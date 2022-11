Babišova relace: Pamatujte si to dobře a už nikdy nevolte tuto vládu. A jednou provždy vzkaz pro Moravce

reklama

Andrej Babiš se úvodem věnoval smršti útoků, která přichází z médií poté, co oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Mstí se mu prý bývalí novináři z Mladé fronty Dnes. „Samozřejmě antibabišovská média se budou aktivizovat a budou chrlit ty různé lži. A kdo to jsou, ty lidi? Většina z nich pracovala v MF Dnes, kde byl německý majitel, kterého nezajímalo, co dělají a co píšou. Když jsme to koupili, tak samozřejmě všichni tito lidi odešli a mstí se mi,“ uvedl s prosbou, aby jim výmysly že staví barák za miliardu či že jeho firma profituje z toho, že Michl je guvernér ČNB, nevěřili.

Následně se přesunul k problémům se sociálními dávkami, jichž se lidem ani po slibech Fialovy vlády nedostává. „Vláda neustále lidem slibuje, že je nenechá padnout. Jaksi ale zapomněla, že úřady práce už prostě nejsou schopné takový nápor lidí zvládnout. Je jí jedno, že sociální systém kolabuje,“ uvedl Babiš.

Přijde mu jako výsměch občanům, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tento problém vyřešilo tím, že do konce roku omezilo úřední hodiny. „Tak by to snad nevymysleli ani v kocourkově. Skutečně takovou vládu, asociální, necitlivou, jsme tady ještě nikdy neměli. Já myslím, že si to všichni lidé budou pamatovat,“ dodal expremiér a zveřejnil několik dopisů zoufalých lidí, kteří líčí své příběhy Nadaci Agrofert.

Následně Fialovi vzkázal: „Takže pane premiére, zkuste se probudit. Sociální systém kolabuje a vámi slibované dávky lidem prostě nechodí. Nebo vy snad opravdu věříte, jak kdysi řekla paní Pekarová, že vláda tu není od toho, aby se starala o lidi? To je fakt ta vaše strategie? Tohle děláte? To se vám zdá být fér?“ pozastavoval se.

Pozastavil se i u nelegální migrace, kdy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prohlašuje to, co Babiš tvrdí již řadu let, a sice že řešení migrace musíme hledat na vnějších hranicích Schengenu. „Ochranu hranic Evropy mají dělat příslušné členské státy. Proto bychom měli vzít do Schengenu celý západní Balkán i Srbsko, a věřím tomu, že Bulharsko a Albánie a Chorvatsko a všichni další tu Evropu proti ilegálním pašerákům a ilegálním migrantům ochrání. Ano, na moři, tam je to nejjednodušší. Když už se dostanou do vnitrozemí, tak je to problém,“ zdůraznil šéf opozičního hnutí ANO.

Chvíli věnoval pozornost také nedělním Otázkám Václava Moravce, kde byl hostem premiér Petr Fiala a Moravec si do Babiše rýpl, že ani přes jeho opětovné pozvání nepřišel. „Vůbec tomu nerozumím. Pan Moravec mě znovu zval. A co je na tom pikantní, že vlastně opakoval, že mě zval a že jsem nereagoval, a potom pan premiér řekl, že on by ani tak nešel se mnou do debaty, že mi nebude dělat promo do prezidentské kampaně. Tak to je taková pikanterie,“ uvedl.

A připomněl, že už v říjnu 2020 jasně sděloval, že do pořadu už nikdy nepřijde. „Evidentně pan redaktor to nechápe, co jsem mu řekl. Ty jeho výrazy, že jsem autokratický lídr, který velmi dobře využívá svého mediálního, politického a podnikatelského vlivu. Samozřejmě pan redaktor není nestranný. Dokonce říká názor na moji vládu, že jsme pokusnými králíky politického populismu, který rozložil zbytky státní správy a expertního rozhodování. Pan moderátor mě vždycky vydírá prázdnou židlí,“ poznamenal Babiš a zopakoval: „Jednou provždy. Nebudu tam chodit. Není to objektivní pořad a je mi to strašně líto.“

Stranou nezůstala ani EET, jejíž úplné zrušení v pátek schválili poslanci. „Je neuvěřitelné, absurdní a skandální, jak tahle pětikoalice, která stále tvrdí, že nemá peníze pro lidi, pro důchodce, pro děti, pro rodiny, nemají peníze, ale na druhé straně vlastně de facto vyzývá k podvádění, šizení a kličkování před daněmi a vzdává se těch příjmů. Ano, čtrnáct miliard ročně,“ zdůraznil s tím, že se akorát vracíme do devadesátých let minulého století.

