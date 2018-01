Babišova europoslankyně promluvila z rozhlasu o kolegovi, který dal včera ANO vale. A zdůrazňovala, že v Česku máme jenom dvanáct uprchlíků

To, že Petr Ježek vystoupí z hnutí ANO, se podle slov Charanzové dalo očekávat, překvapilo ji spíše to, že neodešel už dříve s jeho kolegou Pavlem Teličkou. „Vzala jsem to jako fakt. Ježek se od hnutí ANO dlouhodobě vzdaloval. Vůbec mě to nezaskočilo, spíše mě překvapilo, že neodešel společně s Pavlem Teličkou,“ uvedla hned v začátku rozhovoru.

Jeho odchod zapříčinilo hlavně to, že měl odlišný názor na podporu současného prezidenta Miloše Zemana ve volbách a na vztah hnutí s komunisty a extremisty. „Měl i jiné požadavky na představitele premiéra. Pan Ježek ani já nejsme členy hnutí ANO, do interních debat nejsme zapojeni. Já jsem dala jasně najevo, že s podporou Zemana také nesouhlasím,“ řekla a dodala, že její názor nezměnilo ani doporučení z hnutí ANO. Andreji Babišovi prý svůj postoj sdělila a vzájemně se respektují.

„Pro mě je nejvíce důležité, jak se uspořádá budoucí vláda a jaké bude mít programové prohlášení. Jestli bude mít proevropský a prozápadní kurz a jak se bude vyvíjet postoj k zahraniční politice. V tomto průsečík s komunistickou stranou ani s SPD nevidím,“ uvedla a dodala, že si takovou spolupráci na vládní úrovni vůbec neumí představit.

Podle europoslankyně by se měly ostatní politické strany do všech jednání nyní aktivně zapojit. „Byla bych moc ráda, kdyby se snažily najít společný jazyk s hnutím ANO. Mělo by být v zájmu všech, aby byla vláda, která může konečně začít pracovat a plnit program,“ dodala.

Petr Ježek se s hnutím neshodoval v představách o premiérovi, to ale Charanzová nevidí tak černě, jelikož prý ctí presumpci neviny. „U nás v tuto chvíli fungují demokratické principy. Sám Babiš požádal o to, aby byl zbaven imunity. Ctím presumpci neviny,“ uvedla. Dále připustila, že trestně stíhaný člověk sice není ideální situace, ale občané situaci znali, a přesto dali ANO tolik hlasů. „Nechme to nyní na institucích, které ve vyšetřování hrají hlavní roli,“ ukončila téma.

Jestli situace v Česku bude mít dopad i v Bruselu ve smyslu, že by mohla zhoršit vyjednávací pozici premiéra, si europoslankyně nemyslí. „Víte, sleduje se především prezidentská volba. Na to se mě tam ptají nejčastěji. Když zhodnotím ale třeba jednání, které měl Babiš na evropské radě, tak jeho vyjádření byla přijata velmi pozitivně,“ upřesnila s tím, že snad ani nezaznamenala žádnou kritiku.

Na otázku, jestli neplánuje opustit ANO, i ona ujistila, že určitě ne. „Je pravda, že se nám delegace zmenšuje. Ale my jsme byli zvolení na základě programu, já tu chci ještě odvést kus práce. Podobné kroky jako například Ježek nezvažuji,“ řekla Charanzová, která prý žádné důvody odejít nemá.

Europoslankyně také poznamenala, že jí přijde smutné, že v prezidentské kampani jsou uprchlické kvóty jedním z hlavních témat. „Je to nešťastné, že je to téma prezidentské kampaně. Nevím, proč se řeší Dublin IV. V Česku máme dvanáct uprchlíků, je to paradox,“ řekla a dodala, že by od kandidátů očekávala spíše vizi Česka za deset let, nebo kde vidí zahraniční spojence.

Co se týká tak často probírané změny azylové politiky EU o revizi dublinského protokolu, který se nazývá Dublin IV, tak vše je nyní zatím pouze v jednání. „Je to návrh Evropské komise, která zahrnuje pasáž pro zavedení uprchlických kvót. Nyní není nic rozhodnuto a je jen na společném úsilí vlády, europoslanců, ministrů, jestli odpovíme v zájmu naší republiky,“ zdůraznila.

Podle europoslankyně faktem zůstává, že kvóty napáchaly více škody než užitku. „Vedly akorát ke zvýšení extremismu, přitom kvóty žádnou krizi neřeší. Celý tento systém je nefunkční. Náš zájem bude zlepšit azylový systém a přijmout nová opatření k ochraně vnější hranice,“ uvedla. Předmětem jednání bude i rychlejší rozdělování migrantů, kteří mají právo na azyl.

Dále také dodala, že co se týká nařízení Dublin IV, zde role prezidenta nařízena není. „Co se týká povinnosti přijímat uprchlíky na české území, tak potřebujeme, aby zde byl prezident zapojen pouze v roli diplomata,“ uzavřela.

