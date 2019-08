Babišova Schillerová: Jsem sama se sebou spokojená

„Určitě mám víc jak dvacet párů. Možná i třicet,“ poznamenala a rozhovořila se i ke kabelkám. „Manžel mi dal k Vánocům vuittonku, ale abych vám řekla pravdu, raději mám levnější kabelky. Ráda si kupuji kabelku jako doplněk k oblečení, aby mi to ladilo k šatům, a to se zase nedá kupovat kabelka za několik desítek tisíc. Mám ráda značku Coccinelle, je cenově dostupná a mají krásné kousky,“ uvedla.

A kdo u nich doma drží kasu? „Manžel. Nebývalo to tak vždycky, ale teď, co jsem tady a věnuji se práci zde, i když ona to není práce, je to veřejná služba, tak můj manžel řídí tyhle věci,“ uvedla.

Své pak řekla i k ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, kdy podle svých slov s ní má profesní pracovní vztah. I když to navenek vypadá jako rivalita, Schillerová to tak nevidí.

„Samozřejmě, že ministr sociálních věcí a ministr financí stojí vždy na opačné straně a to platí v každých zemích. A to i bez ohledu na to, jestli jsou ze stejné stáje. Chápejte, já se starám o finance a ráda bych, aby tu zůstaly zdravé veřejné finance i po volbách, my tady nebudeme věčně, ale tahle země tady bude dál. Staráme se o to, abychom nezadlužovali tuto zem, investovali, kdežto ministr sociálních věcí je spíše v roli toho, kdo dává. A já musím hlídat, abychom toho nerozdali moc. Když hospodaříte doma, tak taky můžete vydat jen to, na co máte, to je jednoduché. Takže je to takto a já osobní vztahy do práce stejně netahám,“ uzavřela toto téma Schillerová.