„Takže si to dobře pamatujte, všichni zaměstnanci. Už nevolte nikoho z této vlády, protože oni vám říkají, že vy máte platit daně, a někteří nemusejí platit daně,“ podotkl následně.

Občany také upozornil, že ani slibované evropské řešení ohledně drahých energií nepřijde. „Síkela je rekordman v organizaci evropských rad. A nevyřešil vůbec nic. Evropské řešení není a nebude. Jenom naivka si může myslet, že udělají nějaké evropské řešení, když všechny ty členské státy už to dávno vyřešily,“ doplnil Babiš, podle kterého Fialova vláda nechápe, že propásla jedinečnou šanci z toho předsednictví udělat pozitivní záležitost pro Českou republiku a pro Evropu.

Celý pořad Čau, lidi

Vážení přátelé dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Včera byla adventní neděle. Všichni jste určitě zapálili svíčku naděje. Takže si přejeme, aby ty Vánoce byly v klidu, abychom všichni byli s rodinami, se známými, aby nikdo z nás nebyl sám.

Musíme doufat lepší budoucnost, že všechno společně zvládneme.

Já tomu skutečně věřím.

Vítám vás po čase na pumpě. A dobře víte, že tahle pumpa fantasticky vaří. Představte si, že dostali ocenění Petrol 22 Awards. Vydavatelství Petrol média uděluje zvláštní ocenění 16. ročníku soutěže Petrol Awards v kategorii čerpací stanice roku gastro. Dobře víte, že tady je všechno úžasné. Sekaná, kuře, všechno. Chodí sem lidi.

Takže přijďte se podívat. 30. listopadu tady budu dělat naší Lucií vánočku. Ona nejdřív kyne 6 hodin, potom se zaplete, potom kyne 2 hodiny a potom ji upečeme. Těším se na to.

31. října jsem oznámil na tiskové konferenci kandidaturu na prezidenta České republiky. V projevu jsem mluvil o tom, že samozřejmě antibabišovská média se budou aktivizovat a budou chrlit ty různé lži.

Že tady stavím nějaké barák za miliardu.

No, nevím kde, když bydlím stejném domě 16 let a zůstanu tam až do smrti.

Že moje firma profituje z toho, že Michl je guvernér ČNB. Samozřejmě nesmysl, protože velké firmy mají úvěry v eurech. Úvěry v korunách nehrají pro ně roli.

A kdo to jsou to jsou ty lidi? Dokonce je nějaké podcast Prohnilí. Ano, tyhle lidi jsou prohnilí. Protože oni vstávají a usínají s nenávisti k Babišovi.

Proč? No, protože většina z nich pracovala v MF Dnes, kde byl německý majitel, kterého nezajímalo, že ty redaktoři píšou knihy za peníze, dělají kšefty, a vůbec co dělají a co píšou. Zajímali ho jen dividendy. A potom, když jsme to koupili, tak samozřejmě všichni tito lidi odešli, a mstí se mi.

Takže, prosím vás, nevěřte jim. Já jsem připraven vysvětlit všechny věci, pokud mě někdo nechá mluvit. Já vám za to moc děkuju.

A teď zpráva z naší nadace Agrofertu. Píše mi ředitelka.

Začíná advent blíží se Vánoce, pravděpodobně jedny z nejtěžších, které mnoho lidí a bohužel i dětí v naší zemi zažije. Jistě, vláda neustále lidem slibuje, že je nenechá padnout. Dokonce zaplatila kampaň, aby se lidé nebáli dojít na Úřad práce říct si o příspěvek na bydlení, příspěvek na děti nebo dokonce pro dávky hmotné nouze.

Jaksi ale zapomněla, že úřady práce už prostě nejsou schopné takový nápor lidí zvládnout. V důsledku neskutečně vysoké inflace a enormních cen energií se spousta lidí, kteří by na to dříve ani nepomysleli, ocitla na hranici chudoby a na dávky by už měli nárok. K tomu musíme přičíst ukrajinské uprchlíky. Ti všichni se válí na úřady práce, kde sedí mizerně zaplacené, přetížené a zoufalé pracovnice.

Ano, ani to jste nebyli schopni udělat, abyste jim dali pořádné peníze.

To ale vládu nezajímá. Je jí jedno, že sociální systém kolabuje, protože prostě nestíhá. Nemůže stíhat.

A jak to MPSV spolu s vedením Úřadu práce vyřešilo? Omezili do konce roku úřední. Skutečně geniální nápad pana Jurečky.

