou predikci, na jejímž základě upraví odhadované příjmy v roce 2020. „O požadavcích MPSV vím, ale 11 miliard považuji za nereálné,“ uvedla.

Maláčová novinářům řekla, že 11 miliard korun, které požaduje, se zatím nenašlo. „My teď řešíme peníze na sociální služby, tam je míň peněz než na letošek, jsou zrušeny všechny dotace pro obce, příští rok má ministerstvo přejít na nové moderní IT systémy,“ vypočítala, proč považuje návrh pro svůj úřad za ‚likvidační‘. „Snažím se šetřit, učinila jsem mnoho úsporných kroků, ale ušetřit až jednu třetinu na provozu bude velmi složité,“ podotkla Maláčová.

„Věci, na které by nebyly peníze, by byly na obcích a krajích, na nichž bychom šetřili. A nepřipadá mi to správné, abychom problémy přehazovali,“ míní.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) pověřil vedením ministerstva ekonomického náměstka Reného Schreiera, který bude se Schillerovou vyjednávat rovněž o rozpočtu. Požaduje miliardu navíc.

Schillerová počátkem července uvedla, že s ohledem na hospodářský vývoj není velký prostor pro snížení deficitu státního rozpočtu na příští rok ani na splnění dodatečných požadavků ministrů. Navrhovaný schodek činí 40 miliard korun. S úpravami návrhu rozpočtu chce počkat na zpřesněnou makroekonomickou prognózu, kterou by měla dostat na konci července. „Já budu velmi ráda, když bude stejná jako dubnová,“ podotkla ministryně. V dubnu ministerstvo předpokládalo, že by měl příští rok hrubý domácí produkt růst o 2,4 procenta.

„Koaliční smlouva říká, že zákon o státním rozpočtu musí být předložen koaličně dohodnutý. A my budeme jednat tak dlouho, dokud se nedohodneme,“ zdůraznil Hamáček. „Rádi bychom slyšeli od pana premiéra, kde máme šetřit. Zda máme omezit výjezdy hasičů a policistů... Vyjednávat budeme, ale říkáme, že si neumíme ona omezení představit,“ dodal.

„Jedenáct miliard je zkrátka minimum, aby resort mohl v příštích letech fungovat,“ dodala Maláčová.

