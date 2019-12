Babiši, nejsme tvoje firma. Konec vlády jedné straky. V Liberci školáci položili květiny na Schod Václava Havla a začali křičet

„Pochod byl úžasný, emotivní, moc vám za něj děkuji,“ pochválila na úvod přítomné moderátorka akce, studentka Eliška. Dav se nad tím zaradoval a začal nadšeně halekat. Za chvíli však již pískal na adresu komunistického předsedy Vojtěcha Filipa, na kterého, jak Eliška prozradila, podal jeden chvilkař trestní oznámení. Jde o brněnského studenta Vojtěcha Zemana. Důvodem jsou Filipova slova, že Milion chvilek pro demokracii by mohl mít spojitost kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici. „Hanba, hanba, hanba,“ mohutně skandovalo shromáždění.

Po skončení hanbování vystoupila „matka zakladatelka“ liberecké pobočky Milionu chvilek Anna Provazníková. „Někteří z nás se rozhodli přijmout kromě té občanské i politickou odpovědnost. Takže se budeme potkávat i na jiné úrovni, protože díky vám jsme získali sebedůvěru, že to dokážeme,“ prozradila. „Všechny nás spojuje touha ke změně. To, že jste vystoupili ze své komfortní zóny vyžaduje velkou dávku odhodlání a odvahy, protože pochybuju, že devadesát procent z vás má požitek chodit Pražskou ulicí a pískat... Ale prostě to cítíte jako nutnost,“ řekla. Demonstranti začali poté skandovat „Společně to dáme.“ Jak poté Provazníková sdělila novinářům, chvilkaři nezakládají žádný svůj politický projekt, ale hodlají vstupovat a kandidovat za stávající strany, v Liberci se to týká například zde silných Starostů, ale v úvahu přichází TOP 09 a možná i někdo jiný.

Není-li národ vzdělaný a mravně zachovalý, je marné měniti něco revolucemi

Bývalý poradce Václava Havla Jan Šolc připomněl výrok Karla Havlíčka Borovského. „Není-li národ vzdělaný a mravně zachovalý, je marné měniti něco revolucemi. Neboť brzy se zase všechno ke zlému obrátí. A to my nechceme, že ne,“ optal se Šolc a dav mu přitakal. Po něm vystoupil student gymnázia Matěj Hajský. „Něco se děje. To něco nabírá na síle. Dříve nebo později se to bude týkat i vás. A už i týká, i když si to třeba neuvědomujete. Nemít čas na péči o vlast je jako nemít čas na vlastní budoucnost. To, o čem mluvím, je aktuální politická situace. Proto je důležité být v obraze, víc vědět a párkrát do týdne si poslechnout veřejnoprávní média, které by ale bez našeho snažení už možná nebyla veřejnoprávní, ale státní,“ uvedl.

„Proto je důležité chodit na demonstrace, být aktivní, ukázat, že mi to není jedno. Je důležité se o svou vlast starat a chránit si ji. Jsou ale i lidé, kteří tvrdí, že politická situace je v pořádku, a že premiér se stará o náš rozkvět,“ řekl a přítomní začali mohutně pískat a fujovat. „Ale proč si to tito lidé myslí? Třeba proto, že jsme ovládání šéfem jedné velké firmy zvané Česká republika? Protože peníze z bohatství jdou do kapes jednomu chamtivému oligarchovi? Protože nedokáže přiznat jaký byl, kým byl, a co nám teď za zády provádí? Protože se snaží obelhat nás všechny cenzurou? Protože nám lže a tváří se nad věcí, ale tváří tvář se nám nedokáže postavit?“ ptal se student a demonstranti začali skandovat: „Je to srab.“

„Babiši, my nejsme tvoji zaměstnanci a Česká republika není tvoje firma. Nejsme Agrofert,“ rozvášnil dav. „Celé toto snažení nás ale stojí síly. Bohužel bude to asi běh na dlouhou trať. A práce je mnoho. Proto vás žádám, pokud nám chcete pomoci, ozvěte se nám. Třeba mně. Pokud se nechcete účastnit přímo, stačí křídou napsat na chodník nějaké heslo. Nebo nalepit na lampu naše papíry, jak to občas dělám já. U nás před školou se píšou hesla po chodníku. I tato maličkost dokáže vyvolat velký rozruch, jak jsme si ověřili. Prosím vás najděte si chvilku pro demokracii a udržujeme naše snažení v plné síle. Pojďme ukázat, že nám to není jedno. Spolu to zvládneme,“ zakončil Matěj Hajský.