No, tak by to snad nevymysleli ani v kocourkově.

Možná by se měli páni ministři na chvíli zastavit a přečíst si třeba některé z dopisů, které do nadace Agrofert teď chodí prakticky denně.

Třeba paní Milena, maminka dítěte s handicapem píše: "V září nám přišel příspěvek na péči až po urgenci na MPSV. Minulý měsíc pro změnu přišel příspěvek na bydlení, ale až po mnoha urgencích, posledního října. Dnes je 16. listopadu, a jediná sociální dávka, která přišla byla mobilita."

Ano, těch trapných 600 Kč nebo kolik to je. Nadace dává 2000 korun měsíčně. Teďka to změnil na 900.

"Poslední dobu nemám jistotu, že příspěvek na péči či bydlení vůbec dorazí, a evidentně je nás takových moc. Kdyby nebylo pomoci nadace, byli bychom úplně v háji."

Nebo paní Jana. "Protože jsem samoživitelka a jsem osoba pečující, jsme plně závislí na dávkách, pobíráme dávky hmotné nouze plus příspěvek na péči. Díky stěhování z jiného okresu nám zastavili dávky téměř na 3 měsíce. Pro nás šílené období, kdy jsme neměli na nájmy ani na jídlo. Na úřadu práce mi bylo sděleno, že nestíhají, že jich je málo, přednostně jsou odbavování jiní. Tento měsíc nám dokonce ještě většina dávek vůbec nedorazila, ani příspěvek na péči. To prostě nemůžu zvládnout. Bez příspěvku na péči se základními dávkami hmotné nouze to nedávám." Říká paní Jana.

Tolik jenom ukázka.

Takže pane premiére, zkuste se probudit. Sociální systém kolabuje a vámi slibované dávky lidem prostě nechodí. Tohle nejsou líní lidé, kteří nechtějí pracovat. Tohle jsou osamělé mámy, které se starají o své postižené děti. Senioři, kteří celý život pracovali.

Nebo vy snad opravdu věříte, jak kdysi řekla paní Pekarová, že vláda tu není od toho, aby se starala o lidi? To je fakt ta vaše strategie? Tohle děláte? To se vám zdá být fér?

Skutečně takovou vládu, asociální, necitlivou jsme tady ještě nikdy neměli. 1. ledna 2023 bude 30 let od vzniku samostatné České republiky. Já myslím, že si to všichni lidé budou pamatovat.

A teď migrace. Určitě všichni víte, že jsem extrémně pracovitý a že mám tah na branku. Téma migrace bylo jedno z velkých témat, věnoval jsem tomu strašně moc energie. Tahle knížka, kterou určitě znáte, a pokud ji neznáte, tak já vám ji můžu poslat nebo si ji přečtěte, začíná první větou, a to je: 4 hodiny ráno, 29. června 2018, Brusel, Evropská rada. Tady sedí Macron, tady sedí Magdalena. Zarazili jsme kvóty, Brusel nám chtěl vnutit kvóty na ilegální migranty, které organizují pašeráci.

No, a co jsem se teď dozvěděl, byla tiskovka po jednání ministrů vnitra. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Pan Rakušan nám řekl: "Řešení migrace musíme hledat na vnějších hranicích Schengenu."

Tak gratulujeme, pane ministře. Informujte pana premiéra.

25. srpna 2015, titulek Babiš: je třeba zavřít Schengen a zřídit obří uprchlický tábor mimo Evropu.

Ano, té migraci jsem se extrémně věnoval.

Kde všude jsem byl a co jsem všechno řešil kvůli ilegální migraci. Jako jediný premiér jsem navštívil Frontex ve Varšavě. Kromě polského, ten to má za rohem. Ano, Frontex má monitorovat pašeráky. A nejenom ty, kteří pašují lidi, ale i cigarety, drogy, ropu, všechno možný. A má dělat návratovou politiku.

Byl jsem na hranici Severní Makedonie s Řeckem, kde paradoxně naši policisté hlídali hranici se Schengenem, ze které z Řecka chodili pašeráci a migranti, i když Řecko na to dostalo velké peníze.

Byl jsem na konferenci v Palermu, to bylo v listopadu 2018, kde bylo jednání o tom, jak pomocí Libyi, aby nechodili ilegální migranti do Evropy, jak tomu zamezit.

Potom jsme měli společný projekt V4 pro Libyi k prevenci migrace, dali jsme tam velké peníze. Původně jsme chtěli ty peníze použít na nákup lodí pro libyjskou stráž.

A byl jsem samozřejmě na maďarsko-srbské hranici, kde Viktor Orbán postavil plot v roce 2015 v délce 170 km a zadržel tam 900 000 ilegálních migrantů. Ano, těch, kteří platí tisíce EUR pašeráků, aby je převedli a dopravili do Německa.

A teď je migrace velký problém. Pan premiér, který je pán Evropy od 1. 7. to řeší jak.

Že Česká republika zavedla kontroly, Slováci jsou naštvaní. Kritizují se přes média. Potom přijede pan slovenský premiér do Kramářovy vily a společně konstatuji, že ten problém je potřeba řešit na vnější hranici, jak to říká pan Rakušan.

Dobré ráno, kolegové. Dobré ráno. A proč jste nebyli na schůzce v Budapešti, kde byl srbský prezident, rakouský premiér a maďarský premiér? To bylo 28. 9.

Proč jste se nezúčastnili podpisu dohody? Mohli jsme pomáhat taky na vnější hranici v Bělehradě, kde podepsali dohodu rakouský premiér, maďarský premiér a srbský prezident. A pan premiér jako pán Evropy mohl svolat jednání nebo tam mohl někoho poslat.

Kdybych byl prezident, tak klidně bych ho tam zastoupil a pomáhal mu v tom, protože evidentně neví, jak to má řešit. A teďka se všichni probudili. Samozřejmě jsou tohle jenom teoretické věci, ale žádná konkrétní opatření z toho nepadají.

Já jsem tu migraci řešil i v srpnu 2018, když jsem navštívil Itálii a Maltu. Mluvil jsem o tom s premiérem Giuseppem Contem. Potom jsem navštívil maltského premiéra Muscata, kde jsme to řešili. A v Římě jsem navštívil i velitelství námořních sil Evropské unie. Ano, operace Sofie, i tam jsem s nimi o tom mluvil, abych měl ty informace. Abych věděl přesně, co se děje v terénu.

A samozřejmě, co se týká Frontexu, vždycky jsem prosazoval, aby Frontex dělal tu návratovou politiku a monitoring. Ale ochranu hranic Evropy mají dělat příslušné členské státy.

Ten základ, o kterém jsem mluvil x-krát je, že bezpečnost Evropy se musí řešit a Evropu musíme chránit na vnější hranici. Ale ne Schengenu, na moři. Na moři.

Proto bychom měli vzít do Schengenu celý Západní Balkán i Srbsko, a věřím tomu, že Bulharsko a Albánie a Chorvatsko a všichni další tu Evropu proti ilegálním pašerákům a ilegální migrantům ochrání. Ano, na moři, tam je to nejjednodušší. Když už se dostanou do vnitrozemí, tak je to problém.

Tohle Evropa stále nechce řešit. Vystupoval jsem k tomu x-krát. Tak doufejme, že pan premiér to pochopí, a mohl by tuhle tezi propagovat. Moc děkujeme.

Tak chtěl bych začít se strašně důležitým tématem v pátek byl den proti násilí na ženách.

Já jsem byl na Úřadu vlády předsedou Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

A mimochodem, vy dobře víte, že já jsem ženy vždycky podporoval. Měl jsem je všude. V bývalé firmě, ve vládě ministryně, poslankyně, ředitelka úřadu vlády.

Takže nějaké kvóty jsou nesmysl. Já jsem vždy rád pracoval se ženami. A ještě raději než s muži, protože ti vždycky se mnou soutěžily. Ale o tom to není.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Jaké věci jsem tam řešil?

Porodní centrum. Aby si ženy mohly vybrat, jestli chtějí jít rodit do centra porodní asistence nebo klasicky do porodnice. A proč o tom mluvím? Problém všech je, a když se mě ptají, jaké mám motto. Baťa, které jsem vždy obdivoval, říkal, že muže dělají činy, šetří slovy.

No, v politice to je toho málo.

Takže pojďme na to násilí, jak to teda je. Všichni se v pátek mohli přetrhnout, tweetovali, všichni byli oranžový.

A to moje motto je: proměnit slova v činy.

Tohle je materiál. Jmenuje se Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-22.

A tohle, nevím, kolik to váží, je zpráva za rok 2021 o plnění.

Stohy papíru, hrozné úkoly.

Jaká je dnes teda realita?

Za prvé, co se má řešit. Změna definice znásilnění. Statistiky říkají, že až 90 % znásilnění není nahlášeno a že se oběti s takovým zážitkem vyrovnávají samy. Většina znásilnění se odehrává v blízkých vztazích a s někým, koho oběť zná. Nejsou to znásilnění v parku.