Psali jsme: Klaus ml. a Petříček: Tvrdý souboj o syrské sirotky. Divadlo! Uklánění Bruselu. Padala silná slova Jiří Baťa: Ještě jednou o držení zbraní a ne jen o nich Piráti dnes dokončí návrhy kandidátů do předsednictva Ve Stonavě se uskuteční pietní akce k uctění 13 zemřelých horníků

Požadujeme demisi premiéra, a aby vrátil peníze, co mu nepatří

Na závěr členka libereckého organizačního týmu Milionu chvilek Barbora přečetla prohlášení z chvilek z Prahy k 16. a 19. prosinci s názvem Budoucnost pro Babiše. „16. listopadu jsme společně znovu opět zaplnili Letenskou pláň. Ukázali jsme odhodlání kultivovat a bránit demokracii. Měsíc poté se potkáváme na ulicích a náměstích opět. Proč? Zaprvé proto, abychom si vzájemně popřáli hezký advent, za druhé proto, že už zase máme trestně stíhaného premiéra,“ uvedla a dav začal skandovat hanba. „A co je horší, máme díky auditu evropské komise jeho střet zájmů definitivně černé na bílém. Andrej Babiš nám tři roky lhal. Svěřenecké fondy byly jen účelová finta. I nadále vlastní Agrofert, jehož součástí jsou vlivná média, a který zároveň v miliardových objemech obchoduje se státem a inkasuje dotace. Česká republika kvůli tomu bude vracet velké peníze,“ přečetla a přerušil ji pískot. „To jsou vážné věci. Kvůli auditu vyplavaly na povrch problémy ještě závažnější. Je jím agrofertizace státní správy. Reakce ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu i nejrůznějších zemědělských auditů na výsledky auditu ukázala, že se skutečně naplňuje známe heslo – povedu stát jako firmu. Místo aby veřejné instituce bránily a naplňovaly zájmy občanů slouží jako jeden muž Andreji Babišovi,“ řekla Barbora a opět se demonstranti začali ozývat a dávat najevo nesouhlas s tímto stavem věcí hlasitým pískotem.

Namísto toho, aby uznal chybu a vrátil peníze hájí dle tohoto prohlášení Andrej Babiš do roztrhání těla svoji firmu. „Je vůbec možné dodat větší důkaz střetu zájmů tak obrovského, že poškozuje celý stát. Místo abychom řešili skutečné problémy naší země a výzvy budoucnosti, řešíme donekonečna narůstající problémy našeho premiéra,“ uvedla Barbora a demonstranti začali křičet, že nejsou firma. „K něčemu takovému nemůžeme mlčet, proto jsme i v čase adventním vyšli na náměstí, a proto požadujeme demisi Andreje Babiše. Konec veřejných peněz pro Agrofert, a aby Andrej Babiš vrátil peníze, které mu nepatří. Je třeba ihned zastavit státní zakázky, daňové úlevy a další dotace pro Agrofert. Státní správa tu má být pro občany, ne pro premiérovy kšefty. Andrej Babiš musí vrátit, co mu nepatří a přestat si nás brát jako rukojmí. Česká republika není jeho firma,“ sdělila opět s velkým ohlasem u publika.

Po přečtení prohlášení a chvilce pro písničku se jako obvykle na těchto akcích zazpívala hymna a na úplný závěr se všichni společně vyfotili ve dveřích kostela.



Psali jsme: „To podělal! Poslal jsem ho někam!“ Premiér Babiš u Soukupa drsně účtoval. Podívejte se s kým Chvilkaři a Greta v jednom? Pokud ano, tak zlatý Babiš! Vlastimil Tlustý bilancuje a varuje penzisty Že nemá manažerské schopnosti? Bartošek v ČT nabídl jiný pohled na odvolání Navrátila z NÚKIB Kordová Marvanová (STAN): Je důležité zvýšit kvalitu cestovního ruchu a průvodcovských služeb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.