A jako my máme definici v českém právním řádu? Není schopna postihnout všechny druhy znásilnění. Takže, co je nutné? Změna trestního zákoníku.

Takže kdybych byl prezident, tak bych zorganizoval na Hradě konferenci, kde bych pozval pana premiéra samozřejmě, pana ministra spravedlnosti, u kterého to všechno je. Nechci říct, že vázne.

Já jsem se zúčastnil toho výboru, kde paní Malá přišla s různými návrhy, a byl tam i soulad, ale bohužel všechno trvá.

Takže, co my potřebujeme: změnu definice znásilnění. A hlavně potřebujeme, aby ty ženy se nebály to říct.

Naše zákony pracují s domácím násilím, ale neexistuje přesná definice a každá instituce si to vykládá jinak. Jinak to vnímá policie, jinak soudy, psychologové, orgány sociální péče, orgány trestní řízení.

Takže by bylo dobré tu definici sjednotit.

Takže, co je potřeba udělat? No, návrh zákona, který bude definovat domácí násilí. A jsou 2 možnosti. Buď to udělá pan ministr Blažek, který určitě by na takovou konferenci přišel, nebo poslanci.

A naše poslankyně Malá říká, že možná to udělá vláda až v únoru. Nevím, proč až v únoru. Proč to neudělá hned?

Mluvíme o tom dlouho.

Takže to je jedna věc.

Potom tady máme problematiku řešení sexuálního násilí v kyberprostoru. Je to stále větší a větší problém. Týká se to dětí a mladistvých. Ty statistiky jsou úplně děsivé. Jedná se o zneužívání intimních fotek, jejich sdílení, vyhrožování. Je to velmi citlivá oblast, především pro dospívající a mladé lidi, kdy existuje řada případů, kdy byly dohnáni a k sebevraždám nebo pokusům o ně.

V České republice je takové jednání trestné, ale neexistuje přesná skutková podstata. Policie a soudy toto jednání musí řešit pod hlavičkou jiných trestných činů.

Nechápu.

Bohužel do této změny v této oblasti se současné vládě nějak nechce.

Tak teďka poslouchejte, jenom pro ilustraci. V České republice, a je to druhé nejvyšší číslo v rámci Evropy. Rodiče, poslouchejte dobře teďka, co vám řeknu, 50 % mladistvých ve věku 15-16 let dostalo v posledním roce zprávu se sexuálním obsahem. A ještě děsivější je, že 25 % našich dětí ve věku od 12 do 14 let dostalo v posledním roce zprávu ze sexuálním obsahem. Katastrofa. V České republice se 20 % dětí setkalo s někým cizím, s kým na internetu komunikovaly, aniž by ho předtím znaly.

No, to je neuvěřitelné.

V roce 2021 podle britské společnosti, které se zabývá ochranou dětí Internet Watch Foundation byl minulý rok ve světě rekordním v oblasti počtu záznamů zneužívání dětí ve věku od 7 do 10 let. Takových fotografií a videí se objevilo oproti roku 2020 trojnásobek. V roce 2020 to bylo 8000 videí, a v roce 2021 27 000 videí. Takže je to alarmující. A je potřeba s tím něco dělat. Proboha, vždyť všichni rodiče tohle nemůžou akceptovat.

Takže, co je potřeba? Aby pan ministr spravedlnosti změnil trestní zákoník a zavedl nové skutkové podstaty, které by tato jednání postihovaly. Mnoho států Evropy takové trestné činy už má zavedeny do svých právních řádů.

Takže je potřeba, aby pan ministr, a kdybych dělal tu konferenci, určitě bychom se všichni shodli, protože samozřejmě děti a rodiny jsou na prvním místě, že toto je neakceptovatelné.

A potřeba je samozřejmě i vzdělávání soudců, státních zástupců, policie. Protože u nás stále máme problém, že oběť je obětí dvakrát. Nejdřív když je ten trestný čin, a podruhé, když se to rozhodne oznámit a stane se součástí systému. Musí postoupit opakované výslechy, vyšetření atd.

Situace se v České republice zlepšila, ale dle odborníků stále dochází k největším problémem v justici. Zde je potřeba udělat mnoho práce.

No, a nakonec úplná absurdita, co je potřeba udělat? Je potřeba, aby Ministerstvo spravedlnosti zařídilo zákaz práce s dětmi pro odsouzené za sexuální trestné činy na dětech. Zavést dětský certifikát.

Co to znamená? Že když dneska někdo je odsouzen za sexuální trestný čin na dítěti a uplyne mu trest, tak ho normálně vymažou v tom rejstříku, normálně ho vymažou. A já jsem o tom přesvědčen, že tito devianti by měli mít doživotní zákaz práce s dětmi.

Logika, ne? Selský rozum. Jednou to zneužil, má to v sobě, a tohle se nesmí opakovat. Takže jednoduché. kdo spáchal sexuální trestný čin na dětech, nemůže už s dětmi nikdy pracovat.

Já myslím, že jsem to řekl jasně. Takže doufám, že pan ministr spravedlnosti, a já ho v tomhle směru oslovím, bude to řešit. Nebudeme čekat. Čas běží.

Kdybych byl prezident, tak udělám velkou konferenci, pozvu všechny, abychom to za jedním stolem vyřešili.

Dneska pokračuju ve výjezdech. Navštívíme Plzeňský kraj a máme debatu s občany ve městě Stříbro. Tak doufám, že se přijdete na mě podívat.

No a samozřejmě poskytuji rozhovory. Včera jsem si užil podcast Insider s Michalem Půrem, to je takové hnízdo ODS. Bylo to fajn. Dostal jsem i čepici polistopadový kartel, to slovo vymyslel pan Martínek, napsal článek 10. října 2021 po volbách. Skvělý článek. Podepisuju. Takže nemám na to autorská práva.

Ten rozhovor trval 2 hodiny a 20 minut asi. Mluvili jsme o všem. A mně se to celkem líbilo.

Teď půjdu na rozhovor k panu Strakatému do Prostoru X, to taky není nějaký fanoušek Babiše. Panu Čásenskému do Reportéru. Dám rozhovor paní Zpěváčkové na Primě. Budu dělat TikTok s Karolínou Hošek atd.

A co se včera stalo. A vůbec tomu nerozumím. Je to vždycky v neděli, Otázky Václava Moravce. A pan Moravec mě znovu zval. A co je na tom pikantní, že vlastně opakoval, že mě zval a že jsem nereagoval, a potom pan premiér řekl, že on by ani tak nešel se mnou do debaty, že mi nebude dělat promo do prezidentské kampaně. Tak to je taková pikanterie.

Musím říct, že mě potěšilo, že pan Moravec se ptal, jestli se pan premiér neomluví Babišovi za ten jeho výraz Babišova drahota. Inflace byla 5,3 procenta, za pana premiéra měli 18 procent, teďka máme 15 procent.

Nikdy jsem neřekl, že to Fialova drahota. Já jsem řekl, že nepomáhá lidem s inflací a že si nechává ty peníze, které lidi platí navíc. 122 miliard do konce října.

A proč o tom mluvím. No, protože já jsem panu Moravcovi napsal dopis v říjnu 2020, kdy mě zval do otázek Václava Moravce 18. října 2020: "Velmi děkuji za vaše pozvání. Dovolte mi, ale abych vás informoval, že vaše pozvání s díky nepřijímám, a že jsem se zároveň definitivně rozhodl, že do vašeho pořadu v budoucnu nedorazím."

Nikdy už nedorazím. Nikdy. A taky jsem ten dopis nikdy nezveřejnil, ale teďka ho zveřejním. Protože evidentně pan redaktor to nechápe, co jsem mu řekl. A taky jsem tady citoval, proč tam nedorazím. Ty jeho výrazy, že jsem autokratický lídr, který velmi dobře využívá svého mediálního, politického a podnikatelského vlivu.

Samozřejmě pan redaktor není nestranný. Dokonce říká názor na moji vládu, že jsme pokusnými králíky politického populismu, který rozložil zbytky státní správy a expertního rozhodování.

Tak, jestli máte pocit, že pan Moravec je objektivní, tak fajn. Já to jenom říkám proto, že jsem jasně řekl, že tam chodit nebudu. Takže znovu to opakuji. Pan moderátor mě vždycky vydírá prázdnou židli atd.

Jednou provždy. Nebudu tam chodit. Není to objektivní pořad, a je mi to strašně líto. V minulosti jsem tam chodil, ale všichni si pamatujete, jak to probíhalo, a jak probíhala i debata lídrů před volbami v roce 2017, kterou pan redaktor moderoval.

Takže snad už to pochopí a už mě nebude zvát, a nebude zase říkat lidem, že Babiš nepřijal pozvání.

Ano, Babiš definitivně nepřijal pozvání. Platí to na celý můj život. Děkuji za porozumění.

Tak naše slavné koalice slaví. Zrušili EET nenáviděného Babiše.

Ano, dobře slyšíte, EET. Hlavně, aby to slyšeli všichni zaměstnanci. 4,5 milionu zaměstnanců platí daně. Takže se nikdo vás na nic neptá. Účtárna odvede daně a odvody z vaší mzdy a platíte daně.

Kde přišlo to EET, kdo mi to doporučil? No, pan Honek z Vítkovice Tour, že to mají v Chorvatsku. A tomuto projektu já jsem věnoval strašně moc energie, dvakrát jsem navštívil Chorvatsko. Dělal jsem konference.

Stávající koalice to blokovala myslím 280 dní, protože tvrdili, že údajně děláme podnikatelé podezřelými.

Já jsem četl teďka ty komentáře k tomu. Co říká například pan Jelínek: "S účtenkou nebo bez? Otázka typická pro šedou ekonomiku." Tady píše, že ty důvody nejsou praktické, ale ideologické.

Ročně to přinášelo do kasy 13 a 14 miliard. Pokud tomu nevěří pětikoalice, tak nechť si vyžádá od Ministerstva financí ty statistiky, reálné statistiky.

Dokonce TOP 09, která lže neustále říká, že náklady z EET jsou výrazně vyšší než přínosy. Samozřejmě, že je to nesmysl.

A my jsme ty náklady živnostníkům, kteří provozovali restaurace, kompenzovali. Snížili jsme DPH na jídlo, nealko a točené pivo z 20 % na 10 %. A i tak tam byl ten výnos.

Takže vlastně, co nám říká tahle slavná asociální vláda pětikoalice? No, podle této logiky bychom mohli, když teda říkáme, že věříme všem, i jeden z kandidátů o tom říká, že budeme věřit... No, tak věřme ve všem.

Řekněme všem, že daně budeme platit dobrovolně všichni. Občanky nebudeme nosit. Když nás někdo zastaví na dálnici, tak řeknu, že jsem Pepa Vyskoč, a musí mi věřit. Můžeme to takhle udělat. To je ta logika.

Takže je to neuvěřitelné, jak tahle pětikoalice, která stále tvrdí, že nemá peníze pro lidi, pro důchodce, pro děti, pro rodiny, nemají peníze, ale na druhé straně vlastně de facto vyzývá k podvádění, šizení a kličkování před daněmi, a vzdává se těch příjmů. Ano, 14 miliard ročně.

To je 14 miliard, které vzali zdravotnictví mimochodem. Říkají, že zdravotnictví tolik toho nepotřebuje.

Takže je to neuvěřitelné. Je to skandální. Vracíme se do do devadesátých let minulého století. A samozřejmě, kolik těch restaurací teď už nechce přijímat karty. I taková prestižní restaurace jako Marina Grosseto, kde chodí turisté. A naši lidi vám řeknou: dole je bankomat pane, my už karty nebereme.

A to jsou všechno daňové úniky, které ochuzují náš rozpočet. A potom vláda tvrdí, že nemá peníze.

Je to absurdní, je to neudržitelné, že tahle vláda, která nic nevytvořila, bourá tyhle úspěšné projekty. Jeden z nejlepších projektů digitalizace vůbec v historii naší země.

17 zemí Evropy, včetně Německa a Rakouska to má, ale o tom se nemluví. Protože EET je Babišův neúspěšný experiment. No, tak určitě.

Takže si to dobře pamatujte, všichni zaměstnanci. Už nevolte nikoho z této vlády, protože oni vám říkají, že vy máte platit daně, a ty někteří nemusí platit daně.

Jinak, co je nového. No, téměř nic. Pan premiér nám stále říká, jak ta vláda je skvělá, jak nenechá nikoho padnout, jak pomáhá.

A máme předsednictví. Pan premiér nesvolal ani jedinou mimořádnou Evropskou radu, kde by sám on osobně nastolil témata, navrhoval řešení. A to měl dělat už v červnu.

Ale na to na druhé straně máme pana Síkelu, který je rekordman v organizaci evropských rad. Já nevím, kolik už jich měl. 4 nebo 5. Pan premiér říkal: vždyť Síkela to řeší.

A co vyřešil? No, vůbec nic. Vůbec nic nevyřešil. Protože to evropské řešení, o kterém oni stále mluví, není a nebude. Jenom naivka si může myslet, že udělají nějaké evropské řešení, když všechny ty členské státy už to dávno vyřešili.

Já znovu zopakuji, kdybychom byli my ve vládě, jak bychom to udělali.

No, v červnu 2022 bych za Ministerstvo financí přes dozorčí radu oslovil minoritní akcionáře ČEZu, abych jim řekl: "Hele, ČEZ má nerozdělený zisk 150 miliard. Domluvme se na výkupu vašich akcií. Já jako stát chci získat 100 % ČEZu."

Nikdy ČEZ neměli do kuponky. A nebudeme si teďka povídat, kdo to všechno způsobil. To dobře víte, naše slavná ODS. Kuponka.

Řekl bych: "Vyplatíme nerozdělený zisk 150 miliard, vy z toho máte asi 30 %, takže vy dostanete asi 45 miliard, a zároveň se domluvíme na výkupní ceně.”

Elon Musk vykoupil Twitter, Emmanuel Macron vykupuje EDF, to je francouzský ČEZ.

Takže co by se stalo? Všichni by byli spokojeni. Stát by získal 100 % v ČEZu, který je samozřejmě největší výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu za 500 Kč v Dukovanech.

A mohli bychom všichni mít cenu za jednu megawattu 1 500 Kč. Protože ČEZ tento rok možná bude mít 80 miliard zisku před zdaněním, a příští rok 200 miliard. A ten zisk už by dostal celý stát.

Jenže proto, že ve vládě sedí lidi, kteří vůbec ničemu nerozumí, nikdy nepodnikali, nechápou, jak fungují firmy, nechápou, jak funguje ekonomika, to neudělali.

Takže vážení přátelé, tohle bychom my udělali. Naše bývalá vláda. Takhle. A získali bysme 100 % ČEZu. Minoritáři by byli v balíku. Stát by byl v balíku. A všichni občané, živnostníci a zaměstnavatelé by platili jenom 1 500 Kč za megawatt

A to bychom měli ještě druhou nejvyšší, protože Emmanuel Macron to zastropoval na 46 EUR.

Takže takhle to je, a je mi to líto.

Pan Síkela, další rada bude 13. prosince. No, za chvíli jsou Vánoce, a potom uvidíte v lednu, jak provládní média budou říkat: no, to české předsednictví bylo skvělé.

Fakt jo? A co teda udělali? Pražský hrad jsme vyřídili my. Nějaké bilaterálky. Migraci neřeší. Pro lidi nic nedělají pořádně.

Ale samozřejmě ta média to správně napíšou. Ale ti, kteří tomu rozumí, vědí, že celé to předsednictví dělali naši diplomaté. Jinak by to byla totální ostuda. A bez Zajíčka by se mohli všichni jít klouzat. Protože celá vláda vůbec nechápe, že propásla jedinečnou šanci z toho předsednictví udělat pozitivní záležitost pro Českou republiku a pro Evropu.

Pan premiér nám řekl, že ty stropy, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, už nižší nebudou. Neuvěřitelné. Takže bohužel to tak je, a budeme mít nadále jednu z nejvyšších cen elektřiny. Protože zkrátka vláda se takhle rozhodla a všechny příjmy z inflace, které my všichni platíme, půjdou do rozpočtu, a bůhví, kde se přerozdělí.

Takže, tak to tady máme, a nečekejte nic, co by se stalo pozitivního.

V šetření Hospodářské komory očekává propouštění 42 % společností. Ano, vážená vládo, když jsou drahé, ale drahé energie, no tak samozřejmě ta firma potom má velký problém s tím, aby našla peníze i pro mzdy. Je to logické. A to, že bude narůstat nezaměstnanost, je samozřejmě jasné.

Vláda předložila nějaký korupční zákon. Tady neziskovky protibabišovské dokonce říkají, že ten návrh zákona jde naproti korupci. No, tak to je fakt nevídané.

A na závěr pár novinových titulků.

Stát s návodem zaspal. Část obcí řeší dodávky energií za pět dvanáct.

Obce a kraje ve Sberbank utopily nejméně 5 miliard. No, tak to je taky případ. Nevím, kdo za to může, proč to tak je, proč to tak skončilo.

Postiženým zdraží služby, obávají se zhoršení péče.

Zákon o fotovoltaice, Síkela zaspal.

A na závěr: ODS rozeslala návod, jak hájit vládu. No, tak to je zajímavé, že musí dělat takový návod. Já myslím, že tahle vláda je neuhájitelná.

A každý, kdo to vidí a má selský rozum, si o tom myslí své, i když samozřejmě provládní média se strašně snaží nám namluvit, jak ta vláda je úžasná. Je nejhorší od vzniku samostatné ČR, a vy to dobře víte.

Takže já vám přeji hezký týden. Teď odjíždím do Plzeňského kraje.

Těším se příští pondělí